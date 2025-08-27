About Cookies on This Site

Una habitación de hotel de lujo cuenta con una TV central equipado con LG Pro:Centric, mostrando un mensaje de bienvenida a los huéspedes.

* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.

Mejora la experiencia hotelera

LG Pro:Centric Direct es una potente solución de gestión de contenido diseñada específicamente para la industria hotelera. Su diseño flexible y escalable permite a los negocios gestionar y supervisar fácilmente sus redes de TV desde una ubicación centralizada, brindando a los huéspedes y clientes una experiencia de visión personalizada, interactiva e inmersiva.

Con LG Pro:Centric Direct, hoteles, resorts y otros negocios pueden personalizar y mostrar en los televisores sus propios logos, gráficos y mensajes, además de ofrecer a los huéspedes acceso a una variedad de servicios interactivos como servicio a la habitación, actualizaciones del clima e información sobre el hotel.

Ponte en contacto con nosotros
Una pared en una habitación con poca luz presenta una LG TV que muestra un mensaje de bienvenida utilizando la solución LG Pro:Centric Direct.

Mejora la experiencia de hospitalidad

Las empresas de integración de servicios (System Integration, SI) pueden monitorear remotamente el estado de operación del equipo para minimizar la necesidad de visitas directas a las habitaciones de los huéspedes. La gestión de dispositivos, como las actualizaciones de firmware, también puede realizarse con facilidad.

Los hoteles pueden obtener datos valiosos relacionados con el uso de los clientes y brindar información para operaciones eficientes. Además, la creación fácil de contenido y la publicidad personalizada pueden derivar en un aumento de ventas.

Los clientes pueden recibir servicios personalizados y acceder fácilmente a información y eventos relacionados con el hotel, haciendo que su estadía sea más cómoda y conveniente.

Gestión de contenidos

LG Pro:Centric Direct ofrece una solución integral de gestión de contenido para la industria hotelera que permite a las empresas operar eficientemente diversos contenidos reproducidos a través de la TV del hotel. Al usar LG Pro:Centric Direct, las empresas pueden crear y distribuir fácilmente contenido personalizado, como información de eventos, instalaciones de pisos y guías del hotel, a través de la página de bienvenida y otros canales informativos.

Editor

Con el editor de LG Pro:Centric Direct, las empresas pueden crear fácilmente contenido informativo para los clientes a través de su TV comercial. Esto incluye páginas de bienvenida, información de eventos y guías de instalaciones. El editor permite la personalización de fuentes, imágenes, texto y enlaces, y las empresas pueden diseñar plantillas que expresen su identidad y singularidad.

Plantilla de diseño gratuita

Proporciona 3 plantillas de diseño gratuitas diferentes para que las empresas puedan modificarlas y crear su propio contenido. Esto puede ahorrarles el estrés y tiempo de crear contenido nuevo desde cero.

Herramientas de publicidad

Permite a las empresas agregar herramientas publicitarias, como banners de anuncios, etiquetas informativas y códigos QR, en ubicaciones deseadas en la TV. Estos mensajes publicitarios pueden crearse como imágenes o texto, y las empresas pueden programarlos para mostrarse en los momentos más efectivos.

Gestión de canales de TV

Permite a negocios, como hoteles, establecer canales de TV predeterminados basados en la clase del alojamiento o grupo designado. El sistema permite guardar y respaldar la información de canales en el servidor, que puede cargarse y configurarse después según sea necesario.

Gestión remota y grupal eficiente

Gestiona eficientemente las habitaciones de tu hotel y ofrece servicios personalizados para mejorar la satisfacción del huésped con nuestras funciones de gestión remota y grupal. LG Pro:Centric Direct permite a los hoteleros agrupar habitaciones y gestionarlas de forma diferente según la clasificación del huésped o el motivo de la visita. A través de la red IP, los gerentes de hotel pueden enviar mensajes y avisos personalizados a grupos seleccionados, proporcionar actualizaciones de firmware, configurar la imagen de inicio y encender/apagar la TV en todas las habitaciones. Esto mejora la eficiencia de la gestión y la satisfacción del huésped al proporcionar información útil a los huéspedes y ahorrar tiempo al personal del hotel.

El texto de la solución LG Pro:Centric Direct es visible en el monitor, acompañado por un hotelero sonriente.

Gestión grupal

LG Pro:Centric Direct permite a los gerentes de hotel agrupar habitaciones y gestionarlas según la clasificación del huésped o el motivo de la visita. Esto les permite ofrecer servicios como publicidad, canales de TV y mensajes optimizados para cada grupo, brindando así más valor a los clientes con contenido diferenciado.

Mensaje y notificación dirigida

Con la gestión grupal, los hoteles pueden enviar fácilmente mensajes personalizados a los huéspedes seleccionados, así como hacer publicidad a través de subtítulos o banners. Además, se pueden mostrar etiquetas informativas en intervalos específicos en todas o algunas habitaciones de huéspedes.

Monitoreo

Nuestro panel proporciona una vista completa del sistema de TV del hotel, mostrando información importante como números de habitación, números de serie de TV, direcciones IP y versiones de firmware. Con esta información, los gerentes de hotel pueden monitorear fácilmente la ocupación de habitaciones y el uso de canales para garantizar la mejor experiencia posible para los huéspedes.

Gestión remota

Las actualizaciones de firmware, la imagen de inicio y la configuración de TV se pueden establecer de forma remota sin visitar la habitación, mejorando la eficiencia y ahorrando tiempo.

Mapeo automático de habitaciones

Registra automáticamente el entorno de configuración requerido para que la TV se comunique con el servidor y utilice el servicio interactivo durante la primera instalación, ahorrándote tiempo y esfuerzo en la entrada manual de números de serie de habitaciones.

Experiencia de usuario mejorada

Numerosos hoteles están tomando medidas proactivas para mejorar la conveniencia de sus huéspedes durante su estadía. Estas consideraciones se extienden a las habitaciones de los huéspedes y se toman en cuenta varios factores para mejorar la experiencia su experiencia. En este sentido, LG Pro:Centric Direct permite a los huéspedes disfrutar de una experiencia de usuario enriquecida a través de la TV en la habitación. Exploremos cómo LG Pro:Centric Direct mejora la satisfacción del cliente y ofrece un entretenimiento mejorado en la habitación.

Numerosos hoteles están tomando medidas proactivas para mejorar la conveniencia de sus huéspedes durante su estadía. Estas consideraciones se extienden a las habitaciones de los huéspedes y se toman en cuenta varios factores para mejorar la experiencia su experiencia. En este sentido, LG Pro:Centric Direct permite a los huéspedes disfrutar de una experiencia de usuario enriquecida a través de la TV en la habitación. Exploremos cómo LG Pro:Centric Direct mejora la satisfacción del cliente y ofrece un entretenimiento mejorado en la habitación.

Servicios OTT*

Con LG Pro:Centric Direct, los hoteles pueden ofrecer a los huéspedes el servicio OTT preferido, como ‘Netflix’ o ‘YouTube’. Los huéspedes deben iniciar sesión con su propia cuenta, y se cerrará automáticamente al hacer el check-out.

* Servicios OTT: Servicio de medios de transmisión libre
** Para garantizar un acceso fluido al servicio OTT, es necesario verificar la compatibilidad de los modelos de TV y la disponibilidad del PMS (Sistema de Gestión de Propiedades). Además, ten en cuenta que puede haber países donde el servicio OTT no esté disponible, así que comunícate con la oficina de ventas local para obtener más detalles.

Código QR

Los códigos QR pueden usarse para crear diversos escenarios de uso. Los dueños de negocios pueden dirigir a los usuarios a una página web específica o conectarlos a una red Wi-Fi. Los códigos QR también permiten a los huéspedes acceder a información más detallada en sus teléfonos inteligentes, mejorando así la conveniencia del cliente.

Integración de servicios adicionales

Los huéspedes pueden acceder cómodamente a una amplia gama de información a través de la TV. A través del servicio de viajes, los huéspedes pueden explorar y comprar productos turísticos registrados. Además, la TV puede vincularse con servicios externos para ofrecer actualizaciones meteorológicas e información de vuelos.

Servicio de un clic

El servicio de un clic mejora la comodidad del huésped y la eficiencia de la gestión. Con un simple clic en el botón de servicio de la pantalla usando el control remoto, los huéspedes pueden solicitar cómodamente una variedad de servicios, como servicio a la habitación, limpieza y lavandería.

Centro de entretenimiento personal

Los huéspedes ahora pueden disfrutar de una estadía más relajada y agradable con nuestras funciones especializadas de entretenimiento. Con LG Pro:Centric Direct, los huéspedes pueden transmitir sin interrupciones su entretenimiento personal en los televisores de la habitación, proporcionando una experiencia de entretenimiento fácil y sin complicaciones. Además, se garantiza la seguridad de la información personal, ya que se cierra automáticamente la sesión de los huéspedes al hacer el check-out, brindando tranquilidad durante su estadía.

Centro de entretenimiento personal

AirPlay

LG Pro:Centric Direct ofrece compatibilidad con AirPlay*, permitiendo a usuarios de iPhone y iPad acceder fácilmente a contenido en sus habitaciones de manera simple y segura. Esta nueva función proporciona conectividad sin interrupciones y opciones de entretenimiento personalizadas para cada huésped.

AirPlay

* El soporte está disponible para versiones de iOS 17.3 y superiores.

Sistema de gestión de propiedades local

La limpieza de credenciales es una función conveniente que permite que los huéspedes se desconecten automáticamente de los servicios OTT al hacer el check-out. Para ofrecer este servicio, es esencial la integración con un PMS que gestione las soluciones de hospitalidad y el período de estadía. Sin embargo, los hoteles pueden proporcionar fácilmente el mismo servicio utilizando la función PMS local independiente de LG Pro:Centric Direct.

Sistema de gestión de propiedades local

Visualizador de datos

LG Pro:Centric Direct ofrece un panel intuitivo que permite a los hoteleros acceder a información útil, ayudándoles a administrar sus operaciones más eficientemente y a tomar mejores decisiones basadas en las preferencias de los huéspedes. A través del panel, el hotel puede conocer el comportamiento de los clientes, como cuánto tiempo permanecen o qué canales prefieren, y estos datos pueden acumularse hasta por 3 años. El hotel puede analizar los datos acumulados por sí mismo para comprender el comportamiento y las preferencias de los clientes, lo que permite a los hoteleros hacer sugerencias adecuadas o reorganizar canales para adaptarse a las preferencias de los huéspedes.

Un hombre está revisando varios paneles a través del Visualizador de datos.

Escenario de uso

Habitación de hotel

El lugar de uso más común es el hotel. Al utilizar soluciones de cadenas hoteleras locales o globales, puedes crear y gestionar contenido que represente eficazmente la identidad del hotel.

Habitación de resort

Si hay varios edificios dentro de un resort, puedes crear contenidos diferentes para cada edificio para proporcionar información necesaria a los clientes y gestionar eficientemente varias TV en las habitaciones.

Cabina de crucero

En el caso de cruceros, se realizan varios eventos cada día, por lo que debes poder hacer publicidad eficazmente para las personas a bordo. Puedes inducir una alta participación de los pasajeros mediante promociones personalizadas para cada cabina.

Habitación de hospital

Desde habitaciones de hospital generales hasta VIP, puedes gestionar la TV en la habitación agrupándola a través de la solución y distribuir anuncios fácilmente mediante la TV.

