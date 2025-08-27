We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.
La herramienta esencial para
gestionar sin esfuerzo tu contenido y dispositivos
LG SuperSign CMS es una solución todo en uno para la gestión de contenido que simplifica el proceso con su amplia gama de funciones. Con LG SuperSign CMS, los usuarios pueden crear, editar y programar contenido con facilidad, y distribuirlo en una variedad de dispositivos LG. Además, LG SuperSign CMS puede monitorear y controlar los dispositivos en los que está instalado, permitiendo una gestión centralizada y solución de problemas.
Creación de contenidos
LG SuperSign CMS, que incluye un editor de contenido fácil de usar, ayuda a los usuarios a crear fácilmente su contenido de señalización digital. Con el editor y las plantillas personalizables diseñadas para varias industrias, las empresas pueden crear y actualizar rápidamente contenido de señalización dinámico. La solución también permite la importación de contenido externo de servicios de streaming, videos web y páginas web, proporcionando a las empresas una amplia gama de opciones para crear y mostrar contenido relevante. Ya sea mostrando menús, promociones o actualizaciones de noticias, LG SuperSign CMS facilita la creación y gestión de contenido atractivo para pantallas de señalización digital.
Editor de contenido fácil de usar
Los usuarios pueden crear y actualizar rápidamente contenido para su señalización digital. Con una interfaz fácil de usar y una amplia gama de opciones de personalización, el editor de contenido te permite crear, editar y gestionar fácilmente contenido atractivo para tus pantallas de señalización digital. Ya seas un diseñador experimentado o nuevo en señalización digital, el editor de contenido proporciona las herramientas para crear pantallas impactantes y efectivas que cautivan a las audiencias y ofrecen resultados.
Plantillas personalizables
Crea fácilmente contenidos específicos para la industria. Se ofrecen varias plantillas para la conveniencia del usuario, categorizadas por industria o propósito, incluyendo diseños básicos, bares/restaurantes, tiendas, hoteles, información, transporte y hospitales.
Integración de contenido externo
Para contenidos producidos y almacenados externamente e importación de contenido externo, el sistema incluye una función de video web y streaming, que permite reproducir contenido de streaming en tiempo real usando direcciones web de imagen, audio y video.
* LG SuperSign CMS proporciona un servicio que funciona con contenido externo (streaming, página web, video web, etc.), y el contenido externo no está incluido en la solución.
Distribución de contenidos
La función de distribución de contenido no solo simplifica el proceso de distribuir contenido, sino que también permite a los usuarios registrar contenido creado a través del editor en la señalización y distribuirlo fácilmente a las pantallas vinculadas a la solución. Con esta función, los usuarios pueden crear horarios que incluyan múltiples elementos de contenido y distribuirlos a las pantallas designadas. Los horarios detallados de visualización se pueden establecer por adelantado para reproducciones recurrentes o únicas, especificando horas, días o días de la semana.
Distribución multicanal
La función de distribución multicanal es una herramienta poderosa que simplifica el proceso de cambiar contenido en una pantalla. Con esta función, los usuarios pueden establecer contenido diferente para cada canal y luego cambiar fácilmente entre canales para ajustar el contenido mostrado. Esta flexibilidad permite a los usuarios crear una experiencia verdaderamente dinámica y atractiva para su audiencia, con la capacidad de mostrar una variedad de contenido en una sola pantalla.
Sincronización simplificada de video wall
La sincronización simple de medios es otra función que permite dividir fácilmente una pantalla grande en video walls separados con videos diferentes sin la necesidad de dividir videos que requieren mucho tiempo. Esto reduce eficazmente el largo proceso de edición y codificación de contenido para video walls. Ahora, todo lo que los usuarios necesitan hacer es seleccionar el video de reproducción y especificar el área de visualización para cada parte de la pantalla de señalización.
Administración de dispositivos
LG SuperSign CMS ofrece una función eficiente de gestión de dispositivos que permite a los administradores monitorear y controlar múltiples dispositivos de señalización digital de forma remota desde una sola ubicación. Esta función permite la rápida identificación y solución de problemas, así como ajustes de configuraciones como volumen y brillo, asegurando que todas las pantallas funcionen correctamente y entreguen el contenido previsto.
Monitoreo
La función de monitoreo proporciona monitoreo en tiempo real del contenido de señalización, lo cual es esencial para garantizar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos conectados. Los dispositivos vinculados a la solución pueden mostrarse en formato de lista o mapa, proporcionando una vista rápida del estado de todos los dispositivos conectados.
Control
La función de control permite a los usuarios ajustar las configuraciones de cualquier señalización registrada con solo unos clics. Los usuarios pueden cambiar fácilmente el contenido mostrado y otras configuraciones, asegurando que las pantallas de señalización digital estén siempre actualizadas y mostrando el contenido correcto.
Funciones adicionales
Solución centralizada
LG SuperSign CMS es una solución de gestión de señalización digital optimizada para todas las pantallas de señalización LG. Cualquier contenido creado a través de LG SuperSign CMS puede usarse independientemente del tipo de pantalla. Esto significa que LG SuperSign CMS puede conectar y gestionar sin problemas diferentes tipos de señalización digital (brillo alto, video wall, LED, etc.) usando un solo servidor, lo que la convierte en una solución versátil para los administradores de sistemas.
Conectividad con base de datos externa
LG SuperSign CMS puede conectarse a bases de datos externas, permitiendo que datos en tiempo real se muestren junto con el contenido de SuperSign. Esta función es especialmente útil para mostrar información como condiciones meteorológicas o actualizaciones del estado de vuelos, que pueden actualizarse automáticamente y mostrarse en tiempo real.
* LG SuperSign CMS proporciona servicios vinculados con datos externos (Excel, XML, Json, etc.), y los datos externos no están incluidos en la solución.
Consumo de energía optimizado
El nivel de brillo de las pantallas de señalización digital es un factor importante para determinar su consumo de energía. LG SuperSign CMS proporciona un control conveniente de múltiples dispositivos, incluyendo la programación de brillo, lo que ayuda a optimizar el consumo de energía.