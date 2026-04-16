Elegir entre un sistema HVAC single split o multi split depende de tus necesidades específicas, como el tamaño del espacio, la cantidad de ambientes que deseas climatizar y tus objetivos de eficiencia energética. Para aplicaciones más pequeñas y específicas, un sistema single split ofrece simplicidad y una opción rentable. En cambio, un sistema multi split es más adecuado para espacios de mayor tamaño que requieren soluciones flexibles y energéticamente eficientes. Consultar con profesionales HVAC puede ayudarte a determinar el sistema más adecuado, garantizando confort y eficiencia durante todo el año.