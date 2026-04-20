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Climatización Inteligente para el Invierno en Argentina y Chile

 

Soluciones HVAC LG para residencias, comercios y proyectos light comercial

 

En Argentina y Chile, el invierno representa uno de los mayores desafíos energéticos para hogares y comercios.
Las bajas temperaturas, la humedad y el aumento del costo de electricidad y gas han impulsado la búsqueda de soluciones HVAC más eficientes que permitan calefaccionar espacios con menor consumo energético.

Hoy, las tecnologías Inverter, Heat Pump y VRF de LG ofrecen una alternativa moderna frente a los sistemas tradicionales On/Off, permitiendo calefacción eficiente, agua caliente y climatización integral durante todo el año.

Soluciones Residenciales

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LG THERMA V Monobloc

 

La línea THERMA V Monobloc fue diseñada para brindar calefacción residencial eficiente incluso durante los meses más fríos del invierno.

A diferencia de sistemas convencionales como estufas eléctricas, calderas antiguas o equipos On/Off, THERMA V utiliza tecnología Heat Pump aire-agua para capturar energía del aire exterior y transferirla al sistema de calefacción del hogar. 

Ideal para inviernos en:

 

  • Buenos Aires
  • Córdoba
  • Rosario
  • Mendoza
  • Santiago de Chile
  • Temuco
  • Concepción
  • Bariloche
  • y otras ciudades con inviernos húmedos o fríos

¿Qué puede hacer THERMA V en invierno?

 

  • Calefacción por piso radiante
  • Agua caliente sanitaria
  • Integración con radiadores
  • Climatización estable sin cambios bruscos de temperatura
  • Operación eficiente incluso con temperaturas exteriores muy bajas

LG indica que THERMA V puede operar en rangos de hasta -25°C manteniendo calefacción confiable. 

Confort superior en invierno

 

Uno de los principales problemas de los sistemas On/Off es que generan ciclos constantes de encendido y apagado:

  • el ambiente se enfría,
  • el equipo arranca al máximo,
  • consume más energía,
  • y vuelve a apagarse.

Con tecnología Inverter, THERMA V modula continuamente la capacidad según la necesidad térmica real del hogar, manteniendo temperaturas más estables y confortables durante todo el invierno. 

Ahorro energético frente a sistemas tradicionales

 

En temporadas frías, la calefacción suele representar el mayor consumo energético de una vivienda.

Los sistemas Heat Pump Inverter pueden generar múltiples veces más energía térmica que la electricidad consumida, reduciendo significativamente el gasto operativo comparado con:

  • resistencias eléctricas,
  • estufas convencionales,
  • o equipos On/Off antiguos.

Soluciones Comerciales

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LG Hydro Kit

 

Durante el invierno, muchos edificios comerciales necesitan simultáneamente:

  • calefacción,
  • agua caliente,
  • y climatización eficiente.

Aquí es donde Hydro Kit combinado con sistemas VRF Heat Recovery se convierte en una solución extremadamente eficiente.

¿Qué hace Hydro Kit?

 

Hydro Kit aprovecha el calor recuperado del sistema VRF para producir:

  • agua caliente sanitaria,
  • calefacción hidronica,
  • piso radiante,
  • y apoyo térmico para múltiples aplicaciones comerciales.

Ideal para:

 

  • Hoteles
  • Clínicas
  • Restaurantes
  • Oficinas
  • Edificios corporativos
  • Retail
  • Proyectos multifamiliares

Ventaja clave en invierno: recuperación de calor

 

En un edificio comercial, algunas zonas pueden necesitar refrigeración mientras otras requieren calefacción.

Los sistemas VRF Heat Recovery reutilizan el calor sobrante del proceso de refrigeración para generar agua caliente o calefacción mediante Hydro Kit.

Esto permite:

  • menor desperdicio energético,
  • menor consumo eléctrico,
  • y reducción importante de costos operativos durante invierno.

Calefacción eficiente sin depender totalmente del gas

 

En muchos proyectos modernos de Argentina y Chile existe una transición hacia soluciones eléctricas de alta eficiencia debido al aumento del costo del gas y objetivos de sostenibilidad.

Hydro Kit permite reducir la dependencia de:

  • calderas tradicionales,
  • combustibles fósiles,
  • y sistemas menos eficientes.

Soluciones Light Comercial

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LG Single CAC Heat Pump

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La línea Single CAC Heat Pump está diseñada para pequeños comercios y espacios comerciales que necesitan calefacción eficiente durante invierno sin disparar el consumo eléctrico.

Ideal para:

  • oficinas,
  • cafeterías,
  • restaurantes,
  • farmacias,
  • tiendas,
  • gimnasios,
  • y pequeños locales comerciales.

Unidades internas y beneficios en calefacción

 

Cassette de 4 vías

 

Perfecto para oficinas y comercios.

Beneficios en invierno

  • Distribución uniforme del aire caliente
  • Cobertura amplia
  • Menor sensación de zonas frías
  • Excelente confort térmico

El flujo multidireccional permite mantener temperaturas homogéneas incluso en espacios abiertos.

Ducto oculto

 

Ideal para proyectos premium y arquitectura moderna.

Beneficios en calefacción

  • Calefacción discreta y silenciosa
  • Distribución uniforme
  • Excelente integración estética
  • Ideal para hoteles y oficinas ejecutivas

Piso techo

 

Muy utilizado en locales comerciales.

Beneficios en invierno

  • Gran alcance de aire caliente
  • Respuesta rápida
  • Excelente para techos altos
  • Alta capacidad térmica

Consola

 

Excelente alternativa para remodelaciones.

Beneficios en calefacción

  • Descarga de aire a baja altura
  • Sensación térmica más confortable
  • Fácil instalación
  • Ideal para oficinas pequeñas y comercios

Tecnología Inverter: clave para ahorrar energía en invierno

 

La diferencia más importante frente a equipos On/Off tradicionales aparece precisamente durante el invierno.

Los sistemas On/Off trabajan siempre al máximo:

  • consumen más,
  • generan picos eléctricos,
  • y producen temperaturas inestables.

Las soluciones LG Inverter ajustan continuamente la velocidad del compresor según la demanda real del ambiente.

Esto permite:

Tecnología Inverter LG

Equipos On/Off

Temperatura estable

Cambios bruscos

Menor consumo energético

Mayor consumo

Operación silenciosa

Más ruido

Mayor confort en invierno

Menor estabilidad

Mejor eficiencia en calefacción

Menor eficiencia

El futuro de la calefacción en Argentina y Chile

 

El mercado HVAC está evolucionando hacia soluciones más eficientes, sostenibles y eléctricas.

Tecnologías como:

  • LG THERMA V Monobloc
  • LG Hydro Kit
  • LG Single CAC Heat Pump

permiten enfrentar el invierno con:

  • menor consumo energético,
  • mayor confort térmico,
  • reducción de emisiones,
  • y costos operativos más bajos frente a sistemas tradicionales.

La climatización eficiente ya no es solamente una tendencia: es una necesidad para los hogares y negocios modernos de Argentina y Chile.