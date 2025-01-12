¿Qué sucede cuando la inteligencia artificial comienza a gestionar el clima de un edificio universitario? En el Instituto Tecnológico de Bandung (ITB), una de las universidades más prestigiosas de Indonesia, esa pregunta pasó de ser una idea teórica a una prueba real.Para explorarlo, ITB y LG HVAC Solutions lanzaron un proyecto conjunto y prepararon un experimento en dos aulas del edificio Labtek VI, convirtiéndolas en un laboratorio viviente para observar cómo la IA podría adaptarse a la vida académica real.

La eficiencia energética no es un tema menor para las universidades. Las aulas y laboratorios se llenan y vacían de forma impredecible. Los sistemas HVAC tradicionales suelen funcionar a máxima potencia de manera continua, desperdiciando electricidad y elevando los costos. ITB buscaba una respuesta más inteligente.

En 2024, LG HVAC Solutions e ITB lanzaron el primer proyecto de campo con HVAC impulsado por inteligencia artificial en Indonesia. Con la instalación del sistema VRF Multi V i en el edificio Labtek VI, el proyecto no solo buscaba evaluar el rendimiento, sino también descubrir cómo la IA podía aprender, adaptarse y transformar el consumo energético en el campus.