Xu hướng mỏng nhẹ: Điều hòa âm trần nối ống gió đơn LG đã thay đổi cách lắp đặt HVAC

Các kỹ thuật viên lắp đặt thường đối mặt với thách thức khi làm việc trong không gian chật hẹp. Trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, từng chi tiết đều quan trọng, bao gồm cả chiều cao giữa các tầng. Đối với các công trình nhà ở, chiều cao không gian trần kỹ thuật (plenum) là yếu tố then chốt, không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn đến công năng của từng căn phòng. Không gian này có thể thay đổi tùy theo yêu cầu thiết kế và quy chuẩn xây dựng từng khu vực. Việc hiểu rõ những khác biệt này sẽ giúp các chủ nhà và nhà thầu đưa ra quyết định sáng suốt cho dự án xây dựng của mình.
LG chính thức giới thiệu Hệ thống Điều hòa âm trần nối ống gió đơn mới để giải quyết những thách thức này. Đây là giải pháp sáng tạo mang đến khả năng lắp đặt linh hoạt, dễ dàng thi công ngay cả trong không gian trần kỹ thuật hẹp hơn thông thường.
Điều hòa âm trần nối ống gió đơn LG cải tiến: Những tính năng giúp công việc của bạn dễ dàng hơn
LG HVAC đã có một bước tiến lớn với giải pháp Điều hòa âm trần nối ống gió đơn mới nhất của họ. Hệ thống đổi mới này sở hữu 04 tính năng nổi bật được thiết kế để nâng cao hiệu suất, sự thoải mái và tính bền vững. Những cải tiến này khiến Điều hòa âm trần nối ống gió đơn LG trở thành yếu tố thay đổi cuộc sống trong các không gian hiện đại.
Cùng khám phá điều gì làm nên sự khác biệt của sản phẩm này.
Tính năng 1: Lắp đặt linh hoạt
Việc lắp đặt hệ thống ống gió truyền thống trong các tòa nhà dân cư với không gian trần hạn chế có thể là một thách thức, vì mỗi tầng thường yêu cầu khoảng 300mm chiều cao không gian trần kỹ thuật (plenum).
Để giải quyết vấn đề này, LG đã triển khai các cải tiến sau trong hệ thống Điều hòa âm trần nối ống gió đơn của mình.
Thiết kế chiều cao thấp
Chỉ cao 245mm, Điều hòa âm trần nối ống gió đơn LG mang lại thêm 55mm không gian lắp đặt bổ sung, giúp dễ dàng lắp đặt trong các trần nhà có khe hẹp mà không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành.
Việc lắp đặt theo chiều dọc có thể thay đổi tùy theo từng mẫu sản phẩm.
Không giới hạn không gian
Tùy chọn lắp đặt linh hoạt theo phương ngang và dọc cho phép lắp đặt dễ dàng trong các khu vực hẹp hoặc có hình dạng đặc biệt, mang lại khả năng thích ứng cao hơn với nhiều kiểu kết cấu tòa nhà.
Khả năng lắp đặt dọc có thể khác nhau tùy theo từng mẫu máy.
Hút gió từ đáy:
Hệ thống hút gió phía sau và dưới đáy của thiết bị giúp loại bỏ các hạn chế về không gian, cải thiện hiệu suất lưu thông không khí và cho phép lắp đặt ngay cả trong các bố cục có khoảng trống bên hông hạn chế.
Tính năng 2: Máy bơm xả nước tích hợp sẵn
Máy bơm xả nước được tích hợp sẵn giúp việc lắp đặt thuận tiện hơn bằng cách loại bỏ nhu cầu lắp đặt máy bơm riêng biệt, từ đó giảm thời gian thi công và tránh các lỗi phát sinh. Tính năng này cũng nâng cao chất lượng và độ tin cậy của hệ thống, đảm bảo việc thoát nước hiệu quả mà không cần thêm linh kiện hay sửa đổi nào khác.
Tính năng 3: Dễ dàng bảo trì
Thiết kế mới của dòng Điều hòa âm trần nối ống gió đơn cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận các thiết bị điều khiển bằng cách cho phép bảo trì và sửa chữa từ phía dưới thiết bị. Cấu trúc thông minh này loại bỏ nhu cầu tiếp cận từ hai bên, giảm không gian kiểm tra cần thiết và rút ngắn thời gian sửa chữa.
Ngoài ra, kích thước nhỏ gọn và khả năng lắp đặt linh hoạt giúp thiết bị dễ dàng thích ứng với không gian chật hẹp mà không ảnh hưởng đến khâu bảo trì. Việc dễ tiếp cận này không chỉ giảm thời gian ngừng hoạt động mà còn giảm chi phí bảo trì, giúp thiết bị trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc ứng dụng thương mại lẫn dân dụng.
Tính năng 4: Điều khiển E.S.P. (Áp suất tĩnh ngoài)
Điều khiển áp suất tĩnh ngoài (ESP) là một tính năng quan trọng dành cho kỹ thuật viên lắp đặt, giúp đảm bảo luồng gió ổn định và đủ mạnh ngay cả khi ống gió được kéo dài đến những không gian rộng hơn.
Nhờ khả năng điều chỉnh ESP thủ công, hệ thống có thể duy trì lưu lượng và hiệu suất gió tối ưu bất kể chiều dài ống gió. Tính linh hoạt này không chỉ nâng cao khả năng thích ứng khi lắp đặt, mà còn đảm bảo phân phối không khí hiệu quả, nâng cao sự thoải mái trong nhiều kiểu bố trí tòa nhà khác nhau.
Hệ thống Điều hòa âm trần nối ống gió đơn LG giúp đơn giản hóa việc lắp đặt HVAC trong các tòa nhà dân cư có không gian trần giới hạn, nhờ thiết kế nhỏ gọn và khả năng lắp đặt linh hoạt. Các tính năng như hút gió từ đáy và khả năng tiếp cận dễ dàng giúp đơn giản hóa bảo trì, giảm thời gian ngưng hoạt động và chi phí. Bằng cách kết hợp giữa tính hiệu quả và khả năng thích ứng, LG mang đến một giải pháp đáp ứng các yêu cầu kiến trúc hiện đại, đồng thời nâng cao sự tiện lợi cho cả người lắp đặt và chủ nhà.