LG SuperSign Cloud es una solución integral basada en la nube para la administración integrada de la señalización digital*. Esta solución en la nube, basada en Internet, permite a los usuarios controlar varias pantallas a distancia y simultáneamente, en cualquier momento y lugar, sin restricciones de tiempo ni de ubicación**.
* Se aplica a modelos con webOS 4.0 o superior, y a dispositivos equipados con la Pantalla virtual o en los que esté instalado el Reproductor SuperSign Cloud. El reproductor “SuperSign Cloud Player” se proporcionará junto con el archivo de instalación al adquirir la licencia de LG SuperSign Cloud. (La aplicabilidad de la solución puede variar según el producto. Consulta con tu distribuidor local para confirmarlo). ** Como LG SuperSign Cloud es una solución basada en la nube, puede verse afectada por las condiciones de la red.
Control remoto
Con una conexión de red, el usuario puede ejecutar el funcionamiento de los dispositivos en cualquier momento y lugar a través de la solución en la nube. De este modo, los tipos de pantallas de señalización digital ampliamente distribuidos pueden controlarse desde un solo lugar, lo que hace que el proceso de gestión de las pantallas sea eficaz y práctico.
Escalabilidad y menor costo total de propiedad*.
Las soluciones en la nube, basadas en Internet, ayudan a reducir los costos iniciales al eliminar la necesidad de servidores físicos independientes, y ofrecen flexibilidad para ampliar las licencias de suscripción conforme crezca la empresa.
*TCO = Costo total de propiedad (Total Cost of Ownership)
Funciones principales de LG SuperSign Cloud
Gestión de contenidos
Con LG SuperSign Cloud, las empresas pueden reducir el tiempo dedicado a agregar fuentes distintas para la creación de contenidos. LG SuperSign Cloud ofrece varias funciones de gestión de contenidos con funciones flexibles de edición para crear y distribuir contenidos con facilidad.
Creación de contenidos
Los usuarios pueden crear contenido empleando varios tipos de plantillas adaptadas a cada espacio y agregar widgets como la fecha, la hora, el clima y más. Para ser más eficiente, LG SuperSign Cloud proporciona una interfaz de arrastrar y soltar, que ofrece a los usuarios la flexibilidad de crear contenidos con más facilidad que nunca.
Generación de imágenes con IA, GEN AI
Crea imágenes de IA automáticamente a partir de una instrucción.
Esta función de IA también permite editar imágenes para modificarlas y cambiar su tamaño.
Distribución de contenidos
Es fácil utilizar las funciones de distribución de contenidos de LG SuperSign Cloud. Por medio de varias funciones fáciles de usar, el usuario puede crear y gestionar cómodamente programas de distribución de contenidos cuando lo desee.
Publicar SI coinciden las etiquetas
Está disponible para distribuir selectivamente contenidos adaptados a cada dispositivo en función de la configuración de las etiquetas
Videowall
La función de videowall de LG SuperSign Cloud simplifica la gestión con varios modos de sincronización, permitiendo el funcionamiento como una pantalla expansiva o cuatro independientes. De esta forma, los usuarios pueden supervisar y controlar a distancia su videowall para gestionar los ajustes de encendido y la reproducción de contenidos.
Socios de contenido profesional
Las funciones de socios de contenidos profesionales se proporcionan con “Servicios complementarios”.
* Estas funciones se pueden utilizar si se paga una suscripción adicional.
Contenido de diseño
(DsMenu / PosterMyWall)
Diseñar un tablero de menús o un cartel promocional para cada tienda puede ser todo un reto. Con las plantillas y funciones de edición de DsMenu y de PosterMyWall, los usuarios pueden crear contenidos rápida y fácilmente.
Contenido de arte
(ArtPlayer)
ArtPlayer es un servicio que ayuda a mejorar la atmósfera de espacios específicos ofreciendo una gama diversa y sofisticada de contenidos de arte apropiados para diversos entornos, como oficinas, vestíbulos de hoteles y restaurantes. Esto permite a los usuarios transformar el ambiente del espacio que deseen de forma más bella, fácil y práctica.
Música de fondo
(Wantreez Music)
“Wantreez Music” ofrece varios tipos de listas de reproducción de música según la industria, el género y los artistas. Con la música proporcionada por “Wantreez Music”, los usuarios pueden reproducir las listas de reproducción de su elección en la pantalla sin exponerse a riesgos legales relacionados con los derechos de autor de la música.
Entretenimiento informativo
(Screenfeed)
Con noticias, clima, deportes, información financiera y mucho más para mantener las pantallas al día y con más contenido útil para los espectadores.
Medición de la audiencia
(SpaceVision / FastSensor)
La tecnología de IA de SpaceVision proporciona una visión detallada de los movimientos de los clientes, incluida información demográfica como la edad y el sexo. Esto permite reproducir el contenido que es relevante para la información de la audiencia con base en la IA de visión por computadora. “FastSensor” es una plataforma de análisis del comportamiento que utiliza IA. Capta información detallada sobre las interacciones de los clientes, desde el tráfico peatonal hasta los patrones de desplazamiento, lo que permite a las marcas optimizar el compromiso, la comercialización, el marketing, las ventas y las operaciones.
Salón de arte
Crea una atmósfera que pueda mejorar cada espacio con varias colecciones de arte. Con la función Salón de arte, especializada en varios temas de colecciones de arte, los usuarios pueden seleccionar fácilmente las obras de arte que deseen y distribuirlas en sus pantallas de señalización digital a través de LG SuperSign Cloud.
Administración de dispositivos
Con los menús “Inicio” y “Analítica” que aparecen en LG SuperSign Cloud, los usuarios pueden consultar de forma sencilla y fácil información detallada sobre el uso del almacenamiento de contenidos y el estado del dispositivo.
Inicio
Accede con facilidad a datos valiosos y utiliza el acceso rápido para mayor comodidad.
Analítica
Se pueden entregar varios informes sobre el estado de los dispositivos y los datos de uso de los contenidos. Con base en esta información, el usuario puede encontrar información para un mejor servicio al cliente y una gestión empresarial eficiente.
Control de múltiples dispositivos
Todos los dispositivos vinculados a LG SuperSign Cloud aparecen en la pestaña [device]. Permite al usuario ver rápidamente información detallada, como las miniaturas de las pantallas, los nombres de los modelos y las direcciones IP. Además, el usuario puede controlar los dispositivos con opciones de control avanzadas o un “controlador rápido” para modificar fácilmente los ajustes más utilizados.
Dispositivos compatibles
LG SuperSign Cloud es compatible con LG Signage, funciona con webOS 4.0 y superior, así como con múltiples sistemas operativos (Android, Windows OS),
y proporciona una Pantalla virtual (reproductor web) que permite publicar el contenido en cualquier dispositivo que cuente con un navegador web.
1) Para utilizar “Multi OS”, es necesario instalar SuperSign Cloud Player antes de usarlo. 2) La aplicabilidad de la solución puede variar según el producto. Consulta con tu servicio de ventas local para obtener confirmación. 3) El usuario puede publicar contenidos en los dispositivos ofrecidos con un navegador web a través de una pantalla virtual basada en reproductor web.