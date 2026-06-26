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24-inch LG Monitor U4, IPS Full HD 144Hz Monitor
Excelencia galardonada
Mejor marca de 2026*
Digital Trends 2025
Selección de los mejores monitores, elegida por los lectores, para gamers y usuarios que buscan un rendimiento de alta calidad
«*Marca comercial de Ziff Davis, LLC. Utilizada bajo licencia.
*Reproducido con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.»
Rendimiento versátil con un diseño ultradelgado
Ya sea para trabajar, jugar o ver vídeos en streaming, nuestro monitor IPS Full HD de 23,8" ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultradelgado.
"*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete."
Diseño prácticamente sin bordes y base del soporte delgada
Diseño ultradelgado. Casi parece flotar
Disfruta de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado, la base del soporte delgada y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. El soporte, que parece flotar, ofrece un aspecto limpio e ingrávido, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una continuidad visual incluso en configuraciones con dos monitores.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
«*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras esté activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms.»
AMD FreeSync™ Premium
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes ultrafluidas y sin interrupciones, además de una baja latencia, lo que proporciona una precisión y una fluidez sin igual en los videojuegos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
HDR10 con sRGB 99%
Colores realistas con una precisión cromática avanzada
La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio de color sRGB permiten una reproducción precisa de los colores, con un contraste y un nivel de detalle mejorados en las escenas HDR.
"*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo."
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
LG Switch App
Cambio fluido entre múltiples tareas
Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para realizar múltiples tareas de forma eficiente entre varias fuentes de entrada.
«*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, busca en el menú de asistencia de LG.com.»
Diseñado para la comodidad ocular diaria
Modo Lector
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga ocular al visualizar documentos durante periodos prolongados.
Todas las especificaciones
INFO
Nombre del producto
PC Monitor
Ano
Y26
POTENCIA
Tipo
Fuente de alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
PANTALLA
Tamano [Pulgada]
24
Resolucion
1920 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:09
Tamano del pixel [mm]
0.3114 x 0.3114
Brillo (Min.)[cd/m²]
250
Gama de Color (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Color (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Numero de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Min.)
2/12/1900 6:01:00 PM
Ratio de contraste(Tip.)
3/2/1900 12:01:00 PM
Tiempo de respuesta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Tasa de refresco (Max)[Hz]
144
CARACTERISTICAS
HDR 10
SI
Super Resolution+
SI
Motion Blur Reduction Tech.
SI
AMD FreeSync™
FreeSync
Auto Input Switch
SI
Ahorro inteligente de energia
SI
ACCESORIO
D-Sub
Si (1EA)
HDMI
Si (1EA)
MECANICO
Ajustes de posicion de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100
DIMENSION/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
539.4 x 412 x 220
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
620 x 134 x 385
Peso con Peana [kg]
3.2kg
Peso sin Peana [kg]
2.3kg
Peso empaquetado [kg]
4.3kg
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