* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.
Mejorar la gestión de las rentas vacacionales
LG Pro:Centric Stay es una solución en la nube fácil de usar, diseñada para administradores de propiedades en el mercado rentas vacacionales. Ofrece una solución integrada para la gestión eficiente de propiedades, lo que permite el control remoto de las instalaciones y una cómoda gestión de los huéspedes.
* La disponibilidad de LG Pro:Centric Stay puede variar según los modelos de televisiones LG del hotel. Póngase en contacto con tu servicio de ventas local para obtener más información.
Cliente objetivo de la solución LG Pro:Centric Stay
Mensajes de bienvenida personalizados
Da la bienvenida a cada huésped con una imagen de marca personalizada que refleje la identidad única de tu establecimiento. Personalice el contenido, los mensajes y la interfaz de la televisión para garantizar una experiencia coherente e inolvidable a los huéspedes con toques personalizados que reflejen la identidad de su establecimiento.
Acceso a un entretenimiento mejorado para los huéspedes con “LG Channels”
Ofrece una variedad de opciones de streaming y televisión en vivo, lo que permite a los huéspedes acceder a canales de televisión complementarios y mejorar su experiencia de entretenimiento.
Administración segura de credenciales
Tus huéspedes podrán disfrutar de sus servicios OTT favoritos, como Netflix o YouTube, con la seguridad extra de que la información de inicio de sesión se borra automáticamente después del check-out.
Libro guía digital con información sobre propiedades e información local
Mejore la experiencia de los huéspedes al proporcionarles información sobre el establecimiento y guías de la zona a través de la pantalla de televisión. Esto incluye información fundamental sobre la estancia, detalles del establecimiento, amenidades, atracciones locales, opciones gastronómicas y servicios, todo ello fácilmente accesible para los huéspedes, lo que mejora su estancia en general con un acceso fluido a la información y los recursos pertinentes.