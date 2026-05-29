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¿Cómo funciona un chiller? Explicación del diagrama de un chiller
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Los edificios modernos suelen distribuir el enfriamiento mediante agua en lugar de largos conductos de aire. Un chiller se encuentra en el centro de este enfoque: elimina el calor del agua utilizando el ciclo de compresión de vapor, y затем el sistema hace circular esta agua enfriada hacia las Unidades Manejadoras de Aire (AHU) o las Unidades Fan Coil (FCU) en todo el edificio.
Este artículo define qué es un chiller en HVAC y qué hace, y luego explica cómo funciona un chiller mediante un diagrama claro.
Qué es un Chiller en Climatización?
En el uso común, “chiller” o “enfriador de agua” se refiere a una unidad prefabricada de enfriamiento de agua que atiende cargas de climatización de espacios o procesos. Esta unidad forma parte de un sistema de chiller más amplio que incluye bombas, controles y, cuando se especifica, torres de enfriamiento y circuitos de agua del condensador. Concebir el sistema de esta manera ayuda a las personas no especializadas en ingeniería a comprender qué hace un chiller y cómo el circuito de agua fría se integra en la operación diaria.
¿Cómo funciona un chiller?
En esencia, el ciclo desplaza el refrigerante a través de: compresor → condensador → válvula de expansión → evaporador.
El compresor eleva la presión y la temperatura del refrigerante. El condensador rechaza el calor y condensa el refrigerante hasta convertirlo en un líquido de alta presión. La válvula de expansión regula el flujo y reduce la presión y la temperatura. El evaporador absorbe el calor del circuito de agua helada, y esa agua enfriada se suministra a las unidades AHU/FCU, para luego regresar más caliente al chiller.
Con esta base, veamos cómo los chillers de LG enfriados por agua y por aire aplican este ciclo en la práctica.
Chillers enfriados por agua: visión general
Un chiller enfriado por agua forma parte de una planta central que disipa el calor hacia el agua de enfriamiento y una torre de enfriamiento, y luego distribuye agua helada a lo largo de todo el edificio. Esta configuración es ideal para instalaciones grandes o complejos de múltiples edificios, que se benefician de una capacidad estable y un control centralizado.
Cómo funciona un chiller enfriado por agua de LG?
El chiller centrífugo de LG utiliza un compresor de dos etapas con expansión en dos etapas y un economizador externo. Las Inlet Guide Vanes (IGV) regulan el flujo de vapor a baja presión hacia el primer impulsor para el control de capacidad. Después de la compresión en la primera etapa, el flujo se mezcla con vapor frío proveniente del economizador y entra en el segundo impulsor para la compresión final.
En el condensador, el gas a alta presión disipa el calor hacia el agua de enfriamiento proveniente de la torre de enfriamiento; LG hace circular esta agua a través del haz del condensador para condensar el refrigerante gaseoso en un líquido de alta presión. El líquido pasa por un primer y segundo dispositivo de expansión, reduciendo su presión y temperatura antes de ingresar al evaporador.
En el evaporador, esta mezcla a baja presión absorbe calor del agua helada que circula dentro de los tubos y se evapora. Posteriormente, la planta bombea esta agua helada a través de los serpentines de enfriamiento del edificio (AHU/FCU) para enfriar el aire de suministro, y el agua de retorno, ya más caliente, regresa al chiller para repetir el ciclo; mientras tanto, el circuito de agua del condensador transporta el calor rechazado de vuelta a la torre de enfriamiento.
El controlador de LG puede gestionar directamente las bombas de agua helada y de agua de enfriamiento, así como el ventilador de la torre. Además, monitorea la temperatura y el caudal del agua helada para mantener el punto de consigna establecido.
Diagram of a water-cooled chiller HVAC system in an office building showing the distribution of chilled water and air.
¿Cómo funciona un chiller enfriado por aire de LG?
El chiller enfriado por aire de LG enfría el agua y disipa el calor hacia el aire exterior. Utiliza compresores scroll con tecnología inverter, una válvula de expansión electrónica (EEV), un evaporador de película descendente tipo carcasa y tubos, y un condensador enfriado por aire equipado con motores de ventilador de conmutación electrónica (EC).
En el ciclo, el refrigerante caliente y a alta presión sale del compresor; los ventiladores del condensador hacen pasar aire ambiente a través de la bobina del condensador para disipar el calor, permitiendo que el refrigerante se condense en estado líquido. Posteriormente, la EEV reduce su presión y temperatura antes de que la mezcla fría ingrese al evaporador, donde hierve.
En el lado del agua, el agua helada sale del evaporador por la conexión de salida, es bombeada a través del edificio hacia los serpentines de enfriamiento en las unidades AHU/FCU, donde enfría el aire de suministro, y luego regresa más caliente a la conexión de entrada para repetir el ciclo.
Debido a que el calor se disipa directamente al aire exterior, en esta configuración no existe un circuito de agua del condensador ni una torre de enfriamiento; los ventiladores del condensador se encargan de la disipación del calor.
Tipos y aplicaciones
Los chillers son el corazón de los sistemas de enfriamiento hidrónico. Producen agua helada y la distribuyen a través del edificio. Las plantas enfriadas por agua incorporan una torre de enfriamiento y un circuito de agua del condensador, mientras que las unidades enfriadas por aire disipan el calor directamente al aire exterior. Esta decisión clave determina la configuración de tuberías, bombas, sistemas de control y el mantenimiento diario.
Dónde encajan los chillers enfriados por agua de LG y por qué?
Son especialmente adecuados para instalaciones grandes y de carga continua que se benefician de una planta centralizada, como sistemas de district cooling y redes de campus, enfriamiento del aire de entrada de turbinas en plantas de generación eléctrica, salas limpias en la industria de semiconductores y sistemas de recuperación de calor que permiten producir simultáneamente agua helada y agua caliente útil.
Un circuito basado en torre de enfriamiento gestiona grandes cargas térmicas y distribuye agua helada a múltiples edificios a través de tuberías enterradas, lo que se alinea perfectamente con este tipo de aplicaciones.
¿Dónde encajan los chillers enfriados por aire con compresor scroll inverter de LG y por qué?
Funcionan muy bien en proyectos de un solo edificio y en aplicaciones de retrofit, como escuelas, oficinas, hospitales, hoteles, piscinas, ciertos procesos industriales y granjas inteligentes. No requieren torre de enfriamiento, la instalación en exteriores es sencilla y el control inverter gestiona eficientemente las cargas variables, lo cual resulta especialmente útil cuando la demanda fluctúa a lo largo del día. Además, la conexión a sistemas de tuberías de agua existentes suele ser más rápida y simple.
La elección entre sistemas es diferente, aun cuando el ciclo de refrigeración sea el mismo. El método de disipación de calor (aire vs. agua/torre), la escala y distribución (un solo edificio vs. múltiples edificios), el perfil de carga (variable vs. constante) y las condiciones de proceso o calidad llevan a soluciones distintas. Estos cuatro factores influyen directamente en las restricciones del sitio y en la estructura de costos, por lo que el tipo de chiller más adecuado depende del edificio y su sistema, no únicamente del ciclo de refrigeración.
Resumen
Elija el chiller comenzando por cómo se disipa el calor: esa decisión determina las tuberías, bombas, sistemas de control y la distribución del agua helada.
Si el calor se disipa al aire, se trata de una planta enfriada por aire—sin torre de enfriamiento y más sencilla de instalar—ideal para edificios individuales y proyectos de retrofit.
Si el calor se disipa al agua de enfriamiento, se trata de una planta enfriada por agua—centralizada y escalable—adecuada para campus, sistemas de district cooling y muchos centros de datos.
Alinee el tipo de chiller con la escala del edificio, el perfil de carga y la red del sistema, y evite utilizar cifras sin fuentes que las respalden.
FAQ
¿Por qué los edificios grandes utilizan chillers?
Una planta central puede atender múltiples zonas y edificios, con control desde un solo punto. La distribución hidrónica permite transportar el calor mediante agua a lo largo de grandes distancias, lo que la hace adecuada para campus y redes de district cooling. La eficiencia depende del diseño, la carga y las condiciones normativas, por lo que no debe asumirse que siempre será superior.
Si utilizamos un chiller, ¿las tuberías de agua recorren el edificio?
Sí. Un circuito de suministro y retorno de agua helada alimenta a las unidades manejadoras de aire (AHU) o unidades fan coil (FCU); las bombas hacen circular el agua hacia y desde los serpentines.
. Durante el enfriamiento del ambiente, ¿con qué intercambia calor el aire?
Con un serpentín agua-aire. El aire de suministro pasa sobre el serpentín y cede calor al agua helada; el agua se calienta y regresa a la planta.
¿Un chiller se instala como una unidad condensadora exterior? ¿Cómo se instala?
Los chillers enfriados por agua generalmente se instalan en interiores, en una sala de máquinas (normalmente en sótano o en un nivel inferior). El manual de chillers centrífugos de LG indica que, si la unidad se encuentra en un espacio cerrado, la descarga de la válvula de seguridad debe canalizarse hacia el exterior, lo que supone una instalación en interiores; además, proporciona directrices para cimentación y tuberías en interior.