¿Humedad en el ambiente? Deshumidificador vs. Sistema de Ventilación: ¿Cuál elegir?

Mantener un aire saludable es clave para el confort y la salud. Sin embargo, la duda es común: ¿basta con un aparato portátil o necesito una instalación profesional? La respuesta depende de si buscas una solución inmediata para un área específica o una mejora integral para todo el edificio.

Mientras el deshumidificador extrae el agua del aire estancado, un sistema de ventilación renueva el aire viciado por aire fresco y seco del exterior.