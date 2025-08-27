Gestiona eficientemente las habitaciones de tu hotel y ofrece servicios personalizados para mejorar la satisfacción del huésped con nuestras funciones de gestión remota y grupal. LG Pro:Centric Direct permite a los hoteleros agrupar habitaciones y gestionarlas de forma diferente según la clasificación del huésped o el motivo de la visita. A través de la red IP, los gerentes de hotel pueden enviar mensajes y avisos personalizados a grupos seleccionados, proporcionar actualizaciones de firmware, configurar la imagen de inicio y encender/apagar la TV en todas las habitaciones. Esto mejora la eficiencia de la gestión y la satisfacción del huésped al proporcionar información útil a los huéspedes y ahorrar tiempo al personal del hotel.