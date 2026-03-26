Cassette ideal para espacios interiores

El LG 4-Way Dual Vane es una bestia de rendimiento que utiliza dos aletas independientes en cada una de sus cuatro salidas para un control total del flujo.

En Cooling (Refrigeración):

Modo Flujo Indirecto: Puede configurarse para que el aire viaje pegado al techo y baje suavemente en las paredes, ideal para oficinas donde nadie quiere aire frío directo en la nuca.

Precisión Quirúrgica: Permite ajustar ángulos individuales para enfriar una zona específica con mayor carga térmica (como una fila de computadoras).

En Heating (Calefacción):

Modo "Power Heat" (Hasta 5 metros): Es el único capaz de vencer la estratificación del calor. Sus aletas dobles proyectan el aire caliente con fuerza hacia abajo, asegurando que el calor llegue al suelo incluso en techos muy altos (auditorios, vestíbulos).

Sensor de Temperatura de Suelo: Detecta si el suelo sigue frío y ajusta automáticamente la potencia para equilibrar la temperatura de abajo hacia arriba.

¿Cuándo usarlo?

En grandes salones, gimnasios o edificios públicos con techos de gran altura.

Si buscas ahorro energético extremo: Su sensor de detección humana apaga o reduce la potencia si el área queda vacía.

Resumen Comparativo: Guía de Selección Rápida

Escenario LG Round Cassette LG 4-Way Dual Vane Altura de Techo Ideal hasta 3.2m Potente hasta 5.0m Diseño Circular / Vanguardista Cuadrado / Técnico Sensación Térmica Brisa suave y uniforme Flujo directo o indirecto ajustable Punto fuerte en Calor Evita rincones fríos Empuja el calor hasta el suelo Mantenimiento Conexiones agrupadas de un solo lado Filtros de fácil acceso y purificación 5 pasos

Conclusión: La tecnología LG a tu medida

Ya sea que busques la armonía estética y el flujo envolvente del LG Round Cassette, o la potencia inteligente de largo alcance del LG 4-Way Dual Vane, ambos equipos representan lo último en eficiencia y confort térmico para tus proyectos.

Recuerda que cada espacio tiene desafíos únicos de arquitectura, orientación solar y ocupación. Para garantizar que seleccionás el modelo y la capacidad exacta para tu recinto, te recomendamos recibir asesoramiento profesional.

Para mayor consulta, contacta tu distribuidor y vendedor autorizado de LG.

Ellos cuentan con las herramientas técnicas necesarias para realizar un cálculo de carga térmica preciso y asegurar que tu inversión rinda al máximo por muchos años.