Pantalla para exteriores de alto brillo con clasificación IP
Soluciones UL
Características verificadas de antidecoloración de la pantalla
Pantalla para exteriores con
fácil mantenimiento y rendimiento duradero
Pantalla de exteriores con clasificación IP
LG ofrece soluciones técnicas avanzadas equipadas con diversos sensores, que proporcionan un funcionamiento fiable y eficaz. En diversos espacios bajo la luz del sol, el XE3P resalta su contenido, reduciendo las preocupaciones sobre las cargas operativas excesivas.
Alta visibilidad bajo la fuerte luz del sol.
Con un brillo excepcional de 3.500 nits (típ.), la pantalla para exteriores XE3P transmite el contenido con claridad cautivando a los transeúntes. Gracias a la tecnología IPS, los espectadores pueden captar el contenido con amplios ángulos de visión.
LG Anti-decoloración
Centrándonos en los principales puntos débiles, hemos desarrollado nuestra nueva tecnología «Antidecoloración», diseñada para impedir tanto el amarilleamiento de la pantalla como los círculos negros. Con una solución térmica mejorada, el XE3P puede ofrecer una calidad de visualización duradera y estable.
Primer pantalla del mundo con verificación ULr
Características de la anti-decoloración
Especialmente en lo que se refiere a la resistencia al amarilleamiento de la pantalla, hemos obtenido la primera Verificación UL de características antidecoloración para pantallas del mundo. La XE3P verificada por UL puede aliviar las preocupaciones sobre el amarilleamiento de la pantalla, el problema más común pero complicado de los productos de señalización digital para exteriores.
*Para más detalles, por favor, visita https://verify.ul.com/verifications/1382.
**Primera verificación UL del mundo en la industria manufacturera
Fiabilidad con clasificación IP56
El XE3P está sellado con un diseño IP56 para un funcionamiento fiable. Está diseñado para estar protegido no sólo del agua, sino también del polvo, una característica esencial para aplicaciones en exteriores.
Vidrio protector IK10
El XE3P incorpora un cristal protector con clasificación IK10, templado y laminado para exteriores extremos, que minimiza los daños por impactos externos. Esto puede reducir las sustituciones innecesarias de módulos LCD y permitir un mantenimiento rentable.
Amplia gama de temperatura de funcionamiento
El XE3P se puede utilizar en un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -30℃ a 50℃.
*Temperatura de funcionamiento: -30℃~50℃ (sin luz solar directa; con luz solar directa en el sistema de refrigeración), -30℃~40℃ (con luz solar directa).
Revestimiento de protección
Revestimiento de protección* protege el tablero del circuito y el tablero de alimentación contra polvo, polvo de hierro, humedad, etc.
*Finas películas protectoras/membranas de respiración que filtran el vapor de agua y los residuos sólidos.
Manejo eficiente de la energía
El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente en función de la luz ambiental. El brillo aumenta con la luz para mejorar la visibilidad, mientras que disminuye en la oscuridad para una gestión eficiente de la energía. Además, el XE3P utiliza el panel M+ que puede ofrecer una alta eficiencia energética y ahorro de costes al disminuir el consumo de energía.
*El efecto de ahorro de costos puede variar según el consumo real de energía, los métodos de facturación y las políticas de cada país y lugar.
**M+ IPS reduce aproximadamente un 35% el consumo de energía BLU (IEC62087, 10 min) en comparación con RGB IPS, probado con el mismo brillo (@blanco completo, 400 nits).
Fácil manejo de la energía
La XE3P proporciona configuraciones de brillo establecidas adaptados a diferentes ubicaciones y entornos de uso, lo que permite una gestión fácil y eficaz del consumo de energía en función de diversos escenarios.
*Modo manual : Máx. 95%, Min. 5%
Modo luminoso : Máx. 100%, Min. 20%
Modo básico : Máx. 70%, Min. 10%
Modo cercano : Máx. 50%, Min. 10%
Wi-Fi & Bluetooth Integrados
El Wi-Fi y el Bluetooth integrados permiten una fácil transferencia y distribución inalámbrica de contenidos, ayuda a evitar el secuestro de datos y garantiza un funcionamiento cómodo y eficiente del dispositivo. Además, la XE3P está equipada con una baliza que proporciona información en tiempo real, utilizando los datos de localización para mostrar el contenido.
Alerta de Vandalismo
Si el sensor detecta que la XE3P experimenta un impacto por encima de un determinado umbral o desviándose de su ángulo de instalación original, envía una alerta al administrador, lo que permite una respuesta rápida a problemas como el vandalismo.
Fácil Instalación
Para una fácil instalación, la XE3P está equipada con una herramienta de autonivelación para comprobar los niveles horizontales y verticales durante la instalación, lo que reduce la carga de trabajo de instalación.
*La disponibilidad de la función de herramienta de nivelación puede variar según el modelo.
Alto rendimiento con webOS 6.1
LG webOS 6.1, actualizado con SoC* y motor web, está disponible en el XE3P para una ejecución fluida de diversas tareas. El XE3P mejora la comodidad del usuario con su intuitiva interfaz gráfica de usuario**, y también facilita el desarrollo de aplicaciones al ser compatible con lenguajes de programación como HTML, JavaScript y CSS.
*SoC : Sistema en Chip
**GUI : Interfaz gráfica de usuario
Monitoreo Web
El LG Control Manager*, un programa de monitorización web integrado, es fácil de usar y permite al usuario tener acceso completo en cualquier momento y lugar desde su teléfono móvil o PC y acceder a los datos actuales y pasados. Permite al usuario supervisar la unidad, realizar ajustes y controlarla a distancia en tiempo real.
*Habilitado mediante conexión LAN por cable
Socios de contenido profesional
Emparejar el XE3P con las soluciones SW* de LG mejoraría su utilización.
*Se venden por separado.
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
49"
Tecnología de paneles
IPS, M+
Tipo de luz de fondo
Direct
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
1920x1080 (FHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
3,500 nit (Typ), 2,800 nit (Min)
Relación de contraste
1,300:1
Dinámica CR
500,000:1
Gama de colores
67%
Ángulo de visión (AxV)
178 x 178
Profundidad de color (cantidad de colores)
10bit, 1.07Billion colors
Tiempo de respuesta
Typ. 8ms (G to G BW)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
3%
Vida útil
50,000 Hrs (Typ)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
O / O
QWP (Placa de cuarto de onda)
O
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(2), HDCP2.2
Entrada HDMI (Versión HDCP)
O(1), HDCP2.2
Entrada RS232C
O(1) (4pin phone jack)
Entrada RJ45 (LAN)
O(2) (Lan (1), HDbaseT(1))
Entrada USB
USB2.0 Type A (2)
Salida de altavoz externo
O(1, L/R, 10W+10W)
Salida RS232C
O(1)
Salida RJ45 (LAN)
O(1)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
38.4/26/26/38.4mm
Peso (Cabezal)
31.2kg
Peso empaquetado
36.2kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1153.0 x 656.2 x 88.0mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1287 x 797 x 207mm
VIDRIO DE PROTECCIÓN
Espesor
5mm
Grado de protección
O (IK10)
Templado / Fortalecimiento químico
Tempered
Antirreflectante
O
Infrarrojo - Resistencia (IR)
O
A prueba de roturas
O
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
O
Sensor de temperatura
O
Sensor de brillo automático
O
Sensor de píxeles
O
Sensor de corriente
O
Sensor BLU
O
Sensor de humedad
O
Sensor de aceleración (giroscopio)
O
Indicador de encendido
O
VENTILADOR (Incorporado)
O
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS6.1
Programación de contenidos locales
O
Administrador de grupo
O
USB Plug & Play
O
Conmutador
O
Imagen del logotipo de arranque
O
Imagen sin señal
O
Sincronización RS232C
O
Sincronización de red local
O
Sincronización de retroiluminación
O
PIP
O
PBP
O(2)
Etiqueta de video
O(4)
Reproducir vía URL
O
Rotación de pantalla
O
Rotación de entrada externa
O
Reproducción sin obstáculos
O
Configuración del modo mosaico
O(Max. 15x15)
Configuración de clonación de datos
O
SNMP
O
Método ISM
O
ID de configuración automática
O
Estado del envío
O
Administrador de control
O
Ahorro de energía inteligente
O
modo PM
O
Despertador en LAN
O (LAN in / HDbaseT port)
Network Ready
O
Faro
O
HDMI-CEC
O
Configuración del servidor de SI
O
webRTC
O
Pro:Idiom
O
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
-30°C to 50 °C
Humedad de funcionamiento
5% to 100%
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Built-In Power
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
350W
Máx.
380W
BTU (Unidad Térmica Británica)
1024 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max)
Ahorro de energía inteligente (70%)
150W
DPM
0.5W↓
Apagado
0.5W↓
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
ErP/Energy Star
O / X
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
O
SuperSign Control+
O
Nube SuperSign
O
Connected Care
O
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), holandés, checo, griego, turco, polaco (polaco), árabe
ACCESORIO
Básico
Control remoto, manual (EIG, IG), libro de regulaciones, conector de teléfono a RS232C, cable HDMI, cable de alimentación, batería, tornillos
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Calificación IP
IP56
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
O
Luz solar directa
O
