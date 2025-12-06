We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Herramientas Técnicas HVAC de LG
En el dinámico panorama actual del HVAC, el rendimiento óptimo de un sistema comienza desde la etapa de diseño. Como parte del compromiso continuo de LG con sus socios, la empresa ofrece una gama de herramientas de ingeniería que apoyan la planificación colaborativa y precisa de sistemas HVAC desde cero.
Estas herramientas están diseñadas para ayudar a los socios a seleccionar, simular y configurar sistemas de aire acondicionado según las necesidades reales del edificio y las condiciones de operación. Al combinar funciones fáciles de usar con profundidad técnica, las soluciones de LG favorecen flujos de trabajo de diseño más ágiles, reducen el tiempo de diseño y los errores, y contribuyen a lograr resultados confiables y energéticamente eficientes en diversos tipos de proyectos.
Potentes herramientas de diseño para proyectos HVAC reales
LG LATS es una plataforma robusta de software de ingeniería HVAC que respalda todo el proceso de diseño y planificación, desde el diseño básico del sistema hasta soluciones especializadas por segmento. Diseñado pensando en ingenieros, consultores y socios técnicos, LATS permite realizar desde cálculos de carga y selección de productos hasta diseño de tuberías y análisis de rentabilidad.
Desarrollado por LG, LATS conecta el diseño con la aplicación en sitio al alinear cada etapa con condiciones reales de instalación y mantenimiento. Permite una planificación de alto rendimiento para sistemas complejos, ya sea en edificios estándar o en proyectos que requieren configuraciones HVAC a medida.
Totalmente compatible con otros ecosistemas de software HVAC, LATS mejora la productividad en el diseño y apoya la toma de decisiones con simulaciones precisas y funciones que ahorran tiempo. Desde la selección rápida de equipos hasta la visualización detallada del sistema, LATS ofrece una ventaja práctica para soluciones HVAC eficientes y competitivas.
Herramientas inteligentes que potencian la selección de modelos HVAC
LATS ofrece una amplia gama de herramientas para la selección de modelos HVAC, ayudando a los diseñadores a tomar decisiones informadas adaptadas a cada proyecto:
1. LATS Load es esencial para el diseño HVAC, ya que calcula cargas térmicas y frigoríficas precisas según las características del edificio. Permite definir zonas, orientación, materiales y condiciones de uso para dimensionar correctamente desde el inicio.
2. LATS HVAC permite una selección de sistema rápida y precisa, con validación integrada para reducir fallos en etapas posteriores. Con simulaciones integradas y productos LG, agiliza el diseño y evita combinaciones erróneas de equipos.
3. LATS THERMA V está diseñado específicamente para proyectos con bombas de calor aire-agua, permitiendo simulaciones energéticas y estimaciones de retorno de inversión (ROI) para cargas térmicas. Ayuda a evaluar el rendimiento a largo plazo y comparar diferentes escenarios.
4. LATS Chiller y LATS Chiller ISC (Inverter Scroll Chiller) ayudan en la selección de chillers, considerando cargas parciales, eficiencia y documentación del equipo. Optimiza la planificación de capacidad y genera fichas técnicas alineadas con regulaciones y requisitos del proyecto.
5. LATS Vent es ideal para el diseño de sistemas de ventilación, permitiendo simular el flujo de aire y seleccionar el modelo adecuado. Facilita el diseño de ductos con análisis de pérdida de presión y selección automática de componentes según volumen y flujo de aire.
Estas herramientas reducen drásticamente el trabajo manual en la creación de diagramas HVAC, siendo indispensables tanto en diseños residenciales como comerciales.
Diseña con inteligencia, dibuja más rápido: herramientas automáticas para precisión HVAC
LATS también ofrece dos de las mejores herramientas HVAC para diseño automatizado, reduciendo tiempo y errores de integración:
1. LATS CAD se integra directamente con AutoCAD, ofreciendo bloques de sistema, trazado inteligente de tuberías y validación integrada para generar diagramas y tablas de dimensionado de ductos rápidamente.
2. LATS Revit es un complemento compatible con BIM para el diseño de sistemas VRF. Esta herramienta 3D permite colocación automática de componentes, corrección de errores y conexión con datos de simulación HVAC y CFD para un mayor nivel de detalle.
Para contratistas e ingenieros que manejan proyectos complejos, estas herramientas transforman tareas largas en procesos optimizados.
Verificación completa del sistema HVAC
La verificación es clave para garantizar una instalación exitosa. LATS ofrece capacidades avanzadas para validación del diseño HVAC:
1. LATS Noise predice niveles de ruido de unidades exteriores, ayudando a cumplir requisitos acústicos del proyecto.
2. Análisis CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) simula la distribución de flujo de aire y temperatura en 3D, útil para detectar puntos calientes y validar el diseño del sistema de ventilación.
3. LATS LCC (Costo del Ciclo de Vida) estima el consumo energético anual y costos operativos usando datos climáticos reales, lo que ayuda en la planificación a largo plazo.
4. LATS Analyzer brinda diagnósticos post-instalación y recomienda mantenimiento o reemplazo de sistemas con bajo rendimiento.
Estas herramientas HVAC avanzadas apoyan cada etapa, desde la planificación inicial hasta la operación a largo plazo, reduciendo errores y mejorando la satisfacción del cliente.
Solución integral para profesionales HVAC
A medida que aumentan las exigencias en eficiencia y cumplimiento de plazos, LG LATS se posiciona como una solución integral para expertos HVAC. Es una plataforma clave para consultores, ingenieros y empresas que buscan modernizar su flujo de trabajo. Desde la simulación HVAC hasta el análisis y diseño del sistema, LATS permite lograr precisión, rendimiento y tranquilidad.
LATS Web – la nueva plataforma basada en la web de LG – mejora la accesibilidad y flexibilidad, permitiendo a los usuarios acceder a toda la suite de herramientas desde distintos dispositivos. Con nuevas funciones y actualizaciones en camino, LG LATS seguirá elevando la comodidad del usuario, fomentando una colaboración más fluida durante todo el ciclo del proyecto.