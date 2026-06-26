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24-inch LG Monitor U4, IPS Full HD 144Hz Monitor

24-inch LG Monitor U4, IPS Full HD 144Hz Monitor

24U411B-B
Vista frontal de 24-inch LG Monitor U4, IPS Full HD 144Hz Monitor 24U411B-B
Side view of a monitor showing adjustable stand and ergonomic design.
Rear view of an LG FHD monitor showing stand design and connectivity ports.
LG FHD monitor on desk displaying office dashboard charts with keyboard and mouse in workspace setup.
LG FHD monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG FHD monitor displaying fast-moving game content with 144Hz refresh rate for smooth motion.
LG FHD Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG FHD monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG FHD monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG FHD monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG FHD monitor rear ports including HDMI 2.2, Headphone out and DC-IN.
LG FHD monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Close-up of LG FHD monitor rear ports including HDMI 2.2, Headphone out and DC-IN.
Side view of LG FHD monitor showing tilt adjustment
Top view of LG FHD monitor
Vista frontal de 24-inch LG Monitor U4, IPS Full HD 144Hz Monitor 24U411B-B
Side view of a monitor showing adjustable stand and ergonomic design.
Rear view of an LG FHD monitor showing stand design and connectivity ports.
LG FHD monitor on desk displaying office dashboard charts with keyboard and mouse in workspace setup.
LG FHD monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG FHD monitor displaying fast-moving game content with 144Hz refresh rate for smooth motion.
LG FHD Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG FHD monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG FHD monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG FHD monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG FHD monitor rear ports including HDMI 2.2, Headphone out and DC-IN.
LG FHD monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Close-up of LG FHD monitor rear ports including HDMI 2.2, Headphone out and DC-IN.
Side view of LG FHD monitor showing tilt adjustment
Top view of LG FHD monitor

Funciones principales

  • 24” Full HD (1920x1080) IPS Display
  • sRGB 99% (Typ.)
  • Clear and smooth with 144Hz Refresh Rate
  • 1ms Motion Blur Reduction
  • HDR 10
  • LG Switch App
Más

Excelencia galardonada

Logotipo del premio «PC MAG Best Brands Award»

Mejor marca de 2026*

Logotipo de los premios Digital Trends

Digital Trends 2025

Selección de los mejores monitores, elegida por los lectores, para gamers y usuarios que buscan un rendimiento de alta calidad    

«*Marca comercial de Ziff Davis, LLC. Utilizada bajo licencia.

*Reproducido con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.»  

Logotipo de la marca LG Monitor

Rendimiento versátil con un diseño ultradelgado

Ya sea para trabajar, jugar o ver vídeos en streaming, nuestro monitor IPS Full HD de 23,8" ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultradelgado.  

Monitor sobre un escritorio en el que se muestra un panel de control empresarial con gráficos y análisis, que ilustra la productividad y el uso diario en la oficina.

"*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete."

Resumen de las características del monitor FHD de LG, que cuenta con una pantalla IPS de 23,8 pulgadas, una frecuencia de actualización de 144 Hz, un tiempo de respuesta de 1 ms (MBR), compatibilidad con AMD FreeSync Premium, HDR10 con una precisión de color del 99 % del espacio de color sRGB y un diseño ultradelgado prácticamente sin bordes con una base de soporte esbelta, ideal para disfrutar de una experiencia fluida tanto en los videojuegos como en el uso diario.

Diseño prácticamente sin bordes y base del soporte delgada  

Diseño ultradelgado. Casi parece flotar

Disfruta de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado, la base del soporte delgada y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. El soporte, que parece flotar, ofrece un aspecto limpio e ingrávido, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una continuidad visual incluso en configuraciones con dos monitores.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Motociclistas futuristas compitiendo por las calles de una ciudad iluminada con luces de neón, con desenfoque de movimiento al fondo y una sección resaltada que muestra imágenes nítidas y claras para demostrar el rendimiento fluido y la claridad que ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz.

Experiencia de juego fluida con una frecuencia de actualización de 144 Hz

Ofrece un rendimiento fluido y con gran capacidad de respuesta gracias a su frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que proporciona imágenes fluidas y movimientos más nítidos para una experiencia de juego más ágil que te da una ventaja competitiva.  

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

High-speed racing cars in motion with motion blur effect, highlighting 1ms MBR for reduced blur and faster, clearer gameplay performance.

1ms MBR

Velocidad vertiginosa hacia la victoria

La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms* contribuye a ofrecer una experiencia de juego más fluida al reducir el desenfoque y el efecto fantasma. Las escenas de movimiento rápido se mantienen nítidas, lo que te ayuda a reaccionar más rápidamente ante la acción.

«*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras esté activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms.»

AMD FreeSync™ Premium

Movimiento fluido que te mantiene inmerso

Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes ultrafluidas y sin interrupciones, además de una baja latencia, lo que proporciona una precisión y una fluidez sin igual en los videojuegos.

Monitor FHD de LG que muestra la tecnología AMD FreeSync Premium mediante una comparación lado a lado entre los modos desactivado y activado, lo que permite apreciar una reducción del efecto «tearing» y un movimiento más suave y fluido para una experiencia de juego más inmersiva y con mayor capacidad de respuesta.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

HDR10 con sRGB 99%

Colores realistas con una precisión cromática avanzada

La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio de color sRGB permiten una reproducción precisa de los colores, con un contraste y un nivel de detalle mejorados en las escenas HDR.

Monitor FHD de LG que muestra contenidos creativos con gran viveza en una amplia pantalla curva, compatible con HDR10 y con una cobertura de color del 99 % del espacio sRGB, lo que ofrece una gran precisión cromática, un contraste mejorado y un detalle visual preciso, ideal para el trabajo creativo y una experiencia visual envolvente.

"*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo."

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a moverse con rapidez entre las explosiones de destellos.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

LG Switch App

Cambio fluido entre múltiples tareas

Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para realizar múltiples tareas de forma eficiente entre varias fuentes de entrada.  

Descargar

«*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, busca en el menú de asistencia de LG.com.»

Diseñado para la comodidad ocular diaria

Modo Lector

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga ocular al visualizar documentos durante periodos prolongados.  

Flicker Safe

Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga ocular y ofrecer una experiencia de visualización más cómoda durante un uso prolongado.  

Imprimir

Todas las especificaciones

INFO

  • Nombre del producto

    PC Monitor

  • Ano

    Y26

POTENCIA

  • Tipo

    Fuente de alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

PANTALLA

  • Tamano [Pulgada]

    24

  • Resolucion

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:09

  • Tamano del pixel [mm]

    0.3114 x 0.3114

  • Brillo (Min.)[cd/m²]

    250

  • Gama de Color (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Color (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Numero de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Min.)

    2/12/1900 6:01:00 PM

  • Ratio de contraste(Tip.)

    3/2/1900 12:01:00 PM

  • Tiempo de respuesta

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Tasa de refresco (Max)[Hz]

    144

CARACTERISTICAS

  • HDR 10

    SI

  • Super Resolution+

    SI

  • Motion Blur Reduction Tech.

    SI

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Auto Input Switch

    SI

  • Ahorro inteligente de energia

    SI

ACCESORIO

  • D-Sub

    Si (1EA)

  • HDMI

    Si (1EA)

MECANICO

  • Ajustes de posicion de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

DIMENSION/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    539.4 x 412 x 220

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    620 x 134 x 385

  • Peso con Peana [kg]

    3.2kg

  • Peso sin Peana [kg]

    2.3kg

  • Peso empaquetado [kg]

    4.3kg

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