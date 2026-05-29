En resumen:

• 60–65 dB(A) SWL: límites de potencia sonora del Ecodiseño para productos en los Estados miembros de la UE.

• ≈ 40 dB(A) SPL: límites locales de ruido ambiental durante la noche aplicados en el punto de recepción (por ejemplo, en el límite de la propiedad).

Estos dos valores cumplen funciones diferentes: el SWL guía el diseño del producto, mientras que el SPL ayuda a propietarios e instaladores a garantizar el cumplimiento normativo en condiciones reales y un funcionamiento silencioso.