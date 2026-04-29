Si buscas enfriar o calefaccionar una sola habitación o un espacio reducido, un sistema single split ofrece una solución económica. Al enfocarse en un solo ambiente, elimina la necesidad de ductos, reduciendo tanto los costos iniciales como el consumo de energía.El proceso de instalación de los sistemas single split es relativamente sencillo y genera una mínima interrupción en el espacio. Esta facilidad de instalación se traduce en menores costos de mano de obra y tiempos de montaje más rápidos, lo que los convierte en una opción rentable para muchos usuarios residenciales y comerciales.