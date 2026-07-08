Innovación y Liderazgo: LG Electronics se corona como la marca #1 deaires acondicionados en la región

En un mercado global cada vez más competitivo y consciente del consumo energético, LG Electronics ha vuelto a demostrar por qué es el referente absoluto en climatización para el hogar. La prestigiosa firma global de investigación y análisis de datos, Euromonitor International, ratificó a la compañía surcoreana como la marca número uno en ventas de aires acondicionados residenciales en América Latina.

Este hito no es un hecho aislado. Los datos oficiales revelan que LG ha mantenido este liderazgo regional por una década completa (2015-2024), consolidando una hegemonía basada en la confianza del consumidor, la eficiencia tecnológica y una fuerte apuesta por la sustentabilidad.