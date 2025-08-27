LG SuperSign Cloud es una solución integral basada en la nube para la administración integrada de la señalización digital*. Esta solución en la nube, basada en Internet, permite a los usuarios controlar varias pantallas a distancia y simultáneamente, en cualquier momento y lugar, sin restricciones de tiempo ni de ubicación**.



* Se aplica a modelos con webOS 4.0 o superior, y a dispositivos equipados con la Pantalla virtual o en los que esté instalado el Reproductor SuperSign Cloud. El reproductor “SuperSign Cloud Player” se proporcionará junto con el archivo de instalación al adquirir la licencia de LG SuperSign Cloud. (La aplicabilidad de la solución puede variar según el producto. Consulta con tu distribuidor local para confirmarlo). ** Como LG SuperSign Cloud es una solución basada en la nube, puede verse afectada por las condiciones de la red.