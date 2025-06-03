About Cookies on This Site

Pantalla para exteriores de alto brillo con clasificación IP

Características

Galería

Especificaciones

Soporte

Recurso

Encontrar un distribuidor

49XE3P-B
  • Front view with infill image
  • Front view
  • -45 degree side view
  • -90 degree side view
  • +45 degree side view
  • +90 degree side view
  • Rear view
  • Top view
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view

Características clave

  • Pantalla verificada por UL.
  • Características antidecoloración.
  • Resolución: 1920 × 1080 (FHD).
  • Brillo: 3500 nits (típico), 2800 nits (mín.).
Más
Soluciones UL Características verificadas de antidecoloración de la pantalla

Soluciones UL Características verificadas de antidecoloración de la pantalla

Soluciones UL

Características verificadas de antidecoloración de la pantalla

Pantalla para exteriores con
fácil mantenimiento y rendimiento duradero

Hay cuatro XE3P instaladas en la zona de drive-trhu del lugar de hamburguesas, y están mostrando vívidamente el menú de hamburguesas e imágenes aún en el brillo del sol.

Hay cuatro XE3P instaladas en la zona de drive-trhu del lugar de hamburguesas, y están mostrando vívidamente el menú de hamburguesas e imágenes aún en el brillo del sol.

*Todas las imágenes de la página tienen solamente fines ilustrativos.

Pantalla de exteriores con clasificación IP

LG ofrece soluciones técnicas avanzadas equipadas con diversos sensores, que proporcionan un funcionamiento fiable y eficaz. En diversos espacios bajo la luz del sol, el XE3P resalta su contenido, reduciendo las preocupaciones sobre las cargas operativas excesivas.

LG ofrece soluciones técnicas avanzadas equipadas con diversos sensores, que proporcionan un funcionamiento fiable y eficaz. En diversos espacios bajo la luz del sol, el XE3P resalta su contenido, reduciendo las preocupaciones sobre las cargas operativas excesivas.

LG ofrece soluciones técnicas avanzadas equipadas con diversos sensores, que proporcionan un funcionamiento fiable y eficaz. En diversos espacios bajo la luz del sol, el XE3P resalta su contenido, reduciendo las preocupaciones sobre las cargas operativas excesivas.

Alta visibilidad bajo la fuerte luz del sol.

Con un brillo excepcional de 3.500 nits (típ.), la pantalla para exteriores XE3P transmite el contenido con claridad cautivando a los transeúntes. Gracias a la tecnología IPS, los espectadores pueden captar el contenido con amplios ángulos de visión.

Una XE3P instalada en la calle, y una mujer mira un anuncio de calidad vívida en la pantalla.

Una XE3P instalada en la calle, y una mujer mira un anuncio de calidad vívida en la pantalla.

LG Anti-decoloración

Centrándonos en los principales puntos débiles, hemos desarrollado nuestra nueva tecnología «Antidecoloración», diseñada para impedir tanto el amarilleamiento de la pantalla como los círculos negros. Con una solución térmica mejorada, el XE3P puede ofrecer una calidad de visualización duradera y estable.

La pantalla de la iquierda muestra amarilleamiento deteriorando la calidad, pero con XE3P, que ha obtenido la verificación UL para funciones antidecoloración de pantallas, la pantalla, como se muestra a la derecha, permanece clara, salvaguardando la calidad de visualización.

La pantalla de la iquierda muestra amarilleamiento deteriorando la calidad, pero con XE3P, que ha obtenido la verificación UL para funciones antidecoloración de pantallas, la pantalla, como se muestra a la derecha, permanece clara, salvaguardando la calidad de visualización.

Primer pantalla del mundo con verificación ULr
Características de la anti-decoloración

Especialmente en lo que se refiere a la resistencia al amarilleamiento de la pantalla, hemos obtenido la primera Verificación UL de características antidecoloración para pantallas del mundo. La XE3P verificada por UL puede aliviar las preocupaciones sobre el amarilleamiento de la pantalla, el problema más común pero complicado de los productos de señalización digital para exteriores.

Varias pantallas de exteriores están instaladas en el drive-thru del lugar de hamburguesas, mostrando brilante y y claramente el menú e imágenes de comida.

Varias pantallas de exteriores están instaladas en el drive-thru del lugar de hamburguesas, mostrando brilante y y claramente el menú e imágenes de comida.

*Para más detalles, por favor, visita https://verify.ul.com/verifications/1382.

**Primera verificación UL del mundo en la industria manufacturera

Fiabilidad con clasificación IP56

El XE3P está sellado con un diseño IP56 para un funcionamiento fiable. Está diseñado para estar protegido no sólo del agua, sino también del polvo, una característica esencial para aplicaciones en exteriores.

Vidrio protector IK10 

El XE3P incorpora un cristal protector con clasificación IK10, templado y laminado para exteriores extremos, que minimiza los daños por impactos externos. Esto puede reducir las sustituciones innecesarias de módulos LCD y permitir un mantenimiento rentable.

Amplia gama de temperatura de funcionamiento

El XE3P se puede utilizar en un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -30℃ a 50℃.

 

*Temperatura de funcionamiento: -30℃~50℃ (sin luz solar directa; con luz solar directa en el sistema de refrigeración), -30℃~40℃ (con luz solar directa).

Revestimiento de protección

Revestimiento de protección* protege el tablero del circuito y el tablero de alimentación contra polvo, polvo de hierro, humedad, etc.

 

*Finas películas protectoras/membranas de respiración que filtran el vapor de agua y los residuos sólidos.

Manejo eficiente de la energía

El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente en función de la luz ambiental. El brillo aumenta con la luz para mejorar la visibilidad, mientras que disminuye en la oscuridad para una gestión eficiente de la energía. Además, el XE3P utiliza el panel M+ que puede ofrecer una alta eficiencia energética y ahorro de costes al disminuir el consumo de energía.

 

*El efecto de ahorro de costos puede variar según el consumo real de energía, los métodos de facturación y las políticas de cada país y lugar.

**M+ IPS reduce aproximadamente un 35% el consumo de energía BLU (IEC62087, 10 min) en comparación con RGB IPS, probado con el mismo brillo (@blanco completo, 400 nits).

 

 

La pantalla del XE3P puede ajustar su brillo automáticamente según la luz ambiental.

Fácil manejo de la energía

La XE3P proporciona configuraciones de brillo establecidas adaptados a diferentes ubicaciones y entornos de uso, lo que permite una gestión fácil y eficaz del consumo de energía en función de diversos escenarios.

 

*Modo manual : Máx. 95%, Min. 5%

Modo luminoso : Máx. 100%, Min. 20%

Modo básico : Máx. 70%, Min. 10%

Modo cercano : Máx. 50%, Min. 10%

Wi-Fi & Bluetooth Integrados

El Wi-Fi y el Bluetooth integrados permiten una fácil transferencia y distribución inalámbrica de contenidos, ayuda a evitar el secuestro de datos y garantiza un funcionamiento cómodo y eficiente del dispositivo. Además, la XE3P está equipada con una baliza que proporciona información en tiempo real, utilizando los datos de localización para mostrar el contenido.

Pantalla instalada dentro y fuera de un café conectadas vía Wi-Fi y Bluetooth, facilitando el manejo de contenido sin problemas.

Pantalla instalada dentro y fuera de un café conectadas vía Wi-Fi y Bluetooth, facilitando el manejo de contenido sin problemas.

Alerta de Vandalismo

Si el sensor detecta que la XE3P experimenta un impacto por encima de un determinado umbral o desviándose de su ángulo de instalación original, envía una alerta al administrador, lo que permite una respuesta rápida a problemas como el vandalismo.

Si el sipositivo detecta impactos externos sobrepasando cierto umbral, una alerta se enviará automáticamente al administrador.

Si el sipositivo detecta impactos externos sobrepasando cierto umbral, una alerta se enviará automáticamente al administrador.

Fácil Instalación

Para una fácil instalación, la XE3P está equipada con una herramienta de autonivelación para comprobar los niveles horizontales y verticales durante la instalación, lo que reduce la carga de trabajo de instalación.

 

*La disponibilidad de la función de herramienta de nivelación puede variar según el modelo.

Alto rendimiento con webOS 6.1

LG webOS 6.1, actualizado con SoC* y motor web, está disponible en el XE3P para una ejecución fluida de diversas tareas. El XE3P mejora la comodidad del usuario con su intuitiva interfaz gráfica de usuario**, y también facilita el desarrollo de aplicaciones al ser compatible con lenguajes de programación como HTML, JavaScript y CSS.

 

*SoC : Sistema en Chip

**GUI : Interfaz gráfica de usuario

Ha mejorado la comodidad del usuario utilizando el SoC y webOS.

Monitoreo Web

El LG Control Manager*, un programa de monitorización web integrado, es fácil de usar y permite al usuario tener acceso completo en cualquier momento y lugar desde su teléfono móvil o PC y acceder a los datos actuales y pasados. Permite al usuario supervisar la unidad, realizar ajustes y controlarla a distancia en tiempo real.

 

*Habilitado mediante conexión LAN por cable

Los usuarios pueden monitorear y controlar sus pantallas mediante celulares y laptops.

Socios de contenido profesional

Emparejar el XE3P con las soluciones SW* de LG mejoraría su utilización.

 

*Se venden por separado.

    

Imprimir

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    49"

  • Tecnología de paneles

    IPS, M+

  • Tipo de luz de fondo

    Direct

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    1920x1080 (FHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    3,500 nit (Typ), 2,800 nit (Min)

  • Relación de contraste

    1,300:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Gama de colores

    67%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178 x 178

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    10bit, 1.07Billion colors

  • Tiempo de respuesta

    Typ. 8ms (G to G BW)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    3%

  • Vida útil

    50,000 Hrs (Typ)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    O / O

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    O

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(2), HDCP2.2

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    O(1), HDCP2.2

  • Entrada RS232C

    O(1) (4pin phone jack)

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(2) (Lan (1), HDbaseT(1))

  • Entrada USB

    USB2.0 Type A (2)

  • Salida de altavoz externo

    O(1, L/R, 10W+10W)

  • Salida RS232C

    O(1)

  • Salida RJ45 (LAN)

    O(1)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    38.4/26/26/38.4mm

  • Peso (Cabezal)

    31.2kg

  • Peso empaquetado

    36.2kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1153.0 x 656.2 x 88.0mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1287 x 797 x 207mm

VIDRIO DE PROTECCIÓN

  • Espesor

    5mm

  • Grado de protección

    O (IK10)

  • Templado / Fortalecimiento químico

    Tempered

  • Antirreflectante

    O

  • Infrarrojo - Resistencia (IR)

    O

  • A prueba de roturas

    O

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    O

  • Sensor de temperatura

    O

  • Sensor de brillo automático

    O

  • Sensor de píxeles

    O

  • Sensor de corriente

    O

  • Sensor BLU

    O

  • Sensor de humedad

    O

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    O

  • Indicador de encendido

    O

  • VENTILADOR (Incorporado)

    O

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS6.1

  • Programación de contenidos locales

    O

  • Administrador de grupo

    O

  • USB Plug & Play

    O

  • Conmutador

    O

  • Imagen del logotipo de arranque

    O

  • Imagen sin señal

    O

  • Sincronización RS232C

    O

  • Sincronización de red local

    O

  • Sincronización de retroiluminación

    O

  • PIP

    O

  • PBP

    O(2)

  • Etiqueta de video

    O(4)

  • Reproducir vía URL

    O

  • Rotación de pantalla

    O

  • Rotación de entrada externa

    O

  • Reproducción sin obstáculos

    O

  • Configuración del modo mosaico

    O(Max. 15x15)

  • Configuración de clonación de datos

    O

  • SNMP

    O

  • Método ISM

    O

  • ID de configuración automática

    O

  • Estado del envío

    O

  • Administrador de control

    O

  • Ahorro de energía inteligente

    O

  • modo PM

    O

  • Despertador en LAN

    O (LAN in / HDbaseT port)

  • Network Ready

    O

  • Faro

    O

  • HDMI-CEC

    O

  • Configuración del servidor de SI

    O

  • webRTC

    O

  • Pro:Idiom

    O

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    -30°C to 50 °C

  • Humedad de funcionamiento

    5% to 100%

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Built-In Power

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    350W

  • Máx.

    380W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    1024 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    150W

  • DPM

    0.5W↓

  • Apagado

    0.5W↓

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ErP/Energy Star

    O / X

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    O

  • SuperSign Control+

    O

  • Nube SuperSign

    O

  • Connected Care

    O

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), holandés, checo, griego, turco, polaco (polaco), árabe

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, manual (EIG, IG), libro de regulaciones, conector de teléfono a RS232C, cable HDMI, cable de alimentación, batería, tornillos

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Calificación IP

    IP56

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    O

  • Luz solar directa

    O

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

