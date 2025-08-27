We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Administra las pantallas en las escuelas
En cualquier momento, en cualquier lugar y de forma más eficiente
LG ConnectedCare es una solución integral basada en la nube que facilita el control y el monitoreo remotos de los dispositivos LG Signage. La función de monitoreo activo detecta condiciones de funcionamiento anormales en las pantallas de señalización, lo que permite un funcionamiento ininterrumpido y reduce el tiempo de inactividad de los dispositivos.
* La programación de transmisiones, la caja para archivos, los mensajes de alerta y la configuración CAP solo están disponibles si se adquieren con una licencia DMS. ** La disponibilidad de LG ConnectedCare puede variar según el modelo. Póngase en contacto con la oficina de ventas local para obtener más información.
Estructura de LG ConnectedCare
Con la capacidad de cambiar de forma remota la configuración de los dispositivos y administrar varios dispositivos de forma simultánea, LG ConnectedCare te ahorra tiempo y dinero en costosas visitas a las instalaciones, lo que puede ser una solución eficaz para los operadores de señalización.
¿Por qué es imprescindible una solución basada en la nube?
Sin límites, de bajo costo y fácil acceso
LG ConnectedCare es una solución de software basada en la nube que funciona a través de Internet, en lugar de instalarse en computadoras o servidores físicos. Ofrece una serie de beneficios a las empresas, entre los que se incluyen el acceso desde cualquier lugar con conexión a Internet, la reducción de los costos iniciales y la simplificación del mantenimiento y las actualizaciones. El uso de soluciones basadas en la nube permite a las empresas evitar los costos asociados con los servidores físicos, como el hardware, el mantenimiento y las actualizaciones. Optar por un modelo de suscripción basado en la nube reduce los gastos operativos y de instalaciones en comparación con las soluciones en las instalaciones, lo que lo convierte en una opción rentable para empresas de todos los tamaños.
Fácil acceso a través de Internet
Más sencillo que nunca, los usuarios pueden monitorear o actualizar de forma remota la señalización digital en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de Internet, sin necesidad de visitar físicamente los sitios.
Menor TCO*
Al tratarse de una solución basada en la nube, ofrece un TCO más bajo y puede ser una alternativa a las configuraciones físicas locales, que requieren la instalación de servidores y costos de inversión iniciales.
* TCO: Costo total de propiedad
* El TCO puede variar en función de los patrones de uso reales del usuario o del entorno.
Monitoreo de dispositivos
Para los propietarios de negocios, es fundamental que los letreros publicitarios funcionen sin interrupciones para evitar pérdidas de ingresos. LG ConnectedCare monitorea el funcionamiento correcto de las pantallas de señalización, detecta errores y envía notificaciones por correo electrónico a los administradores de TI designados. También ofrece paneles de control intuitivos que permiten visualizar claramente los problemas, lo que garantiza una gestión eficiente de la señalización.
Configuración y control del dispositivo
Control remoto
El control remoto del dispositivo reduce la necesidad de visitas in situ.
* Es posible que haya un límite en el número de dispositivos que se pueden gestionar o conectar de forma remota. Para obtener más información, consulta con tu distribuidor local para confirmar.
Control de múltiples dispositivos
Se pueden controlar simultáneamente varios dispositivos de forma sencilla seleccionando los modelos o grupos de dispositivos y activando el botón Quick Controller.
Clonación automática de datos
Agrupar dispositivos con la misma configuración facilita su control. Cualquier dispositivo nuevo que se agregue al grupo se actualizará automáticamente mediante la clonación automática de datos.
Panel de control
El panel de control permite a los administradores monitorear el estado de varios dispositivos simultáneamente, lo que les ayuda a ahorrar tiempo y trabajar de manera más eficiente.
Administración de problemas de los dispositivos
El estado actual de todas las cuestiones planteadas se puede clasificar mediante la función de filtro, lo que facilita una gestión más eficaz y unos tiempos de respuesta más rápidos.
Detección de problemas/estado
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva que permite una administración eficiente de los dispositivos, pueden monitorear el estado de conexión de los dispositivos y realizar un seguimiento de los cambios en la temperatura, la velocidad del ventilador y otros parámetros.
Monitoreo constante
Las métricas importantes de las pantallas se monitorean en tiempo real y alertan al usuario. Los usuarios también pueden comprobar problemas específicos de visualización según sea necesario.
Estado del dispositivo
Los usuarios pueden obtener de forma cómoda y de un solo vistazo una descripción general completa del estado de conectividad del dispositivo.
Una solución central
para instituciones educativas
LG ConnectedCare con licencia DMS* ofrece no solo un control centralizado, sino también funciones específicas de “programación de transmisiones” y “mensajes de alerta” para transmitir mensajes importantes en el momento que se desee en la escuela.
* La opción DMS solo se activa al adquirir una licencia DMS.
Programación / Mensajes de alerta
Con la licencia LG ConnectedCare DMS, pueden enviar mensajes coherentes en LG CreateBoards y señalización digital, así como programar anuncios y recordatorios específicos para cada clase.
Programación de retransmisiones
El administrador puede establecer horarios en días y horarios específicos para transmitir contenido como videos, imágenes, audios, mensajes o transmisiones en vivo. Además, hay disponibles comandos de programación para funciones como el control del brillo de la pantalla y el volumen, el encendido y apagado de la pantalla y el bloqueo de la pantalla y la función táctil.
Caja para archivos
Cada cuenta de la “Caja para archivos” incluye 1 GB de espacio de almacenamiento para guardar y utilizar los archivos necesarios para la transmisión y la instalación de aplicaciones.
* La capacidad de la caja para archivos tiene un límite de 1 GB y, por el momento, no es posible expandirla.
Mensajes de alerta
En situaciones críticas, como simulacros de incendio o cierres de emergencia en escuelas, los usuarios pueden transmitir de inmediato alertas a los dispositivos conectados. Estos mensajes se pueden distribuir por todo el sistema, guiando a los profesores y a los alumnos en la implementación de los protocolos de seguridad necesarios.
* El administrador debe crear manualmente el mensaje de advertencia para utilizar la función de mensaje de alerta.
Configuración de CAP (Administración)*
Con la configuración CAP en administración, las alarmas de emergencia y advertencia se enviarán automáticamente a los dispositivos cuando se produzcan desastres específicos. Esta funcionalidad se puede activar cuando se utiliza con la “solución Singlewire*”.
* CAP (Protocolo común de alerta): El estándar reconocido a nivel internacional para alertas de emergencia y avisos públicos.
Categorías de mensajes de advertencia
Las siguientes alarmas de emergencia se mostrarán en las pantallas en función de la urgencia y la gravedad de la situación.
* Los usuarios deben registrar la URL generada por ConnectedCare DMS con la solución Singlewire. * Singlewire (InformaCast) es una solución externa que puede notificar su situación de emergencia y desastre a los dispositivos conectados en tiempo real (utilizando el protocolo estándar federal de los EE. UU.).