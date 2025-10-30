Climatización inteligente: cómo el Multi V i de LG transforma confort y ahorro

En un mundo cada vez más conectado e inteligente, la tecnología basada en IA (inteligencia artificial) ya no es cosa de ciencia ficción: está transformando cada aspecto de nuestra vida. En el sector HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), LG introduce el Multi V i, un sistema VRF (Variable Refrigerant Flow) que incorpora funciones inteligentes para optimizar energía, confort, mantenimiento y rendimiento.

Veamos en detalle cómo esta solución marca una diferencia real.







1. IA Smart Care: el sistema que aprende de tu espacio

Una de las grandes promesas del Multi V i es su capacidad de aprendizaje espacial. A través de sensores y algoritmos, el sistema puede:

Distinguir cuántas personas están en un área determinada.

Detectar variaciones de humedad, temperatura interior y exterior.

Identificar zonas ocupadas vs. desocupadas, para dirigir el flujo de aire sólo a donde se necesita.

Gracias a esto, se logra una mejora energética de hasta 24,7 % en condiciones de prueba interna (modelo 24 HP) según estándares KS (KS B ISO 15042:2006).