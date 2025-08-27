LG SuperSign CMS, que incluye un editor de contenido fácil de usar, ayuda a los usuarios a crear fácilmente su contenido de señalización digital. Con el editor y las plantillas personalizables diseñadas para varias industrias, las empresas pueden crear y actualizar rápidamente contenido de señalización dinámico. La solución también permite la importación de contenido externo de servicios de streaming, videos web y páginas web, proporcionando a las empresas una amplia gama de opciones para crear y mostrar contenido relevante. Ya sea mostrando menús, promociones o actualizaciones de noticias, LG SuperSign CMS facilita la creación y gestión de contenido atractivo para pantallas de señalización digital.