Funcionan muy bien en proyectos de un solo edificio y en aplicaciones de retrofit, como escuelas, oficinas, hospitales, hoteles, piscinas, ciertos procesos industriales y granjas inteligentes. No requieren torre de enfriamiento, la instalación en exteriores es sencilla y el control inverter gestiona eficientemente las cargas variables, lo cual resulta especialmente útil cuando la demanda fluctúa a lo largo del día. Además, la conexión a sistemas de tuberías de agua existentes suele ser más rápida y simple.

La elección entre sistemas es diferente, aun cuando el ciclo de refrigeración sea el mismo. El método de disipación de calor (aire vs. agua/torre), la escala y distribución (un solo edificio vs. múltiples edificios), el perfil de carga (variable vs. constante) y las condiciones de proceso o calidad llevan a soluciones distintas. Estos cuatro factores influyen directamente en las restricciones del sitio y en la estructura de costos, por lo que el tipo de chiller más adecuado depende del edificio y su sistema, no únicamente del ciclo de refrigeración.