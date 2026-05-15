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Estándares globales de ruido en HVAC: cómo LG mantiene silenciosas sus bombas de calor
Los niveles de ruido de los equipos HVAC ya no son un aspecto “deseable” opcional: impactan el confort, el cumplimiento normativo y la credibilidad de la marca. Tanto en Estados Unidos como en Europa, las regulaciones establecen ahora límites claros para instalaciones residenciales, y los fabricantes de HVAC están respondiendo con innovaciones en diseño silencioso.
En este artículo, exploramos los marcos regulatorios en Estados Unidos y Europa, y luego mostramos cómo las bombas de calor y los sistemas de aire acondicionado de LG están diseñados para cumplir —e incluso superar— estas exigencias.
Límites de ruido para HVAC residencial en Estados Unidos: principales referencias de las ordenanzas municipales
En Estados Unidos, la regulación federal sobre el ruido de los sistemas HVAC es limitada; la mayoría de su aplicación se realiza a nivel estatal o municipal. Estas normativas se basan en el Nivel de Presión Sonora (SPL), que mide qué tan fuerte se percibe el sonido en el punto de recepción. Por ejemplo, en Seattle, el límite de nivel sonoro exterior para equipos en una propiedad receptora con zonificación residencial es de 45 dB(A) SPL entre las 10 p. m. y las 7 a. m. en días laborables (y hasta las 9 a. m. los fines de semana y días festivos).
Durante el día, los límites de ruido para una fuente residencial hacia un receptor residencial son de 55 dB(A) SPL—equivalente aproximadamente a una conversación normal a 1 metro—mientras que 45 dB(A) corresponden a un entorno similar al de una biblioteca silenciosa.
• 45 dB(A) ≈ biblioteca silenciosa por la noche (límite típico residencial nocturno)
• 55 dB(A) ≈ nivel de conversación normal (límite diurno en la mayoría de las ciudades)
Estos límites fomentan el uso de sistemas más silenciosos, una mejor aislación en el montaje y la ubicación estratégica de las unidades exteriores para reducir las molestias.
Requisitos de Ecodiseño en Europa sobre potencia sonora para sistemas de aire acondicionado y bombas de calor
En Europa, la Directiva de Ecodiseño define el nivel de potencia sonora (SWL) permitido para los aires acondicionados y las bombas de calor, es decir, el ruido que genera el producto en la fuente. Estos requisitos se aplican específicamente a los Estados miembros de la Unión Europea. Según el Parlamento Europeo (2024), las unidades residenciales pequeñas por debajo de 6 kW deben mantenerse por debajo de 60 dB(A) SWL en interiores y 65 dB(A) SWL en exteriores, mientras que los sistemas de mayor capacidad pueden alcanzar entre 80 y 88 dB(A) SWL, dependiendo de su capacidad.1)
Estos valores de SWL orientan a ingenieros y consultores durante el diseño del sistema, mientras que las regulaciones de ruido ambiental (SPL)—como los límites nocturnos alrededor de 40 dB(A) SPL en algunos Estados miembros—ayudan a los usuarios finales e instaladores a garantizar que el sistema se mantenga silencioso en entornos reales de uso.2)
En resumen:
• 60–65 dB(A) SWL: límites de potencia sonora del Ecodiseño para productos en los Estados miembros de la UE.
• ≈ 40 dB(A) SPL: límites locales de ruido ambiental durante la noche aplicados en el punto de recepción (por ejemplo, en el límite de la propiedad).
Estos dos valores cumplen funciones diferentes: el SWL guía el diseño del producto, mientras que el SPL ayuda a propietarios e instaladores a garantizar el cumplimiento normativo en condiciones reales y un funcionamiento silencioso.
Por qué es importante el diseño silencioso en HVAC: confort, cumplimiento normativo y valor de marca?
• Confort: El ruido persistente de los sistemas HVAC, ya sea en interiores o exteriores, puede afectar la calidad del sueño, reducir la satisfacción de los ocupantes y generar conflictos con los vecinos.
• Cumplimiento: Como se mencionó anteriormente, tanto las jurisdicciones locales en EE. UU. como los marcos regulatorios europeos están imponiendo límites de decibeles o de potencia sonora; el incumplimiento puede retrasar permisos o requerir modificaciones posteriores en las instalaciones.
• Valor de marca: Cuando un fabricante como LG promueve un “diseño silencioso” respaldado por datos acústicos medibles y alineado con regulaciones globales, fortalece la confianza del cliente y posiciona la marca como una opción confiable al momento de tomar una decisión de compra.
Cómo las bombas de calor y los sistemas de aire acondicionado de bajo ruido de LG cumplen con los estándares globales
La más reciente línea de sistemas HVAC de LG incorpora principios de diseño de bajo ruido que favorecen el cumplimiento de los principales estándares acústicos en los mercados clave. Estos equipos demuestran cómo el diseño silencioso, el uso de refrigerante natural y los compresores de alta eficiencia se combinan para ofrecer un funcionamiento notablemente silencioso.
• Therma V R290 Monobloc (Europa)
El LG Therma V R290 Monobloc utiliza el refrigerante natural R290 (GWP 3) y opera a 49 dB(A) para el modelo de 12 kW y a 48 dB(A) en modo de bajo ruido.1) Cabe destacar que el LG Therma V R290 ha sido reconocido con la certificación Quiet Mark en el Reino Unido, lo que indica que su rendimiento acústico ha sido evaluado de forma independiente conforme a criterios establecidos orientados al confort.
1) El nivel de potencia sonora se mide de acuerdo con las normas EN 12102-1 e ISO 9614.
Gráfico de dispersión del ruido e ilustración de la instalación para la bomba de calor LG R290 Monobloc de 16 kW, que muestra 35 dB(A) a 3 metros durante la noche, con certificación Quiet Mark.
• LG MULTI V i (Sistema VRF)
El LG MULTI V i mejora su rendimiento acústico mediante un sistema de gestión de ruido impulsado por inteligencia artificial. Un micrófono interno recoge el sonido ambiental y del propio equipo, mientras que el chip de IA exclusivo de LG convierte el audio analógico en señales digitales mediante procesamiento DSP. Utilizando separación de patrones basada en NMF, el sistema distingue el ruido ambiental del ruido del equipo y ajusta su operación en tiempo real para mantener un funcionamiento más silencioso.
La unidad también incorpora la función Noise Target Control, que gestiona el nivel de ruido propio del equipo en función del nivel de presión sonora medido a 1 metro. Los instaladores pueden configurar el nivel objetivo dentro de un rango de 50 a 70 dB(A), con incrementos de 5 dB(A), lo que permite que el sistema opere en cumplimiento con los requisitos acústicos locales. Estas capacidades ayudan a que el MULTI V i sea eficaz en entornos sensibles al ruido, manteniendo al mismo tiempo un confort estable.
El sistema HVAC con inteligencia artificial de LG adapta su operación en tiempo real según el ruido ambiental, optimizando su rendimiento en cualquier entorno, ya sea ruidoso o silencioso.
• LG DUALCOOL Aire acondicionado
El aire acondicionado LG DUALCOOL incorpora compresores Dual Inverter que ajustan la velocidad del ventilador y la frecuencia del motor para reducir la presión sonora en interiores a 19–21 dB(A), medida a 1 metro frente a la unidad. Este nivel es más silencioso que una biblioteca típica y se mantiene por debajo de la recomendación de la OMS para el ruido nocturno de 30 dB(A).1)
1) Las especificaciones pueden variar según el modelo.
Resumen
Las soluciones HVAC silenciosas de LG —incluyendo Therma V R290 en Europa y MULTI V i para edificios comerciales— demuestran cómo es posible lograr un control del ruido sin comprometer el rendimiento esencial. A diferencia de muchos competidores que dependen de modos de reducción de ruido con disminución de capacidad, MULTI V i utiliza análisis de ruido ambiental basado en inteligencia artificial para ajustar los niveles sonoros mientras minimiza la pérdida de capacidad, creando una experiencia más cómoda y consistente en condiciones reales.
En resumen, LG HVAC ofrece soluciones silenciosas y confiables que se alinean con los principales estándares de ruido a nivel regional y ayudan a crear un entorno acústico notablemente más agradable para los clientes.
¿Existe un único estándar nacional de ruido para los sistemas HVAC en Estados Unidos?
No. En Estados Unidos, el ruido de los sistemas HVAC generalmente se regula a nivel estatal o municipal, en lugar de mediante un único estándar federal. **
¿Qué se considera una unidad HVAC exterior “silenciosa” en Europa?
Aunque los valores pueden variar según la región, documentos recientes indican que las unidades exteriores de bombas de calor deben cumplir con métricas específicas de potencia sonora bajo el Ecodiseño, y algunas normativas nacionales proponen ≤ 40–45 dB(A) en los límites de la propiedad.
¿Qué debo tener en cuenta al elegir un sistema HVAC “silencioso”?
Verifica el nivel de potencia sonora o la clasificación en decibeles del producto, busca funciones de “modo silencioso” (especialmente para operación nocturna), valida la distancia respecto a los límites de la propiedad para las unidades exteriores y asegúrate de que las pruebas del fabricante cubran las regulaciones relevantes en tu mercado objetivo.