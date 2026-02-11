Cách hoạt động của máy Chiller: Hướng dẫn thực tế kèm sơ đồ
Trong các tòa nhà hiện đại, việc dẫn truyền công suất lạnh thường được thực hiện qua hệ thống nước thay vì các đường ống gió dài. Máy Chiller đóng vai trò là "trái tim" của phương thức này: nó loại bỏ nhiệt từ nước thông qua chu trình nén hơi, sau đó hệ thống trung tâm sẽ luân chuyển nguồn nước lạnh này đến các Thiết bị xử lý không khí (AHU) hoặc Thiết bị đầu cuối (FCU) trên khắp tòa nhà.
Bài viết này sẽ định nghĩa máy Chiller trong hệ thống HVAC là gì, chức năng của nó và giải thích nguyên lý hoạt động thông qua sơ đồ trực quan.
Máy Chiller trong hệ thống HVAC là gì?
Trong cách gọi thông dụng, "Chiller" hay "Máy làm lạnh nước" dùng để chỉ một cụm thiết bị làm lạnh nước được được chế tạo nguyên cụm tại nhà máy, phục vụ cho nhu cầu điều hòa không khí hoặc các tải quy trình công nghiệp. Cụm thiết bị này là một phần của một hệ thống Chiller lớn hơn bao gồm: bơm, hệ thống điều khiển và tùy theo cấu hình sẽ có thêm tháp giải nhiệt và mạch nước giải nhiệt bình ngưng.
Việc nhìn nhận theo hướng hệ thống như thế này sẽ giúp những người không chuyên về kỹ thuật hiểu rõ hơn chức năng của máy Chiller cũng như cách hệ thống làm mát bằng nước hoạt động như thế nào trong thực tế hằng ngày.
Nguyên lý hoạt động của máy Chiller
Chu trình vận hành dựa trên việc luân chuyển môi chất lạnh qua các thiết bị: Máy nén → Bình ngưng → Van tiết lưu → Bình bay hơi.
Máy nén làm tăng áp suất và nhiệt độ của môi chất lạnh. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ môi chất lạnh thành chất lỏng áp suất cao. Van tiết lưu điều tiết lưu lượng và làm giảm áp suất cũng như nhiệt độ. Bình bay hơi hấp thụ nhiệt từ vòng lặp nước lạnh, và nước lạnh đó được cấp đến các dàn ống của AHU/FCU, sau đó quay trở lại máy Chiller với nhiệt độ cao hơn.
Từ nguyên lý vận hành trên, hãy cùng tìm hiểu cách các dòng Chiller giải nhiệt nước và giải nhiệt gió của LG được ứng dụng trong thực tế.
Tổng quan về Chiller giải nhiệt nước
Một máy Chiller giải nhiệt nước là một phần của hệ thống trung tâm, giúp thải nhiệt ra nước làm mát và tháp giải nhiệt, sau đó cung cấp nước lạnh đi khắp tòa nhà. Sơ đồ này phù hợp với các mặt bằng lớn hoặc cụm nhiều tòa nhà vốn có lợi thế từ công suất ổn định và khả năng điều khiển tập trung.
Cách thức vận hành của một máy Chiller giải nhiệt nước LG
Máy Chiller ly tâm của LG sử dụng máy nén hai cấp kết hợp cùng quy trình tiết lưu hai giai đoạn và một bình tiết kiệm lắp ngoài. Các cánh hướng dòng tại cửa hút (IGV) điều tiết hơi áp suất thấp vào bánh công tác cấp thứ nhất để kiểm soát công suất. Sau khi nén cấp một, dòng môi chất hòa trộn với hơi lạnh từ bình tiết kinh và đi vào bánh công tác cấp thứ hai để thực hiện quá trình nén cuối cùng. Tại bình ngưng, gas áp suất cao thải nhiệt cho nước làm mát từ tháp giải nhiệt; LG dẫn luồng nước này đi qua cụm ống bình ngưng để ngưng tụ môi chất lạnh dạng gas thành chất lỏng áp suất cao. Chất lỏng này đi qua thiết bị tiết lưu cấp một và cấp hai, làm giảm áp suất và nhiệt độ trước khi tiến vào bình bay hơi.
Trong dàn bay hơi, hỗn hợp môi chất lạnh ở áp suất thấp sẽ hấp thụ nhiệt từ nước lạnh bên trong các ống và bay hơi. Sau đó, hệ thống sẽ bơm lượng nước lạnh này đi qua các cuộn coil làm lạnh của tòa nhà (AHUs/FCUs) để làm mát không khí cấp, trong khi nước hồi có nhiệt độ cao hơn sẽ quay trở lại Chiller để tiếp tục lặp lại chu trình. Đồng thời, vòng tuần hoàn nước giải nhiệt bình ngưng sẽ mang phần nhiệt bị thải ra quay về tháp giải nhiệt. Bộ điều khiển của LG có thể trực tiếp điều khiển bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt và quạt tháp giải nhiệt, đồng thời giám sát nhiệt độ và lưu lượng nước lạnh để duy trì mức nhiệt độ cài đặt theo mục tiêu vận hành.
Tiếp theo, cùng tìm hiểu cách thức vận hành của máy Chiller giải nhiệt gió LG, cách thiết bị thải nhiệt ra không khí xung quanh và cách nguồn nước lạnh được tạo ra sẽ dẫn đến các thiết bị AHU/FCU để làm mát không gian.
Chiller giải nhiệt gió LG hoạt động như thế nào?
Máy Chiller giải nhiệt gió của LG làm lạnh nước và thải nhiệt ra không khí ngoài trời. Thiết bị này sử dụng các máy nén xoắn ốc truyền động biến tần, van tiết lưu điện tử (EEV), bình bay hơi kiểu màng rơi dạng ống chùm, và một bộ ngưng tụ giải nhiệt gió với các quạt điều khiển bằng động cơ điện xoay chiều (EC). Trong chu trình này, môi chất lạnh dạng gas ở nhiệt độ và áp suất cao sẽ rời khỏi máy nén; các quạt dàn ngưng thổi không khí môi trường đi xuyên qua dàn ống ngưng tụ để loại bỏ nhiệt, giúp môi chất lạnh ngưng tụ thành chất lỏng; sau đó, van tiết lưu điện tử (EEV) sẽ làm giảm áp suất và nhiệt độ của môi chất trước khi hỗn hợp lạnh này đi vào bình bay hơi và hóa hơi.
Chilled water Pipe: Đường ống nước lạnh
Về phía nước, nước lạnh rời bình bay hơi tại cổng nước ra, được bơm đi khắp tòa nhà đến các dàn ống làm lạnh trong AHU/FCU, nơi nó làm mát luồng khí cấp và sau đó quay trở lại cổng nước vào với nhiệt độ cao hơn để lặp lại chu trình. Vì nhiệt lượng được thải trực tiếp ra không khí ngoài trời, cấu hình này không có vòng lặp nước giải nhiệt hay tháp giải nhiệt; thay vào đó, các quạt dàn ngưng sẽ đảm nhận nhiệm vụ thải nhiệt.
Phân loại & Khả năng thích ứng
Máy Chiller là trái tim của hệ thống làm lạnh bằng nước. Chúng tạo ra nước lạnh và dẫn đi khắp tòa nhà. Các hệ thống giải nhiệt nước sẽ cần thêm tháp giải nhiệt và một vòng lặp nước giải nhiệt, trong khi các đơn vị giải nhiệt gió lại thải nhiệt trực tiếp ra không khí ngoài trời. Quyết định lựa chọn này sẽ định hình toàn bộ hệ thống đường ống và công tác bảo trì hàng ngày.
Ứng dụng phù hợp nếu dùng máy Chiller giải nhiệt nước LG và lý do
Dòng máy này phù hợp với các địa điểm có quy mô lớn, tải hoạt động liên tục và có lợi thế từ hệ thống trung tâm: các trạm làm lạnh khu vực và mạng lưới cơ sở hạ tầng, làm mát khí nạp tuabin tại các trạm phát điện, phòng sạch sản xuất bán dẫn, và các cấu hình thu hồi nhiệt giúp cung cấp đồng thời cả nước lạnh và nước nóng hữu ích. Một vòng lặp dựa trên tháp giải nhiệt có khả năng xử lý lượng thải nhiệt khổng lồ và phân phối nước lạnh đến nhiều tòa nhà thông qua hệ thống đường ống ngầm, điều này hoàn toàn phù hợp với các ứng dụng nêu trên.
Các trung tâm dữ liệu (Data center) cũng đang có xu hướng chuyển sang sử dụng hệ thống nước lạnh trung tâm; các tài liệu của LG cho thấy máy Chiller giải nhiệt nước được ứng dụng trong các giải pháp làm mát phòng máy và làm mát chip, kết hợp với hệ thống LG BECON (Building Energy Control) giúp điều khiển tích hợp toàn bộ hệ thống, cùng với đó là các dự án tham chiếu thực tế tại địa phương.
Khi nào nên chọn máy Chiller giải nhiệt gió biến tần LG và vì sao
Dòng máy này hoạt động hiệu quả cho các dự án đơn lẻ và các dự án cải tạo như: trường học, văn phòng, bệnh viện, khách sạn, hồ bơi, một số quy trình nhà máy và trang trại thông minh. Hệ thống không yêu cầu tháp giải nhiệt, việc lắp đặt ngoài trời rất đơn giản và công nghệ điều khiển biến tần giúp xử lý tốt các mức tải thay đổi – cực kỳ hữu ích khi nhu cầu làm lạnh biến động trong ngày. Việc kết nối vào hệ thống đường ống nước hiện hữu cũng thường đơn giản và nhanh chóng hơn.
Tại sao lựa chọn lại khác nhau dù cùng một chu trình vận hành?
Phương thức thải nhiệt (gió/nước hoặc tháp giải nhiệt), quy mô và phạm vi phân phối (một tòa nhà hoặc tổ hợp các tòa nhà), đặc tính tải (biến đổi hoặc ổn định), và các rào cản về quy trình/chất lượng là những yếu tố dẫn đến các lựa chọn khác nhau. Bốn yếu tố này làm thay đổi các điều kiện ràng buộc của mặt bằng và cấu trúc chi phí, do đó loại máy Chiller "phù hợp" sẽ phụ thuộc vào tòa nhà và mạng lưới của nó, chứ không chỉ dựa trên chu trình làm lạnh.
Tóm tắt
Hãy lựa chọn máy Chiller bắt đầu từ việc chọn thiết bị thải nhiệt: lựa chọn đó sẽ quyết định hệ thống đường ống, bơm, bộ điều khiển và cách phân phối nước lạnh. Nếu thải nhiệt ra không khí, bạn đang xây dựng một hệ thống giải nhiệt gió không cần tháp giải nhiệt, lắp đặt đơn giản hơn sẽ phù hợp cho các tòa nhà đơn lẻ và dự án cải tạo. Nếu thải nhiệt vào nước làm mát, bạn đang lên kế hoạch cho một hệ thống giải nhiệt nước có tính tập trung và khả năng mở rộng cho các khu phức hợp, trạm làm lạnh khu vực và nhiều trung tâm dữ liệu. Hãy lựa chọn loại máy phù hợp với quy mô tòa nhà, đặc tính tải, mạng lưới kết nối và tránh sử dụng các số liệu không có nguồn gốc rõ ràng.
