* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.
Una solución para controlar
el balance de blancos de la señalización
LG SuperSign WB es una solución de software que controla el balance de blancos de un video wall o monitores de señalización estándar. LG revolucionará la forma en que haces negocios. LG SuperSign WB permite ajustes fáciles e inteligentes a un video wall para un balance de blancos uniforme con dos modos de calibración. Tanto la calibración por sensor como por cámara logran un balance de blancos consistente en las pantallas conectadas, con calibración por cámara diseñada para reducir el tiempo y la inversión de mano de obra mediante un proceso simple y automatizado.
Estructura
Funciones clave
Detalles
Calibración manual
Aunque un usuario no sea experto, la calibración manual proporciona un entorno de edición fácil al permitir que los usuarios ajusten el balance de blancos a través de la interfaz de usuario propia de LG.
Calibración por sensor
La calibración por sensor se basa en el algoritmo único de LG para alta calidad. Admite sensores generales en los mercados y considera el entorno de instalación.