Enfoque Categoría 2026: Soluciones de Climatización LG 

En LG HVAC seguimos adelantándonos a las expectativas de nuestros clientes, partners e instaladores en toda la región. Para 2026, reforzamos nuestro compromiso con soluciones que satisfacen todas las necesidades de confort, desde el hogar residencial hasta los proyectos comerciales e industriales más exigentes.

Área Residencial – DUALCOOL AI Air

La línea DUALCOOL AI Air representa la nueva generación en confort doméstico. Equipados con inteligencia artificial, estos equipos ajustan automáticamente el flujo de aire y la operación según la temperatura interior detectada, lo que garantiza un confort ideal con eficiencia energética inteligente. El sistema AI Air verifica la condición del ambiente para modular el rendimiento, brindando siempre una climatización personalizada. Además, gracias a la conectividad con LG ThinQ™, puedes controlar tu aire acondicionado desde cualquier lugar, con comandos de voz y monitoreo del consumo energético desde tu smartphone. Este enfoque inteligente facilita la gestión del aire y mejora la experiencia de uso en el día a día.

Línea Comercial – VRF Multi V i

Para el segmento comercial, LG Multi V i define un nuevo estándar en sistemas VRF (Variable Refrigerant Flow). Con un motor de inteligencia artificial evolucionado, Multi V i optimiza la eficiencia, ajustando la operación según variables como niveles de humedad, temperatura exterior e incluso ocupación de espacios, lo que ayuda a reducir el consumo energético y maximizar el confort interior. Este sistema incorpora funciones inteligentes de control de ruido, gestión energética y respuesta automática ante condiciones climáticas, asegurando rendimiento confiable durante todo el año.