Las Unidades Manejadoras de Aire (AHU) son componentes clave en sistemas de climatización modernos cuando se busca control eficiente del aire, calidad interior y confort en espacios comerciales, corporativos o de gran escala. En especial con soluciones VRF (Variable Refrigerant Flow) como las de LG, las AHU se convierten en aliados para ventilar y acondicionar grandes volúmenes de aire mediante una gestión integrada con las unidades exteriores MULTI V.

¿Qué son las Unidades Manejadoras de Aire?

Las AHU son equipos que condicionan y distribuyen aire dentro de una edificación. Esto incluye filtración, ventilación, control de temperatura y movimiento del aire hacia ductos que llevan el aire tratado a distintas zonas. Su papel es esencial para mantener ambientes confortables y saludables en edificios grandes donde las unidades interiores VRF por sí solas no pueden manejar altos volúmenes de aire.