About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Màn hình chẩn đoán LG 31,5 (80,01cm) UHD 8MP

Màn hình chẩn đoán LG 31,5 (80,01cm) UHD 8MP

Màn hình chẩn đoán LG 31,5 (80,01cm) UHD 8MP

32HL512D
Front view with infill image
left side view
Right side view
Right view
side view
Rear view
Rear view
side view
font view
Front view with infill image
left side view
Right side view
Right view
side view
Rear view
Rear view
side view
font view

Tính năng chính

  • Màn hình IPS 31,5" 8MP
  • Chế độ nhiều độ phân giải
  • PBP / Bộ điều khiển kép
  • Hiệu chuẩn độ sáng tự động
  • Chế độ bệnh học lâm sàng
  • Thiết kế thuận tiện
Thêm
Chất lượng hình ảnh tối ưu cho đánh giá chẩn đoán

Màn hình y tế LG

Màn hình chẩn đoán 8MP 31,5 (80,01cm)

Chất lượng hình ảnh tối ưu cho đánh giá chẩn đoán
Accurate Image from Any Angle

Accurate Image from Any Angle

Màn hình IPS 8MP 31,5 (80,01cm)

Hình ảnh chính xác từ mọi góc xem

Màn hình IPS 8MP 31,5 (80,01cm) giúp đưa ra chẩn đoán chính xác từ hình ảnh y khoa. Góc xem rộng 178° cho phép bệnh nhân và bác sĩ nhìn thấy hình ảnh được tái hiện chính xác với độ sai lệch tối thiểu.
Tương thích với mọi thiết bị
Chế độ nhiều độ phân giải

Tương thích với mọi thiết bị

Kết nối được với nhiều loại thiết bị là điều cần thiết cho màn hình chẩn đoán. Nhờ chế độ nhiều độ phân giải của 32HL512D, người dùng có thể điều chỉnh độ phân giải của màn hình để tối ưu hóa cho thiết bị kết nối.
Tái hiện màu sắc chân thực
Chế độ bệnh học lâm sàng

Tái hiện màu sắc chân thực

Vì màn hình LG 32HL512D áp dụng chế độ bệnh lý lâm sàng với khả năng tái tạo màu sắc nâng cao, có thể hiển thị hình ảnh từ kính hiển vi một cách sống động mà không bị biến dạng màu.
Chất lượng hình ảnh ổn định
Hiệu chuẩn độ sáng tự động

Chất lượng hình ảnh ổn định

Hiệu chuẩn độ sáng tự động giúp tăng tính hiệu quả và năng suất làm việc. Màn hình tự động chuyển đổi hình ảnh y tế thành hình ảnh phù hợp hơn để thực hiện chẩn đoán chính xác.
Để tăng tính hiệu quả và sự thuận tiện
Đa tín hiệu trên một màn hình

Đa tín hiệu trên một màn hình

PBP và Bộ điều khiển kép

Đa tín hiệu trên một màn hình

PBP (Picture By Picture) với bộ điều khiển kép, điều khiển nhiều thiết bị kết nối với một màn hình bằng bàn phím hoặc chuột, giúp tăng sự thuận tiện khi đánh giá . Người dùng có thể xem lại nhiều thông tin đồng thời trên một màn hình.
Thiết kế cho sự thoải mái và chuyên tâm làm việc
Thiết kế tối ưu

Thiết kế cho sự thoải mái và chuyên tâm làm việc

Chân đỡ màn hình được thiết kế linh động với khả năng xoay hai chiều và đường viền hẹp giúp tạo ra một không gian làm việc tối ưu để quan sát hình ảnh chẩn đoán. Xoay hai màn hình theo chiều dọc và đặt cạnh nhau mang đến trải nghiệm đọc tuyệt vời.
In

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    31.5

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Xử lý bề mặt

    Chống chói

  • Thời gian phản hồi

    5ms (GtG ở chế độ Nhanh hơn)

  • Độ phân giải

    3840 x 2160

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    450

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1300:1

  • Gam màu (Điển hình)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Bit màu

    10bit (8bit+FRC)

KẾT NỐI

  • 12G-SDI

    KHÔNG

  • 3G-SDI

    KHÔNG

  • D-Sub

    KHÔNG

  • DVI-D

    KHÔNG

  • Component (Độ phân giải)

    KHÔNG

  • Composite (Độ phân giải)

    KHÔNG

  • HDMI

    CÓ(1ea)

  • Daisy Chain

    KHÔNG

  • DisplayPort

    CÓ(2ea)

  • Thunderbolt

    KHÔNG

  • Đầu ra tai nghe

    KHÔNG

  • RS-232

    KHÔNG

  • S-Video

    KHÔNG

  • Cổng USB Downstream

    CÓ(2ea/ver2.0)

  • Cổng USB Upstream

    CÓ(1ea/ver2.0)

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

    KHÔNG

  • Cảm biến độ sáng tự động

    KHÔNG

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • PIP

    KHÔNG

  • PBP

    2PBP

  • Chống nháy hình

  • Hiệu chỉnh phần cứng

    HW Calibration Ready

  • Black Stabilizer

  • Ánh sáng

    KHÔNG

  • Chế độ đọc sách

  • Super Resolution+

  • Phím nóng

    KHÔNG

  • Cảm biến hiện diện

    KHÔNG

  • Cảm biến phía trước

    KHÔNG

  • Nhiệt độ màu

    6500K/7500K/9300K/Thủ công (5000K-10000K)

  • Chế độ xoay và phản chiếu

    KHÔNG

  • Tự động chuyển đầu vào khi có sự cố

    KHÔNG

  • Lấy nét

  • Chế độ hộp đèn

    KHÔNG

  • Ổn định độ sáng

  • Chế độ bệnh lý

  • Tương thích DICOM

  • Hiệu ứng HDR

    KHÔNG

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt/Height/Pivot

  • Thiết kế không viền

    Thiết kế 4 phía không viền

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100

  • Chân đế OneClick

  • Công tắc nguồn cơ học

    KHÔNG

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    11.4

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    7

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    5.6

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Tối đa)

    65W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Dưới 0,3W

  • Đầu vào AC

    100-240V (50/60Hz)

  • Loại

    Nguồn điện ngoài (Bộ chuyển đổi)

  • Đầu ra DC

    19V, 3.42A

PHỤ KIỆN

  • Bộ chuyển đổi

  • Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)

  • Cổng hiển thị

  • DVI-D (Màu/Chiều dài)

    KHÔNG

  • D-Sub

    KHÔNG

  • HDMI (Màu/Chiều dài)

  • Dây nguồn

  • Cáp USB3.0 Upstream

    KHÔNG

ỨNG DỤNG SW

  • Dual Controller

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    KHÔNG

  • Qubyx

TIÊU CHUẨN

  • UL (cUL)

  • CE

  • RoHS

  • IP(Front/Except for front)

    KHÔNG

  • Chống phá hoại

    KHÔNG

  • KGMP

  • KC (for Rep. of Korea)

    KHÔNG

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

  • FDA

    Loại II

  • ISO13485

  • GMP

  • WEEE

  • MFDS

  • REACH

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 