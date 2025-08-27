LG ConnectedCare es una solución de software basada en la nube que funciona a través de Internet, en lugar de instalarse en computadoras o servidores físicos. Ofrece una serie de beneficios a las empresas, entre los que se incluyen el acceso desde cualquier lugar con conexión a Internet, la reducción de los costos iniciales y la simplificación del mantenimiento y las actualizaciones. El uso de soluciones basadas en la nube permite a las empresas evitar los costos asociados con los servidores físicos, como el hardware, el mantenimiento y las actualizaciones. Optar por un modelo de suscripción basado en la nube reduce los gastos operativos y de instalaciones en comparación con las soluciones en las instalaciones, lo que lo convierte en una opción rentable para empresas de todos los tamaños.