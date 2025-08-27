A los propietarios de medios de comunicación les interesa aprovechar sus pantallas para aumentar la rentabilidad, y con frecuencia utilizan la publicidad como principal estrategia. Por lo tanto, la gestión eficaz de la publicidad constituye una tarea fundamental. LG DOOH Ads es una plataforma que conecta a los propietarios de medios con los anunciantes, lo que simplifica las interacciones entre ellos y mejora la eficacia y el impacto de los anuncios. Sirve como punto de acceso único, lo que permite a los usuarios gestionar tanto los anuncios directos como los programáticos, así como monitorear los datos de la audiencia* de forma fluida.



* Es necesario conectarse con soluciones externas para optimizar la publicidad, lo que puede generar costos adicionales.