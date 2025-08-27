We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Da el siguiente paso en la industria publicitaria utilizando tus pantallas
Descubre LG DOOH Ads, una plataforma integral de publicidad exterior digital (DOOH) que transforma las pantallas convencionales en espacios publicitarios dinámicos. Esta potente solución facilita la monetización de las pantallas existentes, permitiendo a los propietarios de pantallas recibir y mostrar anuncios de forma sencilla sin necesidad de contactar directamente con los anunciantes, lo que abre el camino a nuevas oportunidades de negocios.
Administración de anuncios
A los propietarios de medios de comunicación les interesa aprovechar sus pantallas para aumentar la rentabilidad, y con frecuencia utilizan la publicidad como principal estrategia. Por lo tanto, la gestión eficaz de la publicidad constituye una tarea fundamental. LG DOOH Ads es una plataforma que conecta a los propietarios de medios con los anunciantes, lo que simplifica las interacciones entre ellos y mejora la eficacia y el impacto de los anuncios. Sirve como punto de acceso único, lo que permite a los usuarios gestionar tanto los anuncios directos como los programáticos, así como monitorear los datos de la audiencia* de forma fluida.
* Es necesario conectarse con soluciones externas para optimizar la publicidad, lo que puede generar costos adicionales.
Dos formas de operar anuncios
Anuncios directos
Los propietarios de medios, que son dueños y operan pantallas, interactúan directamente con los anunciantes para obtener contenido publicitario y mostrarlo en sus pantallas. Con frecuencia, necesitan ajustar los creativos para personalizar los materiales publicitarios según sus entornos específicos. Con LG DOOH Ads, pueden mostrar anuncios de forma cómoda en múltiples pantallas.
Anuncios programáticos
Los propietarios de medios se conectan con los anunciantes a través de una plataforma especializada, como LG DOOH Ads. En colaboración con empresas de tecnología publicitaria, LG DOOH Ads gestiona una colección de contenidos de anunciantes y los proporciona a los editores. Los propietarios de las pantallas ahora pueden omitir la búsqueda de contenido publicitario y reproducir varios anuncios sin problemas en sus pantallas.
Máxima conveniencia
La solución LG DOOH Ads cuenta con un potente módulo de anuncios programáticos. Ofrece una amplia gama de ajustes personalizables para proporcionar la experiencia de usuario más práctica y una segmentación precisa del contenido publicitario.
Configuración de anuncios programáticos
Selección de anuncios
Filtre determinados tipos de contenido publicitario en su pantalla. A modo de ejemplo, el contenido de una marca de café puede excluirse de la emisión en cafeterías, lo que permite una ubicación óptima de los anuncios.
Configuración del idioma
Los propietarios de medios pueden especificar el idioma de los anuncios para garantizar que el contenido es adecuado para la región y resulta atractivo para el público local.
Precio inferior
Establecer precios facilita la comunicación clara entre los anunciantes y los editores, lo que ayuda a los anunciantes a estimar los costos de los medios y a los editores a administrar sus ingresos de forma eficiente.
Aprobación de contenido
Los editores tienen la opción de aprobar automáticamente todo el contenido o excluir los materiales que entren en conflicto con su ética o valores empresariales.
Optimización publicitaria
El simple hecho de mostrar anuncios puede no dar los resultados deseados. LG DOOH Ads mejora la eficacia de los anuncios a través de la optimización basada en datos de atención. Mediante el uso de visión por computadora, el sistema mide la participación de la audiencia para adaptar la frecuencia de los anuncios, lo que aumenta el impacto de los medios mostrados.
Monitoreo de la participación del público con cámaras
Se analizan varios elementos creativos de forma colectiva, recopilando datos sobre la atención prestada mediante cámaras para identificar el contenido más atractivo.
Generación de ingresos
LG DOOH Ads conecta a los editores con los anunciantes, lo que permite a estos últimos mostrar sus mensajes en más pantallas y ayuda a los propietarios de medios a encontrar anuncios de calidad para sus pantallas. Nuestra solución puede ayudar a aumentar los ingresos mediante técnicas de publicidad inteligente y crea sinergias entre todas las pantallas existentes, lo que permite avances fluidos sin necesidad de dispositivos adicionales.
Panel de control e informes
Ahora es más fácil que nunca realizar un seguimiento del estado actual y monitorear los datos históricos en múltiples dispositivos. El intuitivo panel de control y los informes detallados de LG DOOH Ads ofrecen una visión general rápida de todas las operaciones publicitarias, lo que simplifica la administración.
Panel de control
El panel de control de LG DOOH Ads permite a los usuarios monitorear fácilmente el estado de los dispositivos, las ubicaciones y los ingresos por publicidad programática.