UHD Sigange
Pantalla de señalización UHD con plataforma LG webOS y seguridad avanzada
Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD
Con la resolución UHD, los colores y los detalles del contenido se ven vivos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión proporciona un contenido nítido.
Diseño de bisel uniforme y delgado
La serie UH5Q cuenta con biseles delgados horizontales y verticales perfectamente equilibrados, lo que crea una solución de visualización visualmente armoniosa. Su diseño especializado simplifica la instalación en entornos minoristas y ofrece una experiencia visual verdaderamente envolvente.
Cómoda plataforma webOS
El UH5Q está equipado con un SoC de alto rendimiento que permite realizar múltiples tareas sin necesidad de un reproductor multimedia independiente. La plataforma webOS proporciona herramientas de desarrollo de aplicaciones con una interfaz de usuario intuitiva que mejora la comodidad del usuario e incluye aplicaciones de socios de webOS para crear un entorno favorable para los integradores de sistemas.
* SoC: Sistema en chip
** SI: Integrador de sistemas
Diseño para el aprovechamiento del espacio
Diseñado con biseles delgados y una gestión sencilla de los cables, el UH5Q ahorra espacio. Gracias a sus entradas de alimentación ocultas especializadas, se puede instalar cerca de la pared, dejando solo unos 13,5 mm de espacio con el soporte delgado.
Durabilidad que proporciona confiabilidad
Optimizado para entornos empresariales, el UH5Q está protegido contra la sal, el polvo, el polvo de hierro y la humedad gracias al recubrimiento parcial conformado de la placa de alimentación, lo que permite un funcionamiento estable. Además, sus características orientadas al cliente, como IP5x y Shock Monitoring*, proporcionan fiabilidad y satisfacción.
* Cuando se produce un impacto físico en el producto, se envía una alerta al administrador a través del controlador multimedia.
Seguridad integral
webOS Signage va más allá de las medidas de seguridad a nivel del sistema operativo (SO). LG Shield emplea un sistema de defensa de cinco niveles que abarca el servidor, la aplicación, el sistema operativo, el sistema y el hardware. Cada capa funciona de forma independiente, lo que proporciona una protección integral contra diversas amenazas. Además, la plataforma webOS es compatible con la norma ETSI EN 303 645.
SuperSign Solutions
SuperSign es una solución de gestión de contenidos integrada e intuitiva para crear y organizar contenidos de señalización digital en su espacio, conectando a los clientes con una amplia gama de servicios y ofreciéndoles una experiencia de usuario cómoda. Existen varias versiones, como SuperSign Cloud, así que descubra y disfrute de la versión que mejor se adapte a sus necesidades.
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
65"
Tecnología de paneles
ADS
Tipo de luz de fondo
Edge
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
500nit (Típ.)
Relación de contraste
1,200:1 (Típ)
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
BT709 95%
Ángulo de visión (AxV)
178 X 178
Profundidad de color (cantidad de colores)
10bit(D), 1.07Billion colors
Tiempo de respuesta
25%(Típ)
Vida útil
50,000Hrs (Min.)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
DP In
O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3
Entrada RS232C
O(1), 4pin Phone-jack
Entrada RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada USB
USB2.0 Tipo A(2)
Salida de audio
O(1)
Salida RS232C
O(1), 4pin Phone-jack
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Negro
Ancho del marco
Bisel Uniforme: 11.4mm
Peso (Cabezal)
21.1 kg
Peso empaquetado
27.0 kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1459.0 x 835.0 x 29.7mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1580.0 x 950.0 x 172.0mm
Interfaz de montaje estándar VESA
300 x 300
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS8.0
PBP
O(4)
Etiqueta de video
O(4)
Configuración del modo mosaico
O (Max. 15x15)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Tipo de alimentación
Alimentación integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
130W (TBD)
Máx.
184W (TBD)
BTU (Unidad Térmica Británica)
444 BTU/Hr(Typ.), 699 BTU/Hr(Max) (TBD)
Ahorro de energía inteligente (70%)
91W (TBD)
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
O (10W X 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
O / Carbon "Reducing CO2"(TBD)
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finés, noruego, danés, japonés, ruso, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, árabe, polaco.
ACCESORIO
Básico
Control remoto (incluye 2 pilas), cable de alimentación, guía de inicio rápido, manual de instrucciones, adaptador de teléfono a RS232C, soporte para cable (para cable de alimentación), receptor de sensor IR/luz (solo UE/EK), lámina magnética (2 unidades, solo UE/EK).
Opcional
Soporte de pared delgado (WB21LMA/B), soporte de pared normal (OLW480A/B), receptor de sensor de luz/IR (ACC-L)
