LG Pro:Centric Cloud se integra perfectamente con proveedores de servicios externos para ofrecer una amplia gama de soluciones directamente en las habitaciones, incluido el “Servicio de viajes GYG (Get Your Guide)”. Este servicio permite a los huéspedes tener acceso a una gran variedad de paquetes turísticos locales y programas de excursiones a través de las televisiones de las habitaciones, lo que les permite descubrir información y realizar compras* desde la comodidad de sus habitaciones. Además, la solución se puede vincular con servicios externos, como información meteorológica y detalles sobre vuelos**, lo que permite a los huéspedes acceder cómodamente a esta información en su televisión.



* Las compras se pueden realizar a través del teléfono celular del huésped escaneando el código QR en la televisión para acceder a los enlaces de compra. ** Tenga en cuenta que se requiere una tarifa adicional por el uso del servicio de información de vuelos.