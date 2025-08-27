We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Redefine el estándar del trabajo en equipo con
Servicio de redacción colaborativa de LG
LG CreateBoard Lab es un servicio de escritura colaborativa creado sobre la base de LG CreateBoard. Es compatible con aplicaciones web y ofrece soporte para múltiples sistemas operativos, lo que permite a los usuarios acceder a él desde diversos dispositivos, además de LG CreateBoards, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto proporciona a los usuarios una experiencia uniforme y permite la colaboración en tiempo real con varias personas sin limitaciones espaciales.
* Es posible que algunas funciones no sean compatibles con el sistema operativo. ** Las características y el diseño del servicio LG CreateBoard Lab están sujetos a actualizaciones continuas.
Dibujo y herramientas
LG CreateBoard Lab ofrece un conjunto completo de herramientas para facilitar la comunicación en el pizarrón inteligente. Puedes utilizar de forma cómoda una gran variedad de herramientas, desde las tradicionales para dibujar formas o escribir texto hasta las digitales, como navegadores web y calculadoras.
Se incluyen las siguientes funciones:
Menú de herramientas
LG CreateBoard Lab, con su menú de herramientas intuitivo, facilita a los nuevos usuarios el acceso a las funciones. Esta colección de menús reúne todas las funciones necesarias para utilizar un pizarrón inteligente, incluidas herramientas para escribir, dibujar, colaborar, administrar el pizarrón y configurar los ajustes. Los usuarios pueden tener acceso a todas las funciones de la aplicación desde el menú de herramientas y personalizarlo con las herramientas que usan con más frecuencia.
Pluma
LG CreateBoard Lab ofrece una amplia gama de colores y la extraordinaria función Pluma mágica. Cuando dibujas un objeto con esta pluma, busca en su base de datos un objeto similar (por ej., texto, imagen o forma) y convierte tu dibujo en ese objeto.
* La función Pluma mágica solo está disponible en la aplicación para Android.
Forma
LG CreateBoard Lab ofrece una gran variedad de formas en 2D y 3D, con ángulos y lados ajustables. Estas herramientas de forma se pueden usar de manera eficaz para diversos fines, como en clases de matemáticas.
Borrador
Los usuarios pueden utilizar una regla digital, una escuadra y un transportador para interactuar a la perfección en tiempo real sin necesidad de herramientas físicas.
Herramienta de utilidad
Las herramientas intuitivas, como los dados, la ruleta, el reloj y la calculadora, mejoran la interacción y la participación de los participantes.
Pizarrón de anuncios
Los usuarios pueden utilizar tableros ajustables en varios colores y tamaños para fijar información importante, como datos de wifi y tareas.
Plantilla
Los usuarios pueden explorar una amplia gama de archivos de plantillas adaptados a diversos temas, como Mapas mentales, Sesiones de lluvia de ideas y Diagramas de flujo. Estas plantillas cuidadosamente diseñadas permiten a los educadores preparar contenido educativo impresionante y eficaz de manera sencilla.
* La plantilla es una función de paga.
Navegador web
Cuando se necesitan materiales adicionales o recursos audiovisuales, los usuarios pueden tener acceso instantáneo a ellos a través de la web. La información relevante encontrada al navegar por la web (texto, imágenes, etc.) se puede arrastrar y soltar fácilmente desde la web al documento.
* La función Navegador web está disponible en la aplicación para Android.
Colaboración
La colaboración es una función que permite a varios usuarios compartir un tablero y trabajar juntos.
Los profesores y los alumnos pueden interactuar al escribir o dibujar en el pizarrón en tiempo real.
Se incluyen las siguientes funciones:
* El modo Salón de trabajo y el modo Tarea son servicios de paga. ** El número de participantes varía según el tipo de servicio.
Modo colaboración
Todos los participantes pueden conectarse a una clase y colaborar en un tablero compartido en tiempo real. Las contribuciones de todos se muestran al instante en el tablero, lo que lo hace ideal para actividades como mapas mentales o lluvias de ideas.
Modo Salón de trabajo
El moderador puede dividir el espacio del pizarrón en varias áreas y asignarlas a los participantes. Aunque todos los participantes comparten el mismo tablero, solo pueden escribir o dibujar en el área que se les ha asignado.
Modo tarea
Los profesores pueden utilizar el modo Tarea para asignar problemas a los alumnos. Los alumnos pueden resolver los problemas con sus propios dispositivos y enviar sus respuestas de inmediato, lo que permite a los profesores proporcionarles comentarios rápidos. Esto mejora la eficacia del aprendizaje.
Funciones para la conveniencia del usuario
El LG CreateBoard Lab está diseñado pensando en la comodidad del usuario.
Personalización de la barra de herramientas
La barra de herramientas es un conjunto de diversas funciones que se pueden utilizar dentro de la aplicación. Puedes personalizarlo organizando las funciones que utilizas con más frecuencia.
Insertar contenido
Los usuarios pueden importar fácilmente imágenes, videos, audio y mucho más al pizarrón, incluido contenido de dispositivos externos como teléfonos celulares y cámaras.
Función de gestos
LG CreateBoard ofrece una Función de gestos para utilizar cómodamente diversas funciones básicas del pizarrón. Por ejemplo, con solo tocar dos veces la pantalla del LG CreateBoard con 4 o 5 dedos, aparecerá un signo de atención y se emitirá un sonido. Esto facilita captar la atención de los participantes en los momentos en que necesitas que se concentren.
Fácil de guardar y compartir
Los pizarrones creados en LG CreateBoard Lab pueden guardarse en el almacenamiento en la nube, en Google Drive o incluso en Google Classroom. Después de las reuniones, solo tiene que escanear un código QR para transferirlos a su dispositivo personal.
Compatibilidad con varios sistemas operativos
LG CreateBoard Lab ofrece compatibilidad con múltiples sistemas operativos, lo que permite a los usuarios utilizarlo no solo con LG CreateBoard, sino también con otros dispositivos. Esto permite a los usuarios disfrutar de una experiencia sin interrupciones en tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos, incluso fuera del aula.
* Es posible que algunas funciones no sean compatibles con el sistema operativo.