We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Smart Monitor Swing IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas con pantalla táctil y soporte con ruedas
LG Smart Monitor Swing IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas con pantalla táctil y soporte con ruedas
LG Smart Monitor Swing IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas con pantalla táctil y soporte con ruedas
32U889SA-W
()
Totalmente flexible para divertirte y trabajar
Experimenta una flexibilidad diversa con el LG Smart Monitor con pantalla touch, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste perfecto a diversos ángulos y posiciones. Disfruta de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31,5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para trabajar y entretenerse.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
LG Smart Monitor Swing en uso de acuerdo a cada necesidad
Pantalla touch IPS 4K UHD de 31,5 pulgadas
Imágenes realistas, con un solo toque
Sumérgete en colores vibrantes y detalles con nuestra pantalla IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas. La intuitiva pantalla táctil ofrece un control sencillo y permite un acceso rápido a los ajustes. Disfruta de imágenes nítidas y colores precisos gracias a una amplia gama de colores DCI-P3 del 95% y 350 nits de brillo. Experimenta una claridad impresionante e imágenes realistas que dan vida a tu contenido.
Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*Brillo: 350 nits (Typ.), Gama cromática: DCI-P3 95 % (Typ.).
Ajustes sencillos, adaptables a cualquier vista
Nuestro monitor inteligente incluye un soporte flexible con bisagra de resorte de torsión que permite ajustar la inclinación, el giro, la altura y el modo retrato para personalizar el ángulo fácilmente. La base cuadrada y gruesa garantiza la estabilidad, y su elegante tono grisáceo se integra a la perfección en cualquier hogar o lugar de trabajo.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Este soporte está diseñado para soportar pesos de entre 4 kg y 6,5 kg. La garantía no cubre los daños causados por exceder este límite.
Soporte con ruedas y adaptador oculto
Con sus robustas ruedas, muévelo fácilmente a donde necesites, disfrutando de una movilidad suave y estable. Además, el adaptador oculto mantiene los cables perfectamente ocultos, garantizando una apariencia limpia y organizada.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*El adaptador integrado puede variar según el país.
La flexibilidad impulsa la productividad
Adáptalo a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Con tecnología webOS, puede gestionar las tareas de la oficina en casa sin una PC y disfrutar de una gran cantidad de contenido, equilibrando a la perfección el trabajo y el entretenimiento. Además, la pantalla táctil intuitiva y el soporte flexible mejoran la productividad, ofreciendo un control sencillo y ajustes dinámicos.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
USB-C
Hub de productividad con fácil conectividad
Tres puertos USB-C permiten la salida de pantalla, la transferencia de datos y la carga de dispositivos (hasta 65 W), lo que permite conectar tu laptop, todo simultáneamente con un solo cable.
Una laptop está conectada a un LG Smart Monitor Swing mediante USB-C. Se carga a través de USB-C mientras se muestra la misma pantalla.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para un funcionamiento correcto, se requiere el cable USB-C incluido en el paquete para conectar el puerto USB-C al monitor. Ten en cuenta que el cable puede variar según el país.
Aplicación LG Switch
Optimiza fácilmente con LG Switch
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida diaria. Navega y selecciona rápidamente funciones inteligentes con el teclado y el mouse, y alterna fácilmente entre tu PC y webOS con las teclas de acceso directo. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una videollamada con una tecla de acceso directo asignada.
Control rápido
Descubre la comodidad del Control rápido del LG Smart Monitor Swing, que te permite acceder fácilmente a los menús con acciones sencillas con el teclado y el mouse. También permite alternar sin problemas entre tu PC y webOS mediante atajos de teclado.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La aplicación LG Switch es solo para PC.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Duplica directamente desde tus dispositivos
Comparte contenido fácilmente desde tusmartphone a nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) y Screen Share** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una experiencia de visualización y audio fluida en una pantalla más grande con solo unos toques.
La misma pantalla se comparte entre un LG Smart Monitor Swing, una laptop, una tableta y un smartphone mediante AirPlay 2 y Compartir Pantalla.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.
*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas registradas de Apple Inc., en EE. UU. y otros países y regiones. El logotipo "Works with Apple Home" es una marca comercial de Apple Inc.
*Screen Share: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.
*Conecta tu dispositivo a la misma red que tu monitor.
webOS
Listo para Home office sin PC
webOS te permite acceder remotamente a tu PC y CLoud PC mediante Remote PC. Esta función te permite utilizar diversos servicios de home office, como videoconferencias y aplicaciones en la nube, sin necesidad de PC.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el mouse, los audífonos, la consola de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Remote PC solo está disponible en PC con Windows 10 Pro o posterior.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, que no se proporcionan (se compran por separado).
*La función Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o posterior y con PC de terceros que admiten la conexión remota, incluyendo Gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
webOS
Navegación de canales fluida
Gracias a webOS, disfruta de acceso fluido a una variedad de contenido a través de apps como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y canales LG gratuitos. Obtén recomendaciones personalizadas, explora apps como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto o con u toque. El diseño sin bordes en 3 lados de su delgado cuerpo blanco mejora la inmersión, mientras que las bocinas estéreo de 5 W x 2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia de visualización inigualable.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios y aplicaciones de streaming integrados pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming. Algunos servicios pueden tener cargos adicionales, ya que no están incluidos y requieren suscripción aparte.
*Ofrece una gran variedad de aplicaciones y servicios personalizados, como música, deportes, home office y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
Gaming
Sumérgete en el juego
No necesitas una consola de juegos: juega con el LG Smart Monitor. Accede a juegos en la nube directamente desde Inicio y conéctate rápidamente a las aplicaciones de streaming para ver contenido de videojuegos.
Música
Seleccionado según tus gustos musicales
Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con dos bocinas estéreo de 5 W. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones que has reproducido recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares según tus preferencias.
Deportes
Sigue a tus equipos deportivos
Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el mouse, los audífonos y la consola de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, que no se proporciona (se compran por separado).
*La disponibilidad del Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Centro de Juegos existente.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
Control de Brillo
Inteligencia brillante con cualquier luz
El Control de Brillo detecta las fuentes de luz en tu espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para disfrutar de imágenes nítidas y claras, tanto de día como de noche.
La imagen de la izquierda muestra la apariencia diurna con la función de ajuste de brillo, mientras que la imagen de la derecha muestra la apariencia nocturna con la misma función.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Dynamic Tone Mapping
Re-activa el brillo y el contraste
Disfruta de las imágenes tal como fueron creadas, con el Mapeo Dinámico de Tonos, que ajusta el brillo y el contraste para un detalle y realismo óptimos. Las películas y los juegos cobran vida con una inmersión profunda y una calidad consistente en todo el contenido.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Disponible solo con señal de video HDR.
*Para usar las funciones de ThinQ, instala la app 'LG ThinQ' desde Google Play Store o Apple App Store en tu smartphone y conéctate a una red wifi. Consulta la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas de uso.
*Se requiere internet inalámbrico en casa para registrar electrodomésticos en la app LG ThinQ.
*Las funciones reales de la app LG ThinQ pueden variar según el producto y el modelo.
*Este producto está registrado como televisor en la app LG ThinQ. Puedes cambiar el nombre del dispositivo registrado en la app LG ThinQ.
*A través de la app LG ThinQ, puedes usar el control de volumen, el puntero y las funciones de encendido.
Control por voz con Magic Remote
Con la app ThinQ, puedes controlarlo fácilmente de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa, lo que garantiza que el monitor inteligente sea más que una simple pantalla. Se convierte en el hub central para todas tus necesidades de entretenimiento y productividad, mejorando tu experiencia multimedia. Todo esto solo requiere el Magic Remote.
Una mujer sube el volumen del LG Smart Monitor Swing con un Magic Remote.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, debe conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Las imágenes mostradas en pantalla pueden diferir de las de la aplicación real. Los servicios pueden variar según la región, el país o la versión de la aplicación.
*Puede cambiar la configuración de idioma y región en 22 idiomas para 146 países: inglés, coreano, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, polaco, turco, japonés, árabe (Arabia Saudita/EAU), vietnamita, tailandés, sueco, taiwanés, indonesio, danés, neerlandés, noruego, griego e israelí (p. ej., inglés estadounidense).
**El control remoto está incluido en el paquete.
**El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país.
**La función Alexa está disponible. Consulte las especificaciones del producto para obtener más información.
Productividad en todos los espacios de trabajo
Impulsa la eficiencia de tu empresa con un monitor versátil
Disfruta de la libertad de diseñar tu negocio. Sus funciones versátiles, su soporte ajustable y su amplia conectividad lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose a la perfección a tus necesidades en cualquier entorno de trabajo. Ya sea que trabajes desde la oficina, en las instalaciones de un cliente o de forma remota, esta solución te permite trabajar de forma más inteligente, rápida y eficiente.
Oficina personal: Nuestro monitor inteligente ofrece una solución versátil para presentaciones y reuniones pequeñas en su oficina personal.
Pequeña empresa: Nuestro monitor inteligente facilita la colaboración y la generación de ideas de forma sencilla y eficaz con un simple toque.
Hospital: Nuestro monitor inteligente se puede ajustar para que los pacientes puedan ver cómodamente los resultados de sus pruebas sin tener que moverse.
Práctica de golf con pantalla: Coloque nuestro monitor inteligente en el espacio interior que desee para crear fácilmente su propia zona de práctica de golf.
En una tienda: Nuestro monitor inteligente muestra vídeos promocionales o banners de eventos, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la comunicación de promoción.
Sala VIP: Nuestro monitor inteligente funciona como pantalla privada para los clientes que esperan en las salas VIP, ya sea para ver noticias o revisar documentos.
Habitación de hotel: Nuestro monitor inteligente te ayuda a mantenerte productivo con el webOS integrado, que ofrece tus aplicaciones y servicios de productividad favoritos para que trabajes sin problemas.
Aprendizaje en linea: Nuestro monitor inteligente ofrece una pantalla grande de alta resolución y un soporte flexible, lo que maximiza tu concentración y productividad en casa.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Cuáles son los beneficios de usar monitores UHD 4K y 5K?
A.
1. Resolución ultra alta para una calidad de imagen nítida
Con una resolución 4K (3840×2160) y 5K (5120×2160), estos monitores ofrecen significativamente más píxeles que las pantallas estándar, lo que permite una representación más nítida y detallada de texto, imágenes y vídeos.
2. Precisión de color optimizada para el trabajo visual profesional
Son compatibles con tecnologías avanzadas que mejoran la calidad de la imagen y la precisión del color, lo que los hace ideales para tareas profesionales como la edición de fotos y vídeos, el diseño gráfico y la corrección de color (color grading).
3. Inmersión de contenido mejorada
Puedes disfrutar del contenido 4K de plataformas como Netflix, YouTube y otros servicios de streaming en su calidad original. Los altos niveles de brillo y los ricos niveles de contraste mejoran aún más la inmersión al ver películas o programas de televisión.
4. Más espacio en la pantalla
Gracias a la alta resolución, puedes mostrar más contenido en una sola pantalla. Esto es excelente para la multitarea en varias ventanas, especialmente para la edición de vídeo, el diseño, la codificación o el trabajo de investigación.
Q.
¿Quién se beneficiaría especialmente del uso de monitores UHD 4K y 5K?
A.
Los monitores LG UHD 4K & 5K son especialmente adecuados para usuarios que necesitan precisión, disfrutan de contenido de alta calidad y valoran la multitarea eficiente.
Son ideales para profesionales en diseño gráfico, edición de fotos y producción de video, donde la alta resolución y la reproducción precisa del color son esenciales. La compatibilidad con tecnologías como DCI-P3 y HDR10 mejora tanto la comodidad como la calidad visual.
El espacio de pantalla expandido también beneficia a planificadores, desarrolladores, investigadores y profesionales de las finanzas que trabajan con múltiples ventanas a la vez, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.
Para aquellos que desean disfrutar de contenido 4K de plataformas como YouTube o Netflix en su calidad original, la resolución nítida y el contraste vibrante ofrecen una experiencia de visualización altamente inmersiva.
En resumen, los monitores UHD 4K & 5K ofrecen una experiencia versátil—satisfaciendo las necesidades tanto de los usuarios profesionales que buscan precisión visual como de los usuarios generales que desean disfrutar de contenido rico y detallado.
Q.
¿Cuáles son las diferencias entre los paneles OLED, IPS y VA?
A.
Los paneles OLED emiten su propia luz a nivel de píxel, lo que ofrece negros casi perfectos, un contraste excepcional y colores vívidos. También ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que los hace ideales para monitores de videojuegos de alta gama, televisores premium y edición de video profesional.
Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y los videojuegos. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar las imágenes exactamente como los desarrolladores las concibieron.
Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y videos. Si bien no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.
Resumen
DIMENSIONES
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.18159 x 0.18159
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Brillo (Mín.) [cd/m²]
280
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90%
Relación de contraste (mín.)
700:1
Tipo de panel
IPS
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Tamaño [cm]
80
CONECTIVIDAD
HDMI
YES(2ea)
Puerto USB descendente
YES (USB-C, 2ea)
Puerto USB ascendente
YES (USB-C, 1ea)
USB-C
YES(3ea)
USB-C (Transmisión de datos)
YES
USB-C (Resolución máx. en Hz)
2.2
USB-C (Power Delivery)
65W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
YES
Ahorro de energía inteligente
YES
A prueba de parpadeos
YES
Modo Lector
YES
Brillo automático
YES
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONES/PESOS
Peso en el envío [kg]
30kg
Peso con soporte [kg]
21.2kg
Peso sin soporte [kg]
6.1kg
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
900 x 617 x 337
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
727.4 x 1312.3 x 420
ALIMENTACIÓN
Consumo (DC Off)
Less than 0.5W
Entrada CA
100~240Vac, 50/60Hz
Tipo
External Power(Adapter)
Consumo de energía (modo de reposo)
Less than 0.5W
ACCESORIO
HDMI
YES
Mando a distancia
YES (Slim Remote)
APLICACIÓN SW
Qubyx
YES
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32U889SA-W
Año
2025
SONIDO
Altavoz
5W x2
Conectividad Bluetooth
YES
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.
Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.
Producto Recomendado