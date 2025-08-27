We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.
La solución óptima para la administración de hoteles
LG Pro:Centric Cloud es una solución de administración hotelera basada en la nube, potente y práctica, que permite una administración integrada. Esta solución integral de administración permite a los hoteles crear fácilmente contenido para las pantallas de las habitaciones, ofreciendo servicios personalizados a sus clientes. Al utilizar LG Pro:Centric Cloud, los hoteles pueden monitorear el estado de las habitaciones y las solicitudes de los clientes, y acumular datos significativos generados durante el funcionamiento del hotel.
* LG Pro:Centric Cloud está disponible mediante una suscripción de paga y requiere un registro por separado
Servicio en la nube
LG Pro:Centric Cloud es una solución basada en un servidor en la nube que funciona en un entorno conectado a la red, lo que permite el acceso remoto independientemente de la ubicación y minimiza la necesidad de visitas innecesarias al sitio. Además, LG Pro:Centric Cloud ofrece una excelente escalabilidad, lo que facilita agregar nuevos dispositivos a la solución y permite una integración perfecta con otros sistemas. En comparación con las soluciones tradicionales instaladas en las instalaciones, LG Pro:Centric Cloud permite ahorrar en la inversión inicial.
* Ya que LG Pro:Centric Cloud es una solución basada en la nube, puede verse afectada por las condiciones de la red
Mejora la experiencia de hospitalidad
Las empresas de SI pueden manejar fácilmente la solución gracias al proceso simplificado de licencia e instalación. Además, pueden integrarlo perfectamente en su sistema mediante Open API.
Los hoteles pueden obtener datos valiosos sobre el uso que hacen los clientes, lo que puede ayudar a mejorar las operaciones del hotel. Además, la creación fácil de contenido y la publicidad personalizada pueden derivar en un aumento de los ingresos.
Accesibilidad
Uno de los principales beneficios de las soluciones basadas en la nube es la accesibilidad. La administración remota y el acceso al sistema son posibles desde cualquier lugar con una conexión de red. LG Pro:Centric Cloud se puede gestionar y actualizar de forma remota desde cualquier ubicación, lo que simplifica la administración de las televisiones de los hoteles y reduce la necesidad de visitas físicas a las instalaciones.
Escalabilidad
La escalabilidad de LG Pro:Centric Cloud optimiza la emisión e instalación de licencias, utilizando su arquitectura basada en servidores en la nube para una expansión sencilla por todas las regiones sin necesidad de servidores independientes. Además, con la suscripción a una licencia para la solución, proporcionamos una API abierta que permite personalizar y utilizar las funciones necesarias para la conexión con otros sistemas.
Costo inicial reducido
Alojar tu propio servidor e instalar una solución puede resultar costoso, ya que es caro adquirir las licencias de la solución y establecer un sistema inicial. Sin embargo, las soluciones basadas en servidores en la nube tienen menores costos de inversión inicial en comparación con las soluciones locales, ya que no requieren servidores físicos ni costos operativos.
Administración de contenido y grupos
Al dirigir un hotel, es fundamental comunicarse de manera eficaz con los clientes, ya sea a través de pantallas en el vestíbulo o en las habitaciones. Satisfacer estas necesidades de comunicación requiere reproducir diversos contenidos en las pantallas. Con LG Pro:Centric Cloud, los hoteles pueden crear con facilidad contenido que muestre la identidad del hotel o proporcione información esencial a los clientes. Además, LG Pro:Centric Cloud permite a los hoteles proporcionar servicios personalizados adaptando el contenido a las preferencias individuales de cada cliente.
Administración de contenido simple y fácil
La intuitiva herramienta de edición de LG Pro:Centric Cloud permite a los usuarios crear fácilmente imágenes atractivas para la pantalla con diversas opciones de plantillas y widgets. El diseño ideal es ahora más fácil que nunca, ya que se puede hacer todo, desde elegir fuentes y cambiar tamaños, insertar imágenes y videoclips, hasta aplicar diversos efectos de animación, con la sencilla función de arrastrar y soltar.
Administración flexible de grupos
Los gerentes de hotel pueden coordinar los canales de televisión de las habitaciones para que se adapten a cada huésped. Se pueden proporcionar distintos canales y mensajes a cada grupo según sus preferencias, el motivo de su visita, la categoría de la habitación, etc.* Además, se pueden enviar promociones especiales y avisos a grupos seleccionados con servicios personalizados y un marketing más efectivo.
Experiencia de usuario mejorada
Con LG Pro:Centric Cloud, los hoteles pueden elevar la experiencia de sus huéspedes a un nuevo nivel de personalización e interactividad. A través de las televisiones de las habitaciones, se pueden ofrecer servicios especializados a los huéspedes, creando experiencias personalizadas. Desde un cálido mensaje de bienvenida al entrar en la habitación, los hoteles pueden ofrecer anuncios y publicidad personalizados a grupos específicos de huéspedes por medio de la televisión. Además, los huéspedes pueden solicitar servicios o acceder a información de forma cómoda.
* Las compras se pueden realizar a través del teléfono celular del huésped escaneando el código QR en la televisión para acceder a los enlaces de compra. Tenga en cuenta que se requiere una tarifa adicional por el uso del servicio de información de vuelos.
Editor de aplicaciones web
LG Pro:Centric Cloud tenía como objetivo mejorar la experiencia del cliente aprovechando la omnipresencia de los teléfonos celulares, en lugar de depender de teléfonos fijos o televisiones para la comunicación. Con esta solución, los hoteles pueden desarrollar fácilmente su propia aplicación web. Los clientes pueden acceder a esta aplicación al escanear un código QR, lo que les permite controlar la televisión, solicitar servicio a la habitación y obtener información útil a través de sus teléfonos celulares. Los hoteleros pueden responder rápidamente a las solicitudes de los huéspedes y brindarles servicios a través del dispositivo móvil.
Servicios OTT*
Con LG Pro:Centric Cloud, los hoteles pueden ofrecer a sus huéspedes sus servicios OTT preferidos, como “Netflix” o “YouTube”. Los huéspedes pueden iniciar sesión con sus propias cuentas y se cerrarán automáticamente al realizar el checkout.
* Servicios OTT: Servicio de medios de transmisión libre.
** Para garantizar un acceso fluido al servicio OTT, se necesita verificar la compatibilidad de los modelos de TV y la disponibilidad del PMS (Sistema de Gestión de Propiedades). Además, ten en cuenta que puede haber países donde el servicio OTT no esté disponible, así que comunícate con la oficina de ventas local para obtener más detalles.
Integración de servicios externos
LG Pro:Centric Cloud se integra perfectamente con proveedores de servicios externos para ofrecer una amplia gama de soluciones directamente en las habitaciones, incluido el “Servicio de viajes GYG (Get Your Guide)”. Este servicio permite a los huéspedes tener acceso a una gran variedad de paquetes turísticos locales y programas de excursiones a través de las televisiones de las habitaciones, lo que les permite descubrir información y realizar compras* desde la comodidad de sus habitaciones. Además, la solución se puede vincular con servicios externos, como información meteorológica y detalles sobre vuelos**, lo que permite a los huéspedes acceder cómodamente a esta información en su televisión.
* Las compras se pueden realizar a través del teléfono celular del huésped escaneando el código QR en la televisión para acceder a los enlaces de compra. ** Tenga en cuenta que se requiere una tarifa adicional por el uso del servicio de información de vuelos.
Monitoreo
Al dirigir un hotel, es fundamental monitorear el estado de las habitaciones y las solicitudes de servicio de los clientes en tiempo real. Al utilizar LG Pro:Centric Cloud, los hoteles pueden monitorear fácilmente los aspectos fundamentales del hotel a través de las funciones de administración de habitaciones y control.
* Ya que LG Pro:Centric Cloud es una solución basada en la nube, puede verse afectada por las condiciones de la red.
Control remoto
Con una conexión de red, el usuario puede ejecutar el funcionamiento de los dispositivos en cualquier momento y lugar a través de la solución en la nube. De este modo, los tipos de pantallas de señalización digital ampliamente distribuidos pueden controlarse desde un solo lugar, lo que hace que el proceso de gestión de las pantallas sea eficaz y práctico.
Panel de control
LG Pro:Centric Cloud proporciona un panel de control integral que ofrece información valiosa para una administración eficiente del hotel. Esto incluye detalles sobre los dispositivos con licencia, la conectividad de red y datos relacionados con las habitaciones, como las tasas de ocupación actuales y la utilización diaria de las habitaciones. La interfaz intuitiva del panel de control facilita el acceso y la interpretación de los datos esenciales necesarios para el buen funcionamiento del hotel.
Visualizador de datos
LG Pro:Centric Cloud ofrece un visualizador de datos integral que permite a los hoteleros tener acceso a información valiosa a través de diversos paneles de control. Esto les permite gestionar sus operaciones de forma más eficiente y tomar decisiones informadas con base en las preferencias de los huéspedes. A modo de ejemplo, los hoteles pueden analizar los patrones de visualización de televisión de cada huésped para obtener información sobre su comportamiento y sus preferencias, como el tiempo que pasan en la habitación y los canales preferidos. Esta información se puede utilizar para ofrecer sugerencias personalizadas u organizar nuevamente la oferta de canales, mejorando con ello la experiencia general de los huéspedes. Además, los hoteleros pueden supervisar los estados de alerta y resolver rápidamente cualquier problema con los dispositivos para garantizar un funcionamiento fluido. Con el visor de datos, se recopilan datos significativos y los hoteles pueden analizarlos ellos mismos para obtener información valiosa que les permita mejorar la experiencia de los huéspedes.