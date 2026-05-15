Durante el día, los límites de ruido para una fuente residencial hacia un receptor residencial son de 55 dB(A) SPL—equivalente aproximadamente a una conversación normal a 1 metro—mientras que 45 dB(A) corresponden a un entorno similar al de una biblioteca silenciosa.

• 45 dB(A) ≈ biblioteca silenciosa por la noche (límite típico residencial nocturno)

• 55 dB(A) ≈ nivel de conversación normal (límite diurno en la mayoría de las ciudades)

Estos límites fomentan el uso de sistemas más silenciosos, una mejor aislación en el montaje y la ubicación estratégica de las unidades exteriores para reducir las molestias.