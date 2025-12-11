We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chẩn đoán LG 31,5 (80,01cm) UHD 8MP
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
31.5
Tỷ lệ khung hình
16:9
Xử lý bề mặt
Chống chói
Thời gian phản hồi
5ms (GtG ở chế độ Nhanh hơn)
Độ phân giải
3840 x 2160
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.18159 x 0.18159
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
450
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1300:1
Gam màu (Điển hình)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Bit màu
10bit (8bit+FRC)
KẾT NỐI
12G-SDI
KHÔNG
3G-SDI
KHÔNG
D-Sub
KHÔNG
DVI-D
KHÔNG
Component (Độ phân giải)
KHÔNG
Composite (Độ phân giải)
KHÔNG
HDMI
CÓ(1ea)
Daisy Chain
KHÔNG
DisplayPort
CÓ(2ea)
Thunderbolt
KHÔNG
Đầu ra tai nghe
KHÔNG
RS-232
KHÔNG
S-Video
KHÔNG
Cổng USB Downstream
CÓ(2ea/ver2.0)
Cổng USB Upstream
CÓ(1ea/ver2.0)
TÍNH NĂNG
HDR 10
KHÔNG
Cảm biến độ sáng tự động
KHÔNG
Tiết kiệm năng lượng thông minh
CÓ
PIP
KHÔNG
PBP
2PBP
Chống nháy hình
CÓ
Hiệu chỉnh phần cứng
HW Calibration Ready
Black Stabilizer
CÓ
Ánh sáng
KHÔNG
Chế độ đọc sách
CÓ
Super Resolution+
CÓ
Phím nóng
KHÔNG
Cảm biến hiện diện
KHÔNG
Cảm biến phía trước
KHÔNG
Nhiệt độ màu
6500K/7500K/9300K/Thủ công (5000K-10000K)
Chế độ xoay và phản chiếu
KHÔNG
Tự động chuyển đầu vào khi có sự cố
KHÔNG
Lấy nét
CÓ
Chế độ hộp đèn
KHÔNG
Ổn định độ sáng
CÓ
Chế độ bệnh lý
CÓ
Tương thích DICOM
CÓ
Hiệu ứng HDR
KHÔNG
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt/Height/Pivot
Thiết kế không viền
Thiết kế 4 phía không viền
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100
Chân đế OneClick
CÓ
Công tắc nguồn cơ học
KHÔNG
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
11.4
Trọng lượng có chân đế [kg]
7
Trọng lượng không có chân đế [kg]
5.6
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Tối đa)
65W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Dưới 0,3W
Đầu vào AC
100-240V (50/60Hz)
Loại
Nguồn điện ngoài (Bộ chuyển đổi)
Đầu ra DC
19V, 3.42A
PHỤ KIỆN
Bộ chuyển đổi
CÓ
Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)
CÓ
Cổng hiển thị
CÓ
DVI-D (Màu/Chiều dài)
KHÔNG
D-Sub
KHÔNG
HDMI (Màu/Chiều dài)
CÓ
Dây nguồn
CÓ
Cáp USB3.0 Upstream
KHÔNG
ỨNG DỤNG SW
Dual Controller
CÓ
LG Calibration Studio (True Color Pro)
KHÔNG
Qubyx
CÓ
TIÊU CHUẨN
UL (cUL)
CÓ
CE
CÓ
RoHS
CÓ
IP(Front/Except for front)
KHÔNG
Chống phá hoại
KHÔNG
KGMP
CÓ
KC (for Rep. of Korea)
KHÔNG
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
CÓ
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
CÓ
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
CÓ
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
CÓ
FDA
Loại II
ISO13485
CÓ
GMP
CÓ
WEEE
CÓ
MFDS
CÓ
REACH
CÓ
