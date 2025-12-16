About Cookies on This Site

HVAC Thông Minh – LG Multi V i chứng minh hiệu quả tại tòa nhà trường đại học

HVAC Thông Minh –
LG Multi V i chứng minh hiệu quả tại tòa nhà trường đại học

12/16/2025

HVAC Thông Minh – LG Multi V i chứng minh hiệu quả tại tòa nhà trường đại học

Điều gì sẽ xảy ra khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu quản lý khí hậu trong một tòa nhà đại học? Tại Viện Công nghệ Bandung (ITB) - một trong những trường đại học danh giá nhất Indonesia - câu hỏi đó đã không còn nằm trên lý thuyết. Để tìm lời giải, ITB và LG HVAC Solutions đã cùng khởi động một dự án hợp tác, tiến hành thử nghiệm tại hai phòng học của toà Labtek VI, biến tất cả thành một “phòng thí nghiệm sống” để quan sát cách AI thích nghi với đời sống học thuật thực tế.

 



 

Hiệu quả năng lượng là một bài toán lớn đối với các trường đại học. Phòng học và phòng thí nghiệm liên tục thay đổi mật độ sử dụng theo những cách khó dự đoán. Hệ thống HVAC truyền thống thường vận hành tối đa công suất bất kể nhu cầu thực tế, dẫn đến lãng phí điện năng và chi phí vận hành tăng cao. ITB muốn tìm một giải pháp thông minh hơn.

 

 



Năm 2024, LG HVAC Solutions và ITB triển khai dự án HVAC ứng dụng AI đầu tiên tại Indonesia. Với việc lắp đặt hệ thống VRF Multi V i tại toà Labtek VI, mục tiêu không chỉ là kiểm nghiệm hiệu suất, mà còn để khám phá cách AI có thể học hỏi, thích ứng và từng bước thay đổi cách tiêu thụ năng lượng của cả khuôn viên trường.

Bảng đề xuất độ ẩm phù hợp vào mùa đông.

Thách thức của một Campus

Giảng đường và phòng lab thường đông đúc học sinh vào sáng, trống vào buổi trưa, và lại đông vào chiều, khiến nhu cầu làm mát dao động dữ dội. Hệ thống điều hòa truyền thống, chạy ở công suất cố định, thường vận hành 100% công suất bất kể phòng có người hay không, dẫn tới lãng phí điện năng lớn. Phía ITB đau đầu với hóa đơn điện tăng cao và việc điều chỉnh thủ công hệ thống HVAC trong môi trường thay đổi liên tục.

Bảng đề xuất độ ẩm phù hợp vào mùa đông.

“Các phòng học và phòng thí nghiệm thường không đồng đều,” ông Seno Nugroho, Quản lý Tòa nhà Labtek VI, chia sẻ. “Phía đông thì quá nóng vì nắng chiếu, trong khi những phòng khác lại mát hơn. Và ngay cả phòng trống vẫn tiếp tục tiêu thụ điện. Những sự chênh lệch này khiến hóa đơn mỗi tháng tăng cao.” Điều này không chỉ là bất tiện trong vận hành. Đó là chi phí, là bài toán bền vững, và đồng thời cũng là cơ hội để xem lại cách mang đến sự thoải mái cho không gian học tập một cách thông minh hơn.

Cài đặt thông minh

Tháng 7/2024, ITB hợp tác với LG HVAC Solutions, lắp đặt 01 dàn nóng ngoài trời và 04 dàn lạnh trong hai phòng học, đồng thời kích hoạt hệ thống AI bên trong LG Multi V i. Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng gió, và dự đoán thời gian cần để đạt nhiệt độ mục tiêu. Dựa trên đó, máy nén, lưu lượng lạnh và quạt gió được tự động điều chỉnh - nhanh làm mát khi phòng quá tải, và tiết kiệm năng lượng khi phòng trống.

 



Tính năng AI Indoor Space Care còn nhóm các dàn lạnh theo điều kiện môi trường tương đồng, bật/tắt linh hoạt để cân bằng nhiệt độ đồng đều và tránh làm lạnh quá mức khi không cần thiết. 

Bảng đề xuất độ ẩm phù hợp vào mùa đông.

Thay vì chỉ phản hồi theo nhiệt độ cài đặt trên thermostat, hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu môi trường, rồi điều chỉnh vận hành theo từng phút. Nó được thiết kế không chỉ để làm mát, mà còn để học hỏi.

Kết quả thử nghiệm 90 ngày

Để kiểm chứng năng lực vận hành, đội ngũ kỹ sư ITB đã xây dựng một bài kiểm tra rõ ràng. Trong 90 ngày, hệ thống LG Multi V i vận hành luân phiên: một ngày ở Chế độ thông thường, ngày kế tiếp ở Chế độ AI. Lịch chạy xen kẽ này cho phép ghi nhận dữ liệu song song trong cùng phòng học, cùng điều kiện môi trường. Và vì các phòng này vẫn được sử dụng cho lớp học hằng ngày, toàn bộ thử nghiệm diễn ra trong điều kiện vận hành thực tế hoàn toàn.



 

Kết quả cho thấy, so với Chế độ thông thường, Chế độ AI tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Trong suốt 90 ngày:

● Tải làm việc trung bình của máy nén giảm 37,7%,

● Trong khi nhiệt độ phòng vẫn duy trì ổn định trong khoảng ±1°C,

● Độ ẩm chỉ dao động 3,97%,

● Quan trọng nhất: mức tiêu thụ điện giảm 49,2%, và hóa đơn điện cũng giảm gần tương đương.

* Kết quả trong bài được đo trên một hệ thống Multi V i (Model: ARUN140LTE6) kết hợp bốn dàn lạnh DUAL Vane 4-Way Cassette (Models: ARNU28GTBB4, ARNU42GTAB4), thử nghiệm từ 1/11/2024 đến 28/02/2025.
* Kết quả có thể khác nhau tùy điều kiện lắp đặt và môi trường vận hành.

B. Hệ Thống LG DOAS – Tối ưu độ ẩm tự động

Nói cách khác, máy nén gần như hoạt động nhẹ hơn đáng kể ở Chế độ AI, nhưng nhiệt độ và độ ẩm trong phòng không có sự khác biệt đáng kể so với Chế độ thông thường. Phòng học vẫn giữ nguyên mức độ thoải mái, trong khi năng lượng tiêu thụ giảm gần một nửa, chứng minh rằng tối ưu hiệu quả hoàn toàn không đánh đổi sự thoải mái của môi trường học tập.

 



Hơn nữa, vì thử nghiệm được tiến hành trong các phòng học thực tế - nơi lịch sử dụng thay đổi liên tục theo thời khóa biểu - kết quả phản ánh đúng đặc thù tải lạnh biến động tại một trường đại học. Những biến thiên thực tế này càng làm nổi bật lợi ích của điều khiển bằng AI. Thực tế, trong các điều kiện khó dự đoán như vậy, Chế độ AI thậm chí mang lại mức tiết kiệm năng lượng cao hơn so với kỳ vọng từ các bài test trong phòng lab.*

 



Với Đại học ITB, những phát hiện này không chỉ là các con số. Chúng mang đến sự tin tưởng rằng hệ thống HVAC thông minh có thể tạo ra hiệu quả đo lường được, đồng thời vẫn duy trì sự thoải mái cần thiết của môi trường học tập.


* Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy vào điều kiện sử dụng.

Một năm vận hành và học hỏi

Nếu bài kiểm tra 90 ngày là điểm nhấn gây chú ý, thì câu chuyện quan trọng hơn lại đến từ gần một năm vận hành liên tục. Xuyên suốt mùa mưa, những ngày nóng ẩm, các kỳ thi cao điểm và lịch học thay đổi thất thường, công nghệ AI vẫn âm thầm tối ưu. Hệ thống học được mô hình sử dụng phòng, dự đoán tải lạnh tăng đột biến, và tự giảm công suất khi phòng bất ngờ trống.

 



Các giảng viên nhận xét rằng phòng máy tính luôn duy trì mát ổn định, ngay cả trong những buổi thực hành kéo dài. Sinh viên ít phàn nàn hơn về nhiệt độ không đồng đều. Ban quản lý cơ sở vật chất ghi nhận chi phí năng lượng hàng tháng có xu hướng giảm trong suốt thời gian triển khai. Điều bắt đầu như một thử nghiệm dần trở thành thực tiễn vận hành hằng ngày - một minh chứng sống động cho khả năng điều khiển khí hậu thông minh trong đời thực.

Ý nghĩa rộng hơn

Những con số tiết kiệm của tòa Labtek VI đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Điều gì sẽ xảy ra nếu cả khuôn viên trường đều ứng dụng HVAC điều khiển bằng AI? Điều gì nếu các tòa nhà thành phố, thư viện hay cao ốc doanh nghiệp cũng vận hành theo cách này?

 



Với giải pháp LG HVAC toàn diện, dự án ITB không chỉ là một lần lắp đặt thành công. Đó là minh chứng cho một sự chuyển đổi: từ vận hành HVAC mang tính phản ứng sang quản lý năng lượng chủ động dựa trên trí tuệ.

 



“LG Multi V i không chỉ là một hệ thống HVAC tiết kiệm năng lượng, nó là minh chứng cho đổi mới của LG và là khởi đầu của một kỷ nguyên HVAC mới,” Erwin Praseto - Kỹ sư Kinh doanh LG bày tỏ.

 



Trong bối cảnh các tổ chức đều chịu áp lực phải giảm chi phí và đạt mục tiêu bền vững, bài học từ ITB rất rõ ràng: Dự án chứng minh rằng tiết kiệm năng lượng hoàn toàn có thể đo lường được trong điều kiện vận hành thực tế.

Kết luận

Dự án tại ITB chứng minh rằng HVAC sử dụng AI hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả rõ rệt — vừa giảm chi phí, vừa đảm bảo thoải mái ngay trong môi trường sử dụng thực tế, biến điều hòa không khí thành giải pháp chủ động và thông minh.

 



* Dự án được thực hiện bởi LG HVAC Solutions phối hợp cùng Đại học ITB, như một phần của chương trình nghiên cứu hợp tác.

