Cómo asegurar el rendimiento de sistemas HVAC ante las fluctuaciones eléctricas en Latinoamérica



• México: zonas industriales y rurales experimentan frecuentes variaciones de tensión por sobrecarga de red y retrasos en inversión de infraestructura.

• Brasil: el apagón nacional de 2023 afectó a más de 20 millones de personas; la red de transmisión sigue expuesta a eventos climáticos severos.

• Colombia: los gremios eléctricos advierten riesgo de racionamiento ante retrasos en nuevos proyectos de generación.

• Panamá: cortes localizados afectan incluso hospitales y plantas de bombeo de agua, según informes técnicos recientes.

• Perú: variaciones de voltaje frecuentes en zonas rurales y mineras donde la demanda supera la capacidad local.

• Chile: apagones en 2024–2025 evidenciaron vulnerabilidades en transmisión y coordinación del sistema.

• Argentina: picos de consumo y redes urbanas antiguas provocan bajones e interrupciones regulares en verano.



Cada país presenta matices, pero el impacto en los equipos HVAC es similar: fallas electrónicas, daños en compresores, reinicios no controlados y pérdida de eficiencia energética.