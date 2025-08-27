LG CreateBoard Lab es un servicio de escritura colaborativa creado sobre la base de LG CreateBoard. Es compatible con aplicaciones web y ofrece soporte para múltiples sistemas operativos, lo que permite a los usuarios acceder a él desde diversos dispositivos, además de LG CreateBoards, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto proporciona a los usuarios una experiencia uniforme y permite la colaboración en tiempo real con varias personas sin limitaciones espaciales.



* Es posible que algunas funciones no sean compatibles con el sistema operativo. ** Las características y el diseño del servicio LG CreateBoard Lab están sujetos a actualizaciones continuas.