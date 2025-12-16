HVAC Thông Minh – LG Multi V i chứng minh hiệu quả tại tòa nhà trường đại học

Để kiểm chứng năng lực vận hành, đội ngũ kỹ sư ITB đã xây dựng một bài kiểm tra rõ ràng. Trong 90 ngày, hệ thống LG Multi V i vận hành luân phiên: một ngày ở Chế độ thông thường, ngày kế tiếp ở Chế độ AI. Lịch chạy xen kẽ này cho phép ghi nhận dữ liệu song song trong cùng phòng học, cùng điều kiện môi trường. Và vì các phòng này vẫn được sử dụng cho lớp học hằng ngày, toàn bộ thử nghiệm diễn ra trong điều kiện vận hành thực tế hoàn toàn.







Kết quả cho thấy, so với Chế độ thông thường, Chế độ AI tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Trong suốt 90 ngày:

● Tải làm việc trung bình của máy nén giảm 37,7%,

● Trong khi nhiệt độ phòng vẫn duy trì ổn định trong khoảng ±1°C,

● Độ ẩm chỉ dao động 3,97%,

● Quan trọng nhất: mức tiêu thụ điện giảm 49,2%, và hóa đơn điện cũng giảm gần tương đương.





* Kết quả trong bài được đo trên một hệ thống Multi V i (Model: ARUN140LTE6) kết hợp bốn dàn lạnh DUAL Vane 4-Way Cassette (Models: ARNU28GTBB4, ARNU42GTAB4), thử nghiệm từ 1/11/2024 đến 28/02/2025.

* Kết quả có thể khác nhau tùy điều kiện lắp đặt và môi trường vận hành.