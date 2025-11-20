Cómo asegurar el rendimiento de sistemas HVAC ante las fluctuaciones eléctricas en Latinoamérica

Un desafío compartido en la región
Latinoamérica enfrenta una realidad energética compleja: redes sobrecargadas, infraestructura envejecida y fenómenos climáticos extremos que provocan fluctuaciones de voltaje y apagones recurrentes.
Estas condiciones —comunes en México, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, Chile y Argentina— pueden comprometer el desempeño y la vida útil de los sistemas HVAC comerciales, especialmente aquellos con electrónica avanzada e inversores.
Aun cuando LG Electronics ofrece la tecnología más eficiente y confiable del mercado —liderando globalmente con su línea VRF Multi V 5 y soluciones de agua helada (chillers) en versiones magnético, absorción, scroll e inverter, tanto en solo frío como heat recovery (frío/calor)—, ningún equipo está exento de los retos eléctricos propios de la región.
Fluctuaciones eléctricas en LATAM: una mirada país por país
- México: zonas industriales y rurales experimentan frecuentes variaciones de tensión por sobrecarga de red y retrasos en inversión de infraestructura.
- Brasil: el apagón nacional de 2023 afectó a más de 20 millones de personas; la red de transmisión sigue expuesta a eventos climáticos severos.
- Colombia: los gremios eléctricos advierten riesgo de racionamiento ante retrasos en nuevos proyectos de generación.
- Panamá: cortes localizados afectan incluso hospitales y plantas de bombeo de agua, según informes técnicos recientes.
- Perú: variaciones de voltaje frecuentes en zonas rurales y mineras donde la demanda supera la capacidad local.
- Chile: apagones en 2024–2025 evidenciaron vulnerabilidades en transmisión y coordinación del sistema.
- Argentina: picos de consumo y redes urbanas antiguas provocan bajones e interrupciones regulares en verano.
Cada país presenta matices, pero el impacto en los equipos HVAC es similar: fallas electrónicas, daños en compresores, reinicios no controlados y pérdida de eficiencia energética.
Cómo afectan las fluctuaciones a los equipos HVAC
Los sistemas de climatización modernos —particularmente los VRF y chillers inverter— dependen de componentes electrónicos sensibles.
Entre los más expuestos están:
- Módulos inverter y VFD: los picos o caídas de tensión dañan los IGBTs, capacitores y tarjetas electrónicas.
- Compresores y motores: los reinicios intempestivos incrementan el desgaste mecánico y térmico.
- Controladores y sensores: reinicios bruscos pueden corromper datos o interrumpir la secuencia de control.
- Sistemas auxiliares: la pérdida de energía en bombas o ventiladores durante un ciclo crítico puede ocasionar fallos colaterales.
Un solo evento de sobretensión puede afectar decenas de tarjetas electrónicas en un edificio completo, generando costos de reparación y tiempo de inactividad.