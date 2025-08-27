About Cookies on This Site

Supersign WB

Una solución para controlar
el balance de blancos de la señalización

LG SuperSign WB es una solución de software que controla el balance de blancos de un video wall o monitores de señalización estándar. LG revolucionará la forma en que haces negocios. LG SuperSign WB permite ajustes fáciles e inteligentes a un video wall para un balance de blancos uniforme con dos modos de calibración. Tanto la calibración por sensor como por cámara logran un balance de blancos consistente en las pantallas conectadas, con calibración por cámara diseñada para reducir el tiempo y la inversión de mano de obra mediante un proceso simple y automatizado.

Estructura

Antes de la calibración, serie, calibración por sensor, sensor, calibración por cámara, cámara DSLR, después de la calibración

Funciones clave

Calibración automática

Ajusta fácilmente el balance de blancos con pocos cambios en la configuración

Alta precisión

Con una interfaz intuitiva, afinada como la de expertos

Optimizado para video wall

Realiza fácilmente la calibración de video wall mediante la interfaz de usuario del asistente

Detalles

Calibración manual

Aunque un usuario no sea experto, la calibración manual proporciona un entorno de edición fácil al permitir que los usuarios ajusten el balance de blancos a través de la interfaz de usuario propia de LG.

Calibración por sensor

La calibración por sensor se basa en el algoritmo único de LG para alta calidad. Admite sensores generales en los mercados y considera el entorno de instalación.

Calibración por cámara

Es posible tomar una fotografía de un video wall, similar al punto de vista humano, y calibrarla en múltiples monitores simultáneamente.

