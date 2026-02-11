Hotel TV 4K UHD de 43 pulgadas

La solución de gestión de contenidos para hoteles Pro:Centric Direct ofrece herramientas de edición sencillas y fáciles de usar, lo que facilita la gestión remota basada en servicios y redes IP con un solo clic. La solución Pro:Centric Direct permite a los usuarios editar fácilmente su interfaz, ya que proporciona una interfaz personalizada y gestiona de forma eficiente todos los televisores de la habitación. La última versión de PCD ofrece control en la habitación basado en el IoT, así como función de control por voz a través del procesamiento del lenguaje natural (NLP) de LG. Estas funciones relacionadas con el IoT y la voz serán su punto de partida para prepararse para las habitaciones de hotel de próxima generación mediante la inteligencia artificial.