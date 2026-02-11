About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG TV Signage UHD de 55 pulgadas

LG TV Signage UHD de 55 pulgadas

LG TV Signage UHD de 55 pulgadas

55PK640S0UB
Vista frontal con imagen de relleno
Vista frontal con imagen de relleno
Vista lateral de -15 grados
Vista lateral de -45 grados
Vista lateral de -90 grados
Vista lateral de +15 grados
Vista frontal con imagen de relleno
Vista frontal con imagen de relleno
Vista lateral de -15 grados
Vista lateral de -45 grados
Vista lateral de -90 grados
Vista lateral de +15 grados

Características clave

  • Resolución: 3,840 x 2,160 (UHD)
  • Brillo: 300 nits
  • Vida útil de retroiluminación: 30,000 horas, 16 horas/ 7días Compatibilidad con LG Solution
  • Diseño delgado
  • Plataforma webOS
Más

LG TV Signage con Funciones Esenciales

En la sala de reuniones hay instalada una pantalla de televisión que muestra claramente los mismos materiales de la reunión que aparecen en la pantalla de la computadora portátil colocada sobre la mesa.

*Todas las imágenes de esta página son solo para fines ilustrativos.

Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD

Con una resolución cuatro veces superior a la FHD, los colores y los detalles del contenido se ven más vivos y realistas.

Diseño delgado

El PK640S destaca por su diseño delgado. Su forma compacta no solo ahorra espacio, sino que también facilita la instalación, lo que lo convierte en una opción ideal para una gran variedad de entornos.

Cómoda plataforma webOS

LG webOS 25, actualizado en SoC* y motor web, está disponible en la serie PK640S para una ejecución fluida de varias tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una interfaz gráfica de usuario intuitiva.**

 

* SoC: Sistema en chip

** GUI: Interfaz gráfica de usuario

Gestión de contenidos versátil con LG SuperSign CMS

LG SuperSign CMS es una solución integrada e intuitiva para gestionar contenidos de señalización digital creativos y bien organizados. Ayuda a conectar a los clientes con una variedad de servicios, al tiempo que mejora la experiencia general del usuario.

 

* LG SuperSign CMS se vende por separado.

Configure fácilmente la lista de reproducción y la programación horaria con un control remoto utilizando la función de gestión de contenido integrada en la pantalla. La gestión de grupos se supervisa a través de la pantalla principal, la pantalla del Grupo 1 y la pantalla del Grupo 2.

Gestión de contenidos y grupos

El sistema integrado de gestión de contenidos y grupos le permite editar y reproducir contenidos fácilmente, configurar listas de reproducción y controlar la señalización con un control remoto, un ratón o un teléfono móvil, sin necesidad de un ordenador o software adicional. Esto hace que la gestión de contenidos sea sencilla y fácil de usar.

El gerente de la tienda ofrece cupones a los clientes a través de Bluetooth. Al mismo tiempo, se promocionan los menús reflejando la pantalla de un teléfono móvil en una pantalla instalada en la tienda a través de Wi-Fi. Hay un PK640S colocado cerca de la pared, y una mujer está utilizando una computadora personal y un teléfono móvil. Esta imagen muestra que la señalización puede funcionar como un enrutador virtual para que la computadora y el teléfono móvil puedan conectarse a Internet de forma inalámbrica.

El gerente de la tienda ofrece cupones a los clientes a través de Bluetooth. Al mismo tiempo, se promocionan los menús reflejando la pantalla de un teléfono móvil en una pantalla instalada en la tienda a través de Wi-Fi. Hay un PK640S colocado cerca de la pared, y una mujer está utilizando una computadora personal y un teléfono móvil. Esta imagen muestra que la señalización puede funcionar como un enrutador virtual para que la computadora y el teléfono móvil puedan conectarse a Internet de forma inalámbrica.

Promoción en tiempo real

Con Beacon y Bluetooth® Low Energy (BLE), los gerentes de las tiendas pueden ofrecer cupones e información en tiempo real. * LG solo transmite paquetes Beacon (iBeacon / Eddystone); las aplicaciones específicas y los escenarios de uso los determina el comprador.

Compartir contenido

La duplicación de contenido entre dispositivos está disponible en la misma red Wi-Fi.

* Esta función opera en dispositivos compatibles con Miracast.
** El rendimiento puede variar en función de la estabilidad de la conexión inalámbrica.

Punto de acceso inalámbrico

"La serie PK640S funciona como un enrutador virtual, sirviendo como punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles."

Compatibilidad con la administración de energía de la pantalla

La función Display Power Management (DPM) se puede activar cuando se detecta una señal de televisión, lo que permite una gestión más eficiente de la energía.

Monitoreo en tiempo real con LG ConnectedCare

LG ConnectedCare, una solución de servicio en la nube opcional, ofrece un mantenimiento fácil y rápido mediante la supervisión remota del estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes. Admite servicios de diagnóstico de fallos y control remoto, lo que ayuda a garantizar un funcionamiento estable para los negocios de los clientes. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas de LG de su región.

Imprimir

Todas las especificaciones

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

Ver más opciones
 
 