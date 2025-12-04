About Cookies on This Site

LG Smart Monitor Swing IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas con pantalla táctil y soporte con ruedas

LG Smart Monitor Swing IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas con pantalla táctil y soporte con ruedas

LG Smart Monitor Swing IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas con pantalla táctil y soporte con ruedas

32U889SA-W
Front view
Front view with the display pivoting 90 degrees
Front view with monitor height adjusted downward
Vista trasera del Monitor LG 32U889SA-W en acabado blanco, mostrando las especificaciones de los puertos: USB-C, dos puertos SuperSpeed USB, dos puertos HDMI™ y la entrada de alimentación DC-IN.
Monitor LG 32U889SA-W en acabado blanco mostrando las dimensiones del producto en varios perfiles, midiendo 727.4 mm de ancho, 437.4 mm de alto de pantalla, 1312.3 mm de altura total y 420 mm de profundidad.
Monitor LG 32U889SA-W en acabado blanco utilizado de forma flexible para entretenimiento y trabajo diario cómodo en una sala de estar sobre su soporte ergonómico.
Monitor LG 32U889SA-W en acabado blanco en una oficina creativa moderna, utilizado para el trabajo en equipo colaborativo e integrado perfectamente en el espacio profesional.
Monitor LG 32U889SA-W mostrando un resumen de todos los componentes incluidos, incluyendo cuerpo del monitor, piezas del soporte ergonómico, manual, control remoto y cables HDMI, DP y USB-C.
-15 degree side view
Front view with monitor height adjusted downward
-15 degree side view
-30 degree side view
-30 degree side view of monitor tilted +25 degrees
-30 degree side view with monitor height adjusted downward
Rear view

Características clave

  • Pantalla touch IPS 4K UHD de 31.5" (3840x2160)
  • Soporte con ruedas ajustable en inclinación, altura, giro y modo retrato
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • 3xUSB-C (1up/2dn, PD 65W), 2xHDMI
  • Compatible con Magic Remote y cámara web (POGO) (se venden por separado)
Más
CES 2025 Innovation Awards logo.

CES 2025 Innovation Awards

Honoree

Computer Peripherals & Accessories

LG Smart Monitor Swing logo.

Totalmente flexible para divertirte y trabajar

Experimenta una flexibilidad diversa con el LG Smart Monitor con pantalla touch, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste perfecto a diversos ángulos y posiciones. Disfruta de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31,5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para trabajar y entretenerse.

La imagen muestra a una mujer usando un LG Smart Monitor Swing con un niño, tres personas compartiendo un escritorio mirando un LG Smart Monitor Swing, un hombre mirando la pantalla de un LG Smart Monitor Swing con su perro y otro hombre trabajando en un LG Smart Monitor Swing.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Una mujer trabaja con un LG Smart Monitor Swing.

La flexibilidad impulsa la productividad

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.

Pantalla touch IPS 4K UHD de 31.5"

En la imagen de la izquierda, un LG Smart Monitor Swing en una oficina muestra varios gráficos, mientras que en la imagen de la derecha, un LG Smart Monitor Swing en casa reproduce una película.

webOS Trabaja y Diviértete

Esta imagen muestra la parte trasera de un LG Smart Monitor Swing.

Soporte flexible con ruedas

LG Smart Monitor Swing en uso de acuerdo a cada necesidad

Una mujer está trabajando en una ilustración con un LG Smart Monitor Swing.
El día de una mamá trabajadora con Swing
Un hombre sostiene un teclado en una mano mientras toca la pantalla de un LG Smart Monitor Swing con la otra.
El día de un Emprendedor con Swing
Un hombre está viendo un video en un LG Smart Monitor Swing con su perro.
El día de un Creador de Contenido con Swing
Un video en vivo de comercio electrónico se está reproduciendo en un LG Smart Monitor Swing.
El día de un Equipo de trabajo en una pequeña empresa con Swing
Un anuncio de producto se está reproduciendo en un LG Smart Monitor Swing en una tienda departamental. Pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas
El día de un Gerente de Tienda con Swing

Pantalla touch IPS 4K UHD de 31,5 pulgadas

Imágenes realistas, con un solo toque

Sumérgete en colores vibrantes y detalles con nuestra pantalla IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas. La intuitiva pantalla táctil ofrece un control sencillo y permite un acceso rápido a los ajustes. Disfruta de imágenes nítidas y colores precisos gracias a una amplia gama de colores DCI-P3 del 95% y 350 nits de brillo. Experimenta una claridad impresionante e imágenes realistas que dan vida a tu contenido.

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*Brillo: 350 nits (Typ.), Gama cromática: DCI-P3 95 % (Typ.).

Ajustes sencillos, adaptables a cualquier vista

Nuestro monitor inteligente incluye un soporte flexible con bisagra de resorte de torsión que permite ajustar la inclinación, el giro, la altura y el modo retrato para personalizar el ángulo fácilmente. La base cuadrada y gruesa garantiza la estabilidad, y su elegante tono grisáceo se integra a la perfección en cualquier hogar o lugar de trabajo.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Este soporte está diseñado para soportar pesos de entre 4 kg y 6,5 kg. La garantía no cubre los daños causados ​​por exceder este límite.

Soporte con ruedas y adaptador oculto

Con sus robustas ruedas, muévelo fácilmente a donde necesites, disfrutando de una movilidad suave y estable. Además, el adaptador oculto mantiene los cables perfectamente ocultos, garantizando una apariencia limpia y organizada.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*El adaptador integrado puede variar según el país.

La flexibilidad impulsa la productividad

Adáptalo a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Con tecnología webOS, puede gestionar las tareas de la oficina en casa sin una PC y disfrutar de una gran cantidad de contenido, equilibrando a la perfección el trabajo y el entretenimiento. Además, la pantalla táctil intuitiva y el soporte flexible mejoran la productividad, ofreciendo un control sencillo y ajustes dinámicos.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

USB-C

Hub de productividad con fácil conectividad

Tres puertos USB-C permiten la salida de pantalla, la transferencia de datos y la carga de dispositivos (hasta 65 W), lo que permite conectar tu laptop, todo simultáneamente con un solo cable.

Una laptop está conectada a un LG Smart Monitor Swing mediante USB-C. Se carga a través de USB-C mientras se muestra la misma pantalla.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para un funcionamiento correcto, se requiere el cable USB-C incluido en el paquete para conectar el puerto USB-C al monitor. Ten en cuenta que el cable puede variar según el país.

Aplicación LG Switch

Optimiza fácilmente con LG Switch

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida diaria. Navega y selecciona rápidamente funciones inteligentes con el teclado y el mouse, y alterna fácilmente entre tu PC y webOS con las teclas de acceso directo. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una videollamada con una tecla de acceso directo asignada.

Control rápido

Descubre la comodidad del Control rápido del LG Smart Monitor Swing, que te permite acceder fácilmente a los menús con acciones sencillas con el teclado y el mouse. También permite alternar sin problemas entre tu PC y webOS mediante atajos de teclado.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La aplicación LG Switch es solo para PC.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Duplica directamente desde tus dispositivos

Comparte contenido fácilmente desde tusmartphone a nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) y Screen Share** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una experiencia de visualización y audio fluida en una pantalla más grande con solo unos toques.

La misma pantalla se comparte entre un LG Smart Monitor Swing, una laptop, una tableta y un smartphone mediante AirPlay 2 y Compartir Pantalla.

*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.

*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas registradas de Apple Inc., en EE. UU. y otros países y regiones. El logotipo "Works with Apple Home" es una marca comercial de Apple Inc.

*Screen Share: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.

*Conecta tu dispositivo a la misma red que tu monitor.

webOS

Listo para Home office sin PC

webOS te permite acceder remotamente a tu PC y CLoud PC mediante Remote PC. Esta función te permite utilizar diversos servicios de home office, como videoconferencias y aplicaciones en la nube, sin necesidad de PC.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el mouse, los audífonos, la consola de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Remote PC solo está disponible en PC con Windows 10 Pro o posterior.

*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, que no se proporcionan (se compran por separado).

*La función Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o posterior y con PC de terceros que admiten la conexión remota, incluyendo Gram.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

webOS

Navegación de canales fluida

Gracias a webOS, disfruta de acceso fluido a una variedad de contenido a través de apps como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y canales LG gratuitos. Obtén recomendaciones personalizadas, explora apps como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto o con u toque. El diseño sin bordes en 3 lados de su delgado cuerpo blanco mejora la inmersión, mientras que las bocinas estéreo de 5 W x 2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia de visualización inigualable.

Gracias a webOS, disfruta de acceso fluido a una variedad de contenido a través de apps como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y canales LG gratuitos. Obtén recomendaciones personalizadas, explora apps como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto o con un toque.

Gracias a webOS, disfruta de acceso fluido a una variedad de contenido a través de apps como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y canales LG gratuitos. Obtén recomendaciones personalizadas, explora apps como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto o con un toque.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios y aplicaciones de streaming integrados pueden variar según el país.

*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming. Algunos servicios pueden tener cargos adicionales, ya que no están incluidos y requieren suscripción aparte.

*Ofrece una gran variedad de aplicaciones y servicios personalizados, como música, deportes, home office y juegos en la nube para cada cuenta registrada.

Gaming

Sumérgete en el juego

No necesitas una consola de juegos: juega con el LG Smart Monitor. Accede a juegos en la nube directamente desde Inicio y conéctate rápidamente a las aplicaciones de streaming para ver contenido de videojuegos.

Música

Seleccionado según tus gustos musicales

Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con dos bocinas estéreo de 5 W. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones que has reproducido recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares según tus preferencias.

Deportes

Sigue a tus equipos deportivos

Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.

LG Fitness

Entrenamiento personalizado en casa

Transforma tu sala en un gimnasio personal con LG Fitness. Disfruta de una amplia gama de entrenamientos, monitoriza tu progreso y alcanza tus objetivos, todo desde la comodidad de tu sofá.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el mouse, los audífonos y la consola de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, que no se proporciona (se compran por separado).

*La disponibilidad del Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Centro de Juegos existente.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

Control de Brillo

Inteligencia brillante con cualquier luz

El Control de Brillo detecta las fuentes de luz en tu espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para disfrutar de imágenes nítidas y claras, tanto de día como de noche.

La imagen de la izquierda muestra la apariencia diurna con la función de ajuste de brillo, mientras que la imagen de la derecha muestra la apariencia nocturna con la misma función.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Dynamic Tone Mapping

Re-activa el brillo y el contraste

Disfruta de las imágenes tal como fueron creadas, con el Mapeo Dinámico de Tonos, que ajusta el brillo y el contraste para un detalle y realismo óptimos. Las películas y los juegos cobran vida con una inmersión profunda y una calidad consistente en todo el contenido.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Disponible solo con señal de video HDR.

La pantalla del LG Smart Monitor Swing muestra la interfaz del Panel de Control de ThinQ Home.

Panel de Control de casa con ThinQ

Controla fácilmente tus electrodomésticos

El Panel de Control casa ThinQ te facilita la vida. Revisa y gestiona fácilmente el estado de tus electrodomésticos y dispositivos LG en una sola pantalla con el control remoto.

*Para usar las funciones de ThinQ, instala la app 'LG ThinQ' desde Google Play Store o Apple App Store en tu smartphone y conéctate a una red wifi. Consulta la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas de uso.

*Se requiere internet inalámbrico en casa para registrar electrodomésticos en la app LG ThinQ.

*Las funciones reales de la app LG ThinQ pueden variar según el producto y el modelo.

*Este producto está registrado como televisor en la app LG ThinQ. Puedes cambiar el nombre del dispositivo registrado en la app LG ThinQ.

*A través de la app LG ThinQ, puedes usar el control de volumen, el puntero y las funciones de encendido.

Control por voz con Magic Remote

Con la app ThinQ, puedes controlarlo fácilmente de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa, lo que garantiza que el monitor inteligente sea más que una simple pantalla. Se convierte en el hub central para todas tus necesidades de entretenimiento y productividad, mejorando tu experiencia multimedia. Todo esto solo requiere el Magic Remote.

Una mujer sube el volumen del LG Smart Monitor Swing con un Magic Remote.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Para que funcione correctamente, debe conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.

*Las imágenes mostradas en pantalla pueden diferir de las de la aplicación real. Los servicios pueden variar según la región, el país o la versión de la aplicación.

*Puede cambiar la configuración de idioma y región en 22 idiomas para 146 países: inglés, coreano, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, polaco, turco, japonés, árabe (Arabia Saudita/EAU), vietnamita, tailandés, sueco, taiwanés, indonesio, danés, neerlandés, noruego, griego e israelí (p. ej., inglés estadounidense).

**El control remoto está incluido en el paquete.

**El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país.

**La función Alexa está disponible. Consulte las especificaciones del producto para obtener más información.

Productividad en todos los espacios de trabajo

Impulsa la eficiencia de tu empresa con un monitor versátil

Disfruta de la libertad de diseñar tu negocio. Sus funciones versátiles, su soporte ajustable y su amplia conectividad lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose a la perfección a tus necesidades en cualquier entorno de trabajo. Ya sea que trabajes desde la oficina, en las instalaciones de un cliente o de forma remota, esta solución te permite trabajar de forma más inteligente, rápida y eficiente.

Cuatro personas están sentadas alrededor de un escritorio, en una reunión con un LG Smart Monitor Swing.

Oficina personal: Nuestro monitor inteligente ofrece una solución versátil para presentaciones y reuniones pequeñas en su oficina personal.

Un hombre sostiene una chaqueta, mientras una mujer toca la pantalla del LG Smart Monitor Swing para ver la información de la chaqueta.

Pequeña empresa: Nuestro monitor inteligente facilita la colaboración y la generación de ideas de forma sencilla y eficaz con un simple toque.

Un paciente está acostado en una cama de hospital, con dos profesionales médicos de pie junto a él. Un LG Smart Monitor Swing está junto al médico.

Hospital: Nuestro monitor inteligente se puede ajustar para que los pacientes puedan ver cómodamente los resultados de sus pruebas sin tener que moverse.

Un hombre juega al golf en un campo de golf con pantalla interior, con un LG Smart Monitor Swing junto a él mostrando datos.

Práctica de golf con pantalla: Coloque nuestro monitor inteligente en el espacio interior que desee para crear fácilmente su propia zona de práctica de golf.

Una mujer mira el banner de un evento en un LG Smart Monitor Swing en una cafetería.

En una tienda: Nuestro monitor inteligente muestra vídeos promocionales o banners de eventos, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la comunicación de promoción. 

Un hombre en la sala VIP lee las noticias en un LG Smart Monitor Swing.

Sala VIP: Nuestro monitor inteligente funciona como pantalla privada para los clientes que esperan en las salas VIP, ya sea para ver noticias o revisar documentos.

Una mujer consulta una gráfica en un LG Smart Monitor Swing en una habitación de hotel.

Habitación de hotel: Nuestro monitor inteligente te ayuda a mantenerte productivo con el webOS integrado, que ofrece tus aplicaciones y servicios de productividad favoritos para que trabajes sin problemas.

Un niño ve una clase en línea en un LG Smart Monitor Swing en una habitación.

Aprendizaje en linea: Nuestro monitor inteligente ofrece una pantalla grande de alta resolución y un soporte flexible, lo que maximiza tu concentración y productividad en casa.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cuáles son los beneficios de usar monitores UHD 4K y 5K?

A.

1. Resolución ultra alta para una calidad de imagen nítida

Con una resolución 4K (3840×2160) y 5K (5120×2160), estos monitores ofrecen significativamente más píxeles que las pantallas estándar, lo que permite una representación más nítida y detallada de texto, imágenes y vídeos.

 

2. Precisión de color optimizada para el trabajo visual profesional

Son compatibles con tecnologías avanzadas que mejoran la calidad de la imagen y la precisión del color, lo que los hace ideales para tareas profesionales como la edición de fotos y vídeos, el diseño gráfico y la corrección de color (color grading).

 

3. Inmersión de contenido mejorada

Puedes disfrutar del contenido 4K de plataformas como Netflix, YouTube y otros servicios de streaming en su calidad original. Los altos niveles de brillo y los ricos niveles de contraste mejoran aún más la inmersión al ver películas o programas de televisión.

 

4. Más espacio en la pantalla

Gracias a la alta resolución, puedes mostrar más contenido en una sola pantalla. Esto es excelente para la multitarea en varias ventanas, especialmente para la edición de vídeo, el diseño, la codificación o el trabajo de investigación.

Q.

¿Quién se beneficiaría especialmente del uso de monitores UHD 4K y 5K?

A.

Los monitores LG UHD 4K & 5K son especialmente adecuados para usuarios que necesitan precisión, disfrutan de contenido de alta calidad y valoran la multitarea eficiente.

 

Son ideales para profesionales en diseño gráfico, edición de fotos y producción de video, donde la alta resolución y la reproducción precisa del color son esenciales. La compatibilidad con tecnologías como DCI-P3 y HDR10 mejora tanto la comodidad como la calidad visual.

 

El espacio de pantalla expandido también beneficia a planificadores, desarrolladores, investigadores y profesionales de las finanzas que trabajan con múltiples ventanas a la vez, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.

 

Para aquellos que desean disfrutar de contenido 4K de plataformas como YouTube o Netflix en su calidad original, la resolución nítida y el contraste vibrante ofrecen una experiencia de visualización altamente inmersiva.

 

En resumen, los monitores UHD 4K & 5K ofrecen una experiencia versátil—satisfaciendo las necesidades tanto de los usuarios profesionales que buscan precisión visual como de los usuarios generales que desean disfrutar de contenido rico y detallado.

Q.

¿Cuáles son las diferencias entre los paneles OLED, IPS y VA?

A.

Los paneles OLED emiten su propia luz a nivel de píxel, lo que ofrece negros casi perfectos, un contraste excepcional y colores vívidos. También ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que los hace ideales para monitores de videojuegos de alta gama, televisores premium y edición de video profesional.

 

 

Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y los videojuegos. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar las imágenes exactamente como los desarrolladores las concibieron.

 

Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y videos. Si bien no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

32U889SA-W
Tamaño [pulgadas]
31.5
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8
Qubyx
YES
Año
2025

Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 95%

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    350

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    350

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 95%

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    280

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90%

  • Relación de contraste (mín.)

    700:1

  • Tipo de panel

    IPS

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Tamaño [cm]

    80

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Puerto USB descendente

    YES (USB-C, 2ea)

  • Puerto USB ascendente

    YES (USB-C, 1ea)

  • USB-C

    YES(3ea)

  • USB-C (Transmisión de datos)

    YES

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    2.2

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    YES

  • Ahorro de energía inteligente

    YES

  • A prueba de parpadeos

    YES

  • Modo Lector

    YES

  • Brillo automático

    YES

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONES/PESOS

  • Peso en el envío [kg]

    30kg

  • Peso con soporte [kg]

    21.2kg

  • Peso sin soporte [kg]

    6.1kg

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    900 x 617 x 337

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    727.4 x 437.4 x 27.8

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    727.4 x 1312.3 x 420

ALIMENTACIÓN

  • Consumo (DC Off)

    Less than 0.5W

  • Entrada CA

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Tipo

    External Power(Adapter)

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Less than 0.5W

ACCESORIO

  • HDMI

    YES

  • Mando a distancia

    YES (Slim Remote)

APLICACIÓN SW

  • Qubyx

    YES

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32U889SA-W

  • Año

    2025

SONIDO

  • Altavoz

    5W x2

  • Conectividad Bluetooth

    YES

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

Ver más opciones
 
 