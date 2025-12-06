Herramientas Técnicas HVAC de LG

Potentes herramientas de diseño para proyectos HVAC reales

LG LATS es una plataforma robusta de software de ingeniería HVAC que respalda todo el proceso de diseño y planificación, desde el diseño básico del sistema hasta soluciones especializadas por segmento. Diseñado pensando en ingenieros, consultores y socios técnicos, LATS permite realizar desde cálculos de carga y selección de productos hasta diseño de tuberías y análisis de rentabilidad.

Desarrollado por LG, LATS conecta el diseño con la aplicación en sitio al alinear cada etapa con condiciones reales de instalación y mantenimiento. Permite una planificación de alto rendimiento para sistemas complejos, ya sea en edificios estándar o en proyectos que requieren configuraciones HVAC a medida.

Totalmente compatible con otros ecosistemas de software HVAC, LATS mejora la productividad en el diseño y apoya la toma de decisiones con simulaciones precisas y funciones que ahorran tiempo. Desde la selección rápida de equipos hasta la visualización detallada del sistema, LATS ofrece una ventaja práctica para soluciones HVAC eficientes y competitivas.

Herramientas inteligentes que potencian la selección de modelos HVAC

LATS ofrece una amplia gama de herramientas para la selección de modelos HVAC, ayudando a los diseñadores a tomar decisiones informadas adaptadas a cada proyecto:

1. LATS Load es esencial para el diseño HVAC, ya que calcula cargas térmicas y frigoríficas precisas según las características del edificio. Permite definir zonas, orientación, materiales y condiciones de uso para dimensionar correctamente desde el inicio.

2. LATS HVAC permite una selección de sistema rápida y precisa, con validación integrada para reducir fallos en etapas posteriores. Con simulaciones integradas y productos LG, agiliza el diseño y evita combinaciones erróneas de equipos.

3. LATS THERMA V está diseñado específicamente para proyectos con bombas de calor aire-agua, permitiendo simulaciones energéticas y estimaciones de retorno de inversión (ROI) para cargas térmicas. Ayuda a evaluar el rendimiento a largo plazo y comparar diferentes escenarios.