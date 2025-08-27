Mejore la experiencia de los huéspedes al proporcionarles información sobre el establecimiento y guías de la zona a través de la pantalla de televisión. Esto incluye información fundamental sobre la estancia, detalles del establecimiento, amenidades, atracciones locales, opciones gastronómicas y servicios, todo ello fácilmente accesible para los huéspedes, lo que mejora su estancia en general con un acceso fluido a la información y los recursos pertinentes.