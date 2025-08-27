LG SuperSign WB es una solución de software que controla el balance de blancos de un video wall o monitores de señalización estándar. LG revolucionará la forma en que haces negocios. LG SuperSign WB permite ajustes fáciles e inteligentes a un video wall para un balance de blancos uniforme con dos modos de calibración. Tanto la calibración por sensor como por cámara logran un balance de blancos consistente en las pantallas conectadas, con calibración por cámara diseñada para reducir el tiempo y la inversión de mano de obra mediante un proceso simple y automatizado.