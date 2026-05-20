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Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 de 42 polegadas

OLED42C5ELB EU.pdf
Classificação energética : UE
TV
OLED42C5ELB EU.pdf
Classificação energética : UE
TV

Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 de 42 polegadas

OLED42C5ELB
Vista frontal de Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 de 42 polegadas OLED42C5ELB
Vista traseira da Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
Vista lateral da Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
Vista frontal e vista lateral da LG OLED evo AI C5 4K Smart TV com as dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade.
O processador alpha 9 AI de 8.ª geração acende com diferentes tons de azul e raios de luz saem dele realçando os seus circuitos. As estatísticas de desempenho estão visíveis. Processamento neural de IA 1,7 vezes maior, NPU. Rapidez de operação 1,7 vezes maior, CPU. Gráficos 2,1 vezes melhores, GPU.
LG OLED TV a mostrar uma comparação visual entre um ecrã com Cores Perfeitas e Tons Escuros Perfeitos e outro sem. As certificações UL e eyesafe são visíveis com um texto que convida a verificar as marcas.
Papagaio colorido em ultra-alta definição sobre um fundo preto. Gotas de água estão suspensas no ar à sua volta. A imagem mostra a Perfect Color, uma vez que cada tonalidade diferente no corpo do papagaio é vibrante e viva. São visíveis diferentes logótipos de certificação da UL e da Intertek. Estas referem-se a 100% de fidelidade da cor e 100% de volume da cor. O texto também é visível, verifique a marca de certificação Perfect Color.
Ecrã de um LG TV com um AI Magic Remote em primeiro plano. O botão de AI está destacado e um balão de diálogo mostra o texto, a sugerir um filme de que gosto. No ecrã, vemos o ícone do utilizador E, indicando como o AI Voice ID foi capaz de identificar o utilizador e dar recomendações personalizadas apenas com base na sua voz.
AI Magic Remote da LG com o botão AI realçado. À sua volta estão as diferentes funcionalidades a que um utilizador pode aceder a partir do botão. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. O texto explica que o LG AI Magic Remote completa a sua AI Experience com um botão de AI dedicado e pode ser utilizado como um air mouse. Basta apontar e clicar.
Grande plano de um ecrã da LG OLED TV que mostra como funciona a AI Search. Abre-se uma pequena janela de conversação a mostrar como o utilizador perguntou quais os jogos de desporto disponíveis. A AI Search respondeu por chat, mostrando miniaturas de conteúdo disponível. Há também uma mensagem para perguntar ao Copilot da Microsoft.
O LG AI Magic Remote em frente a um ecrã da LG TV. No ecrã é apresentada uma saudação personalizada da LG AI com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisa do utilizador e no histórico de visualizações. Junto ao telecomando encontra-se um ícone e uma etiqueta que indicam que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível premindo brevemente o botão de AI.
Vista ampla de uma sala elegante e colorida. A Smart TV LG OLED evo AI C5 4K está montada na parede com uma LG Soundbar por baixo. O design da televisão conjuga bem com o espaço. No ecrã do televisor há uma obra de arte colorida.
Interior de uma casa sofisticada. Estão expostas muitas obras de arte diferentes. Na parede central, encontra-se uma LG TV com obras de arte no ecrã. A TV parece um quadro de um museu.
Vista frontal de Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 de 42 polegadas OLED42C5ELB
Vista traseira da Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
Vista lateral da Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
Vista frontal e vista lateral da LG OLED evo AI C5 4K Smart TV com as dimensões de comprimento, largura, altura e profundidade.
O processador alpha 9 AI de 8.ª geração acende com diferentes tons de azul e raios de luz saem dele realçando os seus circuitos. As estatísticas de desempenho estão visíveis. Processamento neural de IA 1,7 vezes maior, NPU. Rapidez de operação 1,7 vezes maior, CPU. Gráficos 2,1 vezes melhores, GPU.
LG OLED TV a mostrar uma comparação visual entre um ecrã com Cores Perfeitas e Tons Escuros Perfeitos e outro sem. As certificações UL e eyesafe são visíveis com um texto que convida a verificar as marcas.
Papagaio colorido em ultra-alta definição sobre um fundo preto. Gotas de água estão suspensas no ar à sua volta. A imagem mostra a Perfect Color, uma vez que cada tonalidade diferente no corpo do papagaio é vibrante e viva. São visíveis diferentes logótipos de certificação da UL e da Intertek. Estas referem-se a 100% de fidelidade da cor e 100% de volume da cor. O texto também é visível, verifique a marca de certificação Perfect Color.
Ecrã de um LG TV com um AI Magic Remote em primeiro plano. O botão de AI está destacado e um balão de diálogo mostra o texto, a sugerir um filme de que gosto. No ecrã, vemos o ícone do utilizador E, indicando como o AI Voice ID foi capaz de identificar o utilizador e dar recomendações personalizadas apenas com base na sua voz.
AI Magic Remote da LG com o botão AI realçado. À sua volta estão as diferentes funcionalidades a que um utilizador pode aceder a partir do botão. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. O texto explica que o LG AI Magic Remote completa a sua AI Experience com um botão de AI dedicado e pode ser utilizado como um air mouse. Basta apontar e clicar.
Grande plano de um ecrã da LG OLED TV que mostra como funciona a AI Search. Abre-se uma pequena janela de conversação a mostrar como o utilizador perguntou quais os jogos de desporto disponíveis. A AI Search respondeu por chat, mostrando miniaturas de conteúdo disponível. Há também uma mensagem para perguntar ao Copilot da Microsoft.
O LG AI Magic Remote em frente a um ecrã da LG TV. No ecrã é apresentada uma saudação personalizada da LG AI com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisa do utilizador e no histórico de visualizações. Junto ao telecomando encontra-se um ícone e uma etiqueta que indicam que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível premindo brevemente o botão de AI.
Vista ampla de uma sala elegante e colorida. A Smart TV LG OLED evo AI C5 4K está montada na parede com uma LG Soundbar por baixo. O design da televisão conjuga bem com o espaço. No ecrã do televisor há uma obra de arte colorida.
Interior de uma casa sofisticada. Estão expostas muitas obras de arte diferentes. Na parede central, encontra-se uma LG TV com obras de arte no ecrã. A TV parece um quadro de um museu.

Funcionalidades principais

  • Qualidade de imagem 4K, imagem melhorada e som surround do processador alpha 9 AI Gen8
  • Os níveis de True Black em cada pixel criam um contraste, uma profundidade e um detalhe impressionantes
  • Fidelidade de cor de 100 % para cores exatas e realistas. 100 % de fidelidade de cor para tons mais ricos
  • Imagens mais brilhantes graças à nova estrutura de emissão de luz do Brightness Booster
  • Novo botão de IA, controlos de voz, funções de arrastar e largar no AI Magic Remote
Mais
Logótipo What Hi-Fi?

What Hi-Fi?

“… a melhor televisão para a maioria das pessoas…” (03/2025)

Logótipo do T3 - Platinum Award.

T3 - Platinum Award

“Por isso, se procura um dispositivo de imagem OLED de topo, o C5 é uma escolha óbvia.” (03/2025)

Logótipo de vencedor do iF Design Award.

iF Design Award - Vencedor (OLED C5, 83")

Logótipo do AVForums Highly Recommended Award.

AVForums - Highly Recommended

A LG C5 continua a ter o melhor desempenho geral na linha 2025 da LG e é altamente recomendada

Logótipo do HDTVTest Highly Recommended.

HDTVTest - Highly Recommended

A OLED TV mais vendida do mundo ficou ainda mais brilhante

Emblema do CES Innovation Awards com uma menção de 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Cibersegurança

Logótipo da AVForums Editor's Choice para o LG webOS 24 como Melhor sistema de Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor’s Choice: Melhor sistema de Smart TV 24/25

“O webOS 24 continua a oferecer uma experiência inteligente, elegante, rápida, intuitiva, moderna e organizada.”

*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados aos juízes. A CTA não verificou a exatidão de qualquer apresentação ou de quaisquer alegações feitas e não testou o artigo ao qual o prémio foi atribuído. 

No ecrã de uma LG OLED evo AI TV está uma imagem abstrata com detalhes, cores e um contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 9 AI Gen8 está atrás da TV. Esta brilha com luz a iluminar os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também está visível, alimentado pelo processador LG alpha 9 AI Gen8. Um logótipo dourado com estrelas que diz “OLED TV número um do mundo há 12 anos” está no canto.

No ecrã de uma LG OLED evo AI TV está uma imagem abstrata com detalhes, cores e um contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 9 AI Gen8 está atrás da TV. Esta brilha com luz a iluminar os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também está visível, alimentado pelo processador LG alpha 9 AI Gen8. Um logótipo dourado com estrelas que diz “OLED TV número um do mundo há 12 anos” está no canto.

Veja os detalhes de
cada ponto iluminado e cada ponto escuro

*Omdia. 12 anos no 1.º lugar relativamente a unidades mais vendidas entre 2013-2024. Este resultado não é um patrocínio à LGE ou aos seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para obter mais detalhes.

Qualidade de imagemwebOS para AILG Gallery+Qualidade de somDesignEntretenimento

Detalhes visuais de nível superior com o brilhante processador alpha 9 AI Gen8

O mecanismo de IA do nosso processador analisa e aprimora cada fotograma. Ao reconhecer rostos, oferece não só uma qualidade visual 4K, como também expressões faciais e profundidade melhoradas.

O processador alpha 9 AI Gen8 está sobre um fundo escuro. Este brilha com uma luz verde-petróleo a partir do interior que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. As estatísticas de desempenho estão visíveis. Processamento neural de IA 1,7 vezes maior, NPU. Rapidez de operação 1,7 vezes maior, CPU. Gráficos 2,1 vezes melhores, GPU.

*Em comparação com o processador alpha 7 AI Gen8 da Smart TV de nível de entrada do mesmo ano com base na comparação de especificações internas.

Visuais mais brilhantes com o Brightness Booster

O processador alpha 9 AI Gen8 e o nosso novo algoritmo de aumento de luz proporcionam visuais mais brilhantes.

Cena do lançamento de um vaivém espacial que se parte ao meio. Uma metade da cena é brilhante e vívida graças aos algoritmos de aumento de brilho da LG. A outra metade é escura, desbotada e cinzenta.

*O brilho pode variar consoante o modelo, o tamanho do ecrã e a região do mercado.

Cores e Tons Escuros Perfeitos, quer haja claridade ou escuridão, apenas com a LG OLED TV

Os Tons Escuros Perfeitos, verificados pela UL, proporcionam níveis de True Black para melhor brilho e contraste e a verificação “eyesafe”, também pela UL, é para uma visualização mais confortável com redução de luz azul.

LG OLED TV a mostrar uma comparação visual entre um ecrã com Cores Perfeitas e Tons Escuros Perfeitos e outro sem. As certificações UL e eyesafe são visíveis com um texto que convida a verificar as marcas.

*O ecrã LG OLED foi verificado pela UL para Tons Escuros Perfeitos medidos de acordo com a norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base num ambiente típico de iluminação interior (200 lux a 500 lux).

*O desempenho real pode variar consoante a iluminação do espaço e o ambiente de visualização.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL quanto a cores perfeitas medidas de acordo com os padrões de Reflexo de Anel de Luz IDMS 11.5.

*Os ecrãs LG OLED TV foram certificados como Circadian Performance Factor (Fator de Desempenho Circadiano) pela eyesafe®

*Imagens de ecrã simuladas para fins ilustrativos. 

Cores Perfeitas

Certificação de 100% de volume de cor e 100% de fidelidade de cor. Desfrute de cores precisas e vibrantes, mesmo com a luz do sol ou em ambientes escuros.

Papagaio colorido em ultra-alta definição sobre um fundo preto. Gotas de água estão suspensas no ar à sua volta. A imagem mostra a Perfect Color, uma vez que cada tonalidade diferente no corpo do papagaio é vibrante e viva. São visíveis diferentes logótipos de certificação da UL e da Intertek. Estas referem-se a 100% de fidelidade da cor e 100% de volume da cor. O texto também é visível, verifique a marca de certificação Perfect Color.

*“100% de fidelidade de cor” e “100% de volume de cor para DCI-P3” aplicam-se às OLED TV de 2025.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL quanto a cores perfeitas medidas de acordo com os padrões de Reflexo de Anel de Luz IDMS 11.5.

*O ecrã LG OLED é certificado pela Intertek quanto a 100% de fidelidade de cor medida de acordo com a norma CIE DE2000 com 125 padrões de cores.

*O Color Gamut Volume (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.

O AI Picture Pro dá vida a cada fotograma

O AI Super Upscaling e o OLED Dynamic Tone Mapping analisam os elementos de cada fotograma para melhorar a resolução, o brilho, a profundidade e a nitidez.

Linhas animam uma imagem muito monótona e quase cinzenta de um leopardo numa floresta, como se um supercomputador estivesse a analisar os elementos do fotograma. Um laser traça a silhueta do leopardo e, em seguida, melhora-a, tornando-a mais brilhante, mais nítida e mais colorida. O fundo também se transforma da esquerda para a direita, agora com melhor contraste, profundidade e cores.

*O AI Picture Pro não funcionará com nenhum conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*A qualidade de imagem do conteúdo redimensionado variará consoante a resolução da fonte.

A próxima geração da LG AI TV

Saiba mais

O AI Magic Remote completa a experiência de utilização inteligente

Controle facilmente a televisão com o AI Magic Remote – não precisa de outros dispositivos! Com um sensor de movimento e uma roda de deslocamento, aponte e clique para o utilizar como um air mouse ou simplesmente fale para obter comandos de voz.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

Uma família de quatro pessoas está reunida à volta de um LG AI TV. Aparece um círculo à volta da pessoa que tem o comando, mostrando o seu nome. Isto mostra como o AI Voice ID reconhece a assinatura de voz de cada utilizador. A interface webOS mostra então como a AI muda automaticamente a conta e recomenda conteúdos personalizados.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

O LG AI Voice ID conhece a assinatura de voz única de cada utilizador e oferece recomendações personalizadas assim que começa a falar.

*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência a Voice ID pode variar consoante a região e está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

Grande plano de um ecrã da LG OLED TV que mostra como funciona a AI Search. Abre-se uma pequena janela de conversação a mostrar como o utilizador perguntou quais os jogos de desporto disponíveis. A AI Search respondeu por chat, mostrando miniaturas de conteúdo disponível. Há também uma mensagem para perguntar ao Copilot da Microsoft.

Grande plano de um ecrã da LG OLED TV que mostra como funciona a AI Search. Abre-se uma pequena janela de conversação a mostrar como o utilizador perguntou quais os jogos de desporto disponíveis. A AI Search respondeu por chat, mostrando miniaturas de conteúdo disponível. Há também uma mensagem para perguntar ao Copilot da Microsoft.

AI Search

Pergunte o que quiser à sua TV. A AI incluída reconhece a voz e fornece recomendações personalizadas ao seu pedido. Pode também obter resultados e soluções adicionais com o Copilot da Microsoft.

*O AI Search está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024. 

*Os EUA e a Coreia utilizam o modelo LLM.

*É necessária uma ligação à Internet.

Conteúdo de ficção científica em reprodução no ecrã de uma LG OLED TV. No ecrã vê-se a interface do AI Chatbot. O utilizador enviou uma mensagem ao chatbot dizendo que o ecrã estava demasiado escuro. O chatbot ofereceu soluções para o pedido. Toda a cena está também dividida ao meio. Um lado é mais escuro, o outro é mais claro, mostrando como o AI Chatbot resolveu automaticamente o problema para o utilizador.

Conteúdo de ficção científica em reprodução no ecrã de uma LG OLED TV. No ecrã vê-se a interface do AI Chatbot. O utilizador enviou uma mensagem ao chatbot dizendo que o ecrã estava demasiado escuro. O chatbot ofereceu soluções para o pedido. Toda a cena está também dividida ao meio. Um lado é mais escuro, o outro é mais claro, mostrando como o AI Chatbot resolveu automaticamente o problema para o utilizador.

AI Chatbot

Interaja com o AI Chatbot com o AI Magic Remote e resolva tudo, desde as definições até à resolução de problemas. A AI compreende a intenção do utilizador e fornece soluções imediatas.

*É necessária uma ligação à Internet.

*AI Chatbot disponível em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

O LG AI Magic Remote em frente a um ecrã da LG TV. No ecrã é apresentada uma saudação personalizada da LG AI com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisa do utilizador e no histórico de visualizações. Junto ao telecomando encontra-se um ícone e uma etiqueta que indicam que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível premindo brevemente o botão de AI.

O LG AI Magic Remote em frente a um ecrã da LG TV. No ecrã é apresentada uma saudação personalizada da LG AI com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisa do utilizador e no histórico de visualizações. Junto ao telecomando encontra-se um ícone e uma etiqueta que indicam que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível premindo brevemente o botão de AI.

AI Concierge

Basta premir brevemente o botão de AI no controlo remoto para abrir o AI Concierge, que fornece palavras-chave e recomendações personalizadas com base no seu histórico de pesquisa e de visualização.

*Os menus e aplicações suportados podem variar consoante o país.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

Os algoritmos avançados aprendem as suas preferências ao analisarem 1,6 mil milhões de possibilidades de imagem. Com base nas seleções do utilizador, a televisão cria uma imagem personalizada.

Ecrã de um utilizador no processo de personalização do AI Som Wizard. Série de ícones de clipes de som a ser selecionados. São mostrados um cantor de jazz e um músico de saxofone, ondas de som a representar o som personalizado animado na imagem.

AI Sound Wizard

Escolha o áudio de que gosta numa seleção de clipes de som. A partir de 40 milhões de parâmetros, a IA cria um perfil de som adaptado adequado às preferências do utilizador.

Uma pessoa na sua sala de estar. Balão de diálogo à sua volta que mostra como estão a interagir com a sua LG TV dizendo apenas “Olá LG”.

Uma pessoa na sua sala de estar. Balão de diálogo à sua volta que mostra como estão a interagir com a sua LG TV dizendo apenas “Olá LG”.

Basta dizer “Hi LG” para interagir com o seu televisor

A AI da sua TV está sempre pronta para os seus pedidos. Sem sequer premir um botão, basta dizer “Olá LG” e a AI começa a ouvir os seus pedidos.

O nome e o logótipo do webOS Re:New Program com o emblema CES Innovation Awards 2025 Honoree.

O nome e o logótipo do webOS Re:New Program com o emblema CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Atualizações para 5 anos com o premiado webOS Re:New Program

Receba atualizações e usufrua das vantagens das últimas funcionalidades e software. Com o CES Innovation Award em cibersegurança, ficará seguro com o webOS que mantém a privacidade e os dados seguros.

*O programa webOS Re:New aplica-se às televisões OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

*O programa webOS Re:New suporta um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos, o limite é a versão pré-instalada do webOS e o cronograma de atualizações varia do fim do mês ao início do ano.

*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*Atualizações disponíveis para os modelos OLED de 2022 e UHD de 2023 e superiores.

Experimente o que a LG AI TV pode fazer por si!

AI Voice ID

AI Search

Assistente de AI Chatbot e AI Picture/Sound

AI Concierge

Com uma subscrição do serviço LG Gallery+, descubra mais de 4000 conteúdos para criar um espaço ao seu gosto

*O conteúdo disponível pode variar consoante o país.

*O conteúdo fornecido está sujeito a alterações.

*4 000 peças de conteúdo só estão disponíveis em países onde o webOS Pay é suportado (Coreia, EUA, Reino Unido e países selecionados da UE).

*É necessária uma subscrição do serviço LG Gallery+ para aceder a todos os conteúdos e funcionalidades.

*É oferecida uma avaliação gratuita de 1 mês exclusivamente aos clientes com uma subscrição.

Decore o seu espaço ao seu gosto com diversos conteúdos à escolha

Navegue através de uma enorme biblioteca de conteúdos. Desde arte, jogos, cenários e muito mais, descubra uma variedade de visuais selecionados, tudo num só lugar.

Desfrute de obras de arte de renome mundial no seu espaço

Interior de uma casa sofisticada. Estão expostas muitas obras de arte diferentes. Na parede central encontra-se uma LG TV com obras de arte populares no ecrã. A TV parece um quadro de um museu.

Deixe-se envolver pela beleza da natureza

Interior de uma casa de campo. Uma enorme LG TV montada na parede está a apresentar no ecrã uma bela paisagem natural. A TV parece uma fotografia pendurada na parede.

Dê um toque de modernidade com obras de arte digitais e 3D

Interior de uma casa elegante e colorida. Está uma LG TV montada na parede. O ecrã apresenta uma obra de arte moderna e colorida. A ilustração na televisão confere personalidade ao design interior geral do espaço.

Criar uma atmosfera divertida através de conteúdos diversificados

Numa sala de jogos em casa, uma enorme LG TV está montada na parede. No seu ecrã, há imagens de Assassin's Creed Shadows.

Personalize o seu espaço de inúmeras formas

Personalize a sua galeria em casa com a sua escolha de música, imagens e muito mais. Escolha o que pretende reproduzir na sua TV de acordo com as suas preferências atuais.

Sincronize música e imagens com o que está a sentir

Combine música de fundo com imagens para definir o ambiente a seu gosto. Escolha entre a música predefinida ou ligue o seu dispositivo móvel através de Bluetooth para reproduzir as suas próprias faixas.

Apresentação de como uma LG TV pode ser configurada para reproduzir música ambiente para sincronizar com os efeitos visuais.
A partir do ecrã inicial de uma LG TV, é apresentado o processo de definição das suas preferências para obter conteúdos com curadoria automática. Desde a escolha entre diferentes tipos de conteúdos até à receção do perfil personalizado.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Veja conteúdos selecionados e adaptados aos seus gostos

A sua televisão fica a conhecer os seus gostos e preferências. Ao responder a uma série de perguntas, o seu televisor pode começar a servir-lhe obras de arte que correspondem ao que gosta.

*São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

Uma LG TV montada na parede com um telemóvel em primeiro plano. É apresentado o processo de configuração do Google Photos na LG TV.

Uma LG TV montada na parede com um telemóvel em primeiro plano. É apresentado o processo de configuração do Google Photos na LG TV.

Aceda facilmente ao Google Photos e mostre as suas memórias

Ligue comodamente a sua conta Google Photos à sua TV utilizando apenas o seu telemóvel. Personalize sem esforço o seu espaço utilizando conteúdos da sua própria biblioteca de fotografias.

*A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação. 

O quadro de informações é apresentado numa LG TV montada na parede. São apresentadas diferentes funcionalidades, desde atualizações meteorológicas, alertas desportivos, programador de TV, Home Hub e Google Calendar.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Mantenha-se atualizado com um painel global personalizado

Veja informações importantes num relance. Receba atualizações meteorológicas, alertas desportivos, veja o Google Calendar e configure notificações para o Home Hub, as suas reservas de visualização e muito mais.

*O acesso ao Google Calendar requer uma conta Google.

As definições inteligentes adaptam-se às mudanças no seu ambiente

Always Ready e Proteção de ecrã

Ao mesmo tempo que poupa energia, pode continuar a apreciar e apresentar as suas obras de arte selecionadas ou imagens selecionadas através do Gallery+ quando a televisão está desligada ou não é utilizada durante muito tempo, transformando-a numa tela digital.

AI Brightness Control

Os sensores incorporados no televisor detetam a luz e ajustam o brilho do ecrã em conformidade para garantir uma visualização otimizada em qualquer iluminação.

Sensor de movimento

A deteção de movimento permite que o televisor responda de forma inteligente, alternando os modos consoante o utilizador esteja ou não por perto.

*A proteção de ecrã está disponível com uma subscrição.

*A proteção de ecrã é ativada por predefinição após 3 minutos sem reprodução de vídeo ou sem atividade do controlo remoto. Os utilizadores podem ajustar o tempo para 10, 20 ou 30 minutos. 

*O conteúdo de vídeo e a música de fundo não são suportados no modo de proteção de ecrã.

*Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.

*Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos M5 e G5. 

Comando de TV em frente a um ecrã LG TV com Home Hub. São apresentadas todas as funcionalidades e controlos sobre outros dispositivos inteligentes.

Home Hub, plataforma tudo-em-um para a sua casa inteligente

Faça uma gestão perfeita de vários eletrodomésticos LG, assim como de dispositivos Google Home e muito mais. Descubra a máxima comodidade de controlar a casa através de um painel único e intuitivo. 

*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.

*O uso da função de voz mãos-livres sem um controlo remoto só é possível com o processador alpha 9 AI e processador alpha 11 AI. Pode variar consoante os produtos e as regiões.

O AI Sound Pro otimiza o seu som para causar impacto

*Deve ser ativado através do menu do modo de som.

*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

Enriqueça o seu som com a LG TV e a LG Soundbar

*A soundbar pode ser adquirida em separado. 

*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.

*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para as atualizações.  

*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

*O WOW Orchestra/WOW Interface aplica-se às LG OLED TV de 2025.

Encontre a melhor LG Soundbar para a sua TV

Design ultrafino

A estrutura elegante da sua TV redefine um visual moderno e torna a visualização mais imersiva.

*O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho. 

Uma pessoa na sua sala de estar com o telemóvel na mão. No telefone há um ícone de transmissão que mostra que o ecrã do telefone está a ser espelhado na televisão. Na televisão está a passar um jogo de basquetebol, ao lado está o ecrã espelhado, que mostra as estatísticas dos jogadores.

Uma pessoa na sua sala de estar com o telemóvel na mão. No telefone há um ícone de transmissão que mostra que o ecrã do telefone está a ser espelhado na televisão. Na televisão está a passar um jogo de basquetebol, ao lado está o ecrã espelhado, que mostra as estatísticas dos jogadores.

Maximize a diversão, utilize vários ecrãs com o Multi View

Tire o máximo partido da sua TV com o Multi View. Espelhe os seus dispositivos através do Google Cast e do AirPlay. Divida o seu ecrã em duas vistas para um entretenimento multiecrã sem interrupções.

**As configurações de imagem e som em ambos os ecrãs são iguais. 

*Apple, o logótipo Apple, Apple TV, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.

*O suporte para AirPlay 2, HomeKit e Google Cast pode variar consoante a região e o idioma.

Ecrã inicial do LG Channels que mostra a variedade de conteúdos disponíveis numa LG TV.

Transmita uma variedade de conteúdos. Grátis.

O serviço de streaming exclusivo da LG, LG Channels, coloca uma ampla seleção de canais ao vivo e a pedido ao seu dispor de forma gratuita. 

*O conteúdo e as aplicações disponíveis podem variar consoante o país, o produto e a região. 

Três ícones diferentes que mostram como os LG Channels podem ser utilizados sem necessidade de subscrição, pagamento ou configuração de qualquer caixa de topo periférica.

Sem custos. Sem contrato. Sem cabos.

Tudo o que precisa de fazer é ligar-se e começar a ver sem se preocupar com custos omitidos ou em instalar um conversor para TV. 

O Gaming Portal transforma a sua TV no derradeiro centro de jogos

Jogue milhares de jogos diretamente na sua LG TV com acesso ao GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid e agora à aplicação Xbox! Desfrute de uma grande variedade de experiências de jogo - desde títulos AAA com gamepad a jogos casuais jogáveis com o seu controlo remoto.

Ecrã inicial do Gaming Portal. O cursor move-se e clica para mostrar muitos títulos de jogos populares, e a função adicional de poder selecionar jogos em função do tipo de controlador que tiver, quer seja um game pad ou o controlo remoto.

*O suporte para o Gaming Portal pode variar consoante o país.

*O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar consoante o país.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

LG TV com um poster de um jogo popular no ecrã. O logótipo NVIDIA GeForce NOW é visível.

LG TV com um poster de um jogo popular no ecrã. O logótipo NVIDIA GeForce NOW é visível.

O primeiro jogo 4K 120 Hz HDR do mundo

Jogue jogos 4K 120Hz HDR na sua TV mesmo sem um dispositivo extra através da NVIDIA GeForce NOW. Equipado com a arquitetura NVIDIA Blackwell, desfrute de jogos na nuvem topo de gama com o desempenho da GeForce RTX 5080.

*É necessária uma subscrição separada. As ofertas podem variar consoante o plano de adesão.

*Disponível apenas nas séries LG OLED M5, G5 e C5 (incluindo C5E, C5Z, CS5) e QNED9M.

A derradeira experiência de jogo

Experiencie uma jogabilidade compatível com G-Sync, com VRR de 144 Hz, tempo de resposta de 0,1 ms certificado pela Intertek, AMD FreeSync Premium e certificação ClearMR 9000. Jogue sem atrasos ou desfocagem de movimento.

Duas imagens de um carro num videojogo lado a lado. Uma mostra uma grande quantidade de desfocagem de movimento. A outra está nítida e focada, mostrando a elevada velocidade de fotogramas da LG OLED TV. O logótipo G-Sync da Nvidia, o logótipo 144Hz, o emblema de tempo de resposta de 0,1 ms certificado pela Intertek e outras certificações relevantes são visíveis.

*Os 144Hz só funcionam com jogos ou entradas de PC que suportem 144Hz.

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

*O clearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho da desfocagem de movimento do ecrã.

*Os ecrãs LG OLED foram certificados pela Intertek para um tempo de resposta de 0,1 ms (cinzento a cinzento) e um desempenho de jogo qualificado.

Melhor OLED TV para filmes

Veja os filmes ganharem vida no seu home cinema através do FILMMAKER MODE com a Compensação de Luz Ambiente que se ajusta à iluminação para uma qualidade de imagem ao nível dos padrões da realização.

Dolby Vision e Ambient FILMMAKER MODE

Viva o cinema como o realizador o idealizou com o Dolby Vision e o FILMMAKER MODE com a Compensação de Luz Ambiente que se adapta ao ambiente e mantém as imagens o mais próximo possível da forma original.

Dolby Atmos

Deixe o som surround realista envolvê-lo, fazendo-o sentir-se no centro de toda a ação.

*Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc. 

*Suporta Ambient FILMMAKER MODE com Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

Fabricado a pensar no ambiente

Fabricado a pensar no ambiente

Fabricado a pensar no ambiente

Instituições globais de confiança reconheceram os esforços eco-conscientes da LG TV. Agora certificada para eficiência de recursos pela Intertek.

*A certificação Intertek para Eficiência de Recursos aplica-se aos seguintes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, e QNED9M, QNED85, QNED82 e QNED80.

*Visite https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para saber mais.

*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais exata.

*Todas as imagens acima são simuladas.

*Os detalhes do produto apresentados na imagem podem ser diferentes.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

*O AI Magic Remote pode exigir uma compra separada, dependendo do tamanho, modelo e região do seu televisor.

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Key Spec

  • IMAGEM (ECRÃ) - Tipo de ecrã

    OLED 4K

  • IMAGEM (ECRÃ) - Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • IMAGEM (ECRÃ) - Gama de cor

    OLED Color

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador de imagem

    Processador α9 Gen8 AI 4K

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - Compatível com NVIDIA G-Sync

    Sim

  • GAMING - Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • ÁUDIO - Dolby Atmos

    Sim

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Cores Invertidas

    Sim

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escala de Cinzentos

    Sim

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Cabo Alimentação

    Sim (Acoplado)

  • Comando

    Magic Remote MR25GB

ÁUDIO

  • Som AI

    α9 AI Sound Pro (9.1.2 canais virtuais)

  • Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • Direção das Colunas

    Saída por baixo

  • Partilha do Modo de Som

    Sim

  • Saída de Áudio Simultânea

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Dolby Atmos

    Sim

  • Clear Voice Pro

    Sim (Remasterização da Voz AI)

  • Bluetooth Surround

    Sim (2 Way Playback)

  • Saída de Áudio

    20W

  • Codecs de Áudio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulte o manual)

  • Calibração Acústica IA

    Sim

  • WOW Orchestra

    Sim

RADIODIFUSÃO

  • Recetor TV Analógico

    Sim

  • TV Digital Terrestre

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

  • Entrada Ethernet

    1

  • SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

    1

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Entradas HDMI

    4 (suporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 entradas))

  • Entrada RF (Antena/Cabo)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • Slot CI

    1ea (exceto UK, Irlanda)

  • Suporte Bluetooth

    Sim (v 5.3)

  • Entradas USB

    3 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 6)

GAMING

  • Otimizador de Jogo

    Sim (Painel de Jogo)

  • Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • Compatível com NVIDIA G-Sync

    Sim

  • Modo HGiG

    Sim

  • Tempo de Resposta

    Menos de 0,1ms

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (até 144 Hz)

  • ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

    Sim

  • Dolby Vision Gaming (4K 120Hz)

    Sim

IMAGEM (ECRÃ)

  • Resolução

    4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

  • Tipo de ecrã

    OLED 4K

  • Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • Gama de cor

    OLED Color

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador de imagem

    Processador α9 Gen8 AI 4K

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

  • Modos de Imagem

    10 Modos

  • Motion

    OLED Motion

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Tecnologia de Dimming

    Pixel Dimming

  • Upscale AI

    Super Upscaling α9 AI 4K

  • Imagem AI Pro

    Sim

  • Seleção de Modo AI

    Sim (SHR/HDR)

  • Controlo de Brilho AI

    Sim

  • Mapeamento de Tons Dinâmicos

    Sim (Mapeamento de Tons Dinâmicos OLED Pro)

ENERGIA

  • Consumo de Energia em Standby

    Menos de 0,5W

  • Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

SMART TV

  • Compatível com Apple Home

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay2

    Sim

  • Identificador de Voz

    Sim

  • Câmara USB Compatível

    Sim

  • Controlo por Aplicação

    Sim (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo

    webOS 25

  • Multi-view

    Sim

  • Controlo por Magic Remote

    Incorporado

  • LG Channels

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente da Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim

  • Comandos de Voz

    Sim

  • Google Home / Hub

    Sim

  • Google Cast

    Sim

  • Web Browser

    Sim

  • Ecrã Always Ready

    Sim

  • Chatbot AI

    Sim

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