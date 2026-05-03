About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Smart TV LG 55" QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K 2026

Smart TV LG 55" QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K 2026

55QNED85BSG
Vista frontal de Smart TV LG 55" QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K 2026 55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
Vista frontal de Smart TV LG 55" QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K 2026 55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG
55QNED85BSG

Funciones principales

  • La exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG ofrece una paleta de colores increíbles con Dynamic QNED Color Pro
  • La tecnología Mini LED con Precision Dimming garantiza una imagen nítida y revela los detalles más sutiles
  • El premiado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot
  • El botón de IA activa el AI Hub para disfrutar de una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield
Más

¿Por qué LG QNED evo | Mini LED?

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ofrece una experiencia deportiva dinámica en una pantalla nítida, con paneles impulsados por IA que muestran predicciones, estadísticas de jugadores y datos de la liga mientras el partido se analiza en tiempo real.

Deportes con LG QNED evo

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con explosiones de color vívidas y fluidas, mostrando una vibrancia de color mejorada y certificada para el 100% del Volumen de Color.

Dynamic QNED Color Pro

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED resalta Mini LED with Precision Dimming en una escena de bosque dividida, comparando el LED convencional con negros más profundos y contraste más refinado mientras la luz del sol se filtra entre los árboles para mayor claridad y profundidad.

Mini LED con Precision Dimming

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, equipado con el premiado Multi AI webOS, se presenta sobre un fondo oscuro en el que aparecen los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica que es compatible con servicios relacionados con la IA a los que se puede acceder a través de la interfaz del TV.

Premiado Multi AI webOS

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para Personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo el LG QNED evo Mini LED lleva color dinámico a cada escena?

El Dynamic QNED Color Pro del LG QNED evo, certificado con 100 % de volumen de color, y la tecnología Mini LED con zonas de atenuación avanzadas de Precision Dimming se combinan para ofrecer colores y detalles ultravivos. Disfruta de una experiencia visual envolvente, desde deportes hasta películas y mucho más.

Dynamic QNED Color Pro

La tecnología de gama de colores basada en Nano de LG ofrece un 100% de volumen de color en tu televisor

Disfruta de colores más dinámicos y vivos en movimiento gracias a la tecnología de gama de color ampliada basada en nanotecnología de LG, que sustituye a la tecnología Quantum Dot y mejora la reproducción del color de tu televisor para expresar una gran variedad de ambientes con Dynamic QNED Color Pro. 2)

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con explosiones de color fluidas y vívidas, con transiciones suaves y una amplia gama de colores que supera a las pantallas de puntos cuánticos convencionales.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con explosiones de color fluidas y vívidas, con transiciones suaves y una amplia gama de colores que supera a las pantallas de puntos cuánticos convencionales.

Certificación de 100% de Volumen de Color del LG QNED evo3)

Mini LED con Precision Dimming

Mini LED con Precision Dimming resalta la claridad con mejor contraste y detalle

Los Mini LED y las zonas de atenuación avanzadas trabajan juntos para controlar la luz, mejorando el contraste, el detalle y la claridad de la imagen.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED resalta Mini LED with Precision Dimming en una escena de bosque dividida, comparando el LED convencional con negros más profundos y contraste más refinado mientras la luz del sol se filtra entre los árboles para mayor claridad y profundidad.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED resalta Mini LED with Precision Dimming en una escena de bosque dividida, comparando el LED convencional con negros más profundos y contraste más refinado mientras la luz del sol se filtra entre los árboles para mayor claridad y profundidad.

*Las imágenes son simuladas con fines ilustrativos.

Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3

Motor de IA avanzado con rendimiento NPU X5.0 más rápido

Nuestro procesador de última generación mejora las prestaciones de tu televisor, permitiendo que la IA te ofrezca una experiencia visual adaptada a tus preferencias, con un detalle 4K más nítido, un sonido más envolvente y colores vivos. 4)

El procesador Alpha 8 AI 4K Gen3 del LG QNED evo AI QNED85 Mini LED brilla con una luz azul en la placa de circuitos, lo que pone de relieve el rendimiento del procesamiento de IA con un procesamiento neuronal 5 veces más rápido gracias a la NPU, unos gráficos un 10 % más potentes gracias a la GPU y un rendimiento de la memoria mejorado en un 20 %.

El procesador Alpha 8 AI 4K Gen3 del LG QNED evo AI QNED85 Mini LED brilla con una luz azul en la placa de circuitos, lo que pone de relieve el rendimiento del procesamiento de IA con un procesamiento neuronal 5 veces más rápido gracias a la NPU, unos gráficos un 10 % más potentes gracias a la GPU y un rendimiento de la memoria mejorado en un 20 %.

¿Por qué LG AI TV?

El LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace tu día a día más inteligente con el AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

AI HDR Remastering

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para ofrecer imágenes más nítidas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

 

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

Asistente de AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. En "Esta Escena" ofrece recomendaciones e información relevante según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.9)

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada exclusivamente para ti!

En My Page puedes verlo todo de un vistazo: clima, calendario, widgets y los marcadores de tus deportes favoritos.10)

La insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Premiado Multi AI webOS

El premiado webOS, ahora protegido por LG Shield

La insignia de Elección del Editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de TV Inteligente 2025/2026.

La insignia de Elección del Editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de TV Inteligente 2025/2026.

8 años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión de actualizaciones seguras.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años de forma gratuita12)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como un mouse en el aire para disfrutar del AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta como si fuera un mouse en el aire, o simplemente habla para dar comandos de voz.13)

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el AI Hub para personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Sumérgete en cada partido deportivo

Pronósticos deportivos por Asistente de AI

Recibe pronósticos deportivos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte pronósticos sobre los partidos. Anima con más fuerza y disfruta apoyando a tu equipo gracias a esta información generada por la IA.14)

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

AI Genre Selection identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad correcta de suavizado para una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más.

Alerta Deportiva

Configura alertas y nunca te pierdas un momento

Captura cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los resultados y más..

Entra a un mundo optimizado para ganar

Ultimate Gameplay

Juega para ganar con frecuencias de actualización mejoradas de hasta 288 Hz

Experimenta juegos ultrarrápidos con 144 Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Gracias a Motion Booster, que aumenta las frecuencias de actualización para reducir el desenfoque de movimiento, y al primer mando con certificación BT ULL de la historia, disfruta de un rendimiento de alto nivel, ideal para los juegos competitivos.15)

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una vibrante escena de carreras a alta velocidad con un recuadro de comparación borroso que resalta Motion Booster 288, mientras admite 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el LG Gaming Portal con un diseño de hub de gaming, combinando contenido destacado y fichas de juegos en una interfaz unificada que se expande para dar acceso a GeForce NOW y aplicaciones de juegos de webOS.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando inalámbrico para videojuegos con la etiqueta «Razer Wolverine V3 Bluetooth», lo que indica que es compatible con mandos Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el LG Gaming Portal con un diseño de hub de gaming, combinando contenido destacado y fichas de juegos en una interfaz unificada que se expande para dar acceso a GeForce NOW y aplicaciones de juegos de webOS.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.
Bluetooth Ultra Low Latency

El primer TV del mundo compatible con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja

Experimenta cloud gaming de alto rendimiento con latencia ultra baja gracias al soporte de Controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido y responsivo que se siente como una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.16)

 

LG Gaming Portal

Tu centro integral para videojuegos: no necesitas consola.

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos para mando o control remoto e incluso compite con otros jugadores en el Modo Desafío.17)

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego según tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de gaming fácilmente con el Game Dashboard para control rápido en tiempo real y el Game Optimizer para ajustar tus configuraciones preferidas. Regula la tasa de refresco, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

Cine auténtico, preservado con total fidelidad

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED se muestra en un estudio donde un director trabaja en un panel de control mientras edita una película en pantalla. Los logos de Dolby Vision y FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED se muestra en un estudio donde un director trabaja en un panel de control mientras edita una película en pantalla. Los logos de Dolby Vision y FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Disfruta las películas tal como el director las concibió

Experimenta el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cercanas posible a su forma original.18)

Diseño hecho para elevar tu espacio

Super Slim Design

Elegancia diseñada para espacios modernos

Diseñado para integrarse en tu hogar, la silueta ultra delgada de tu TV es limpia y elegante, sin recargar el espacio.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Super Slim Design está montado en la pared de un espacio luminoso y abierto, integrándose al interior mientras muestra una obra de arte abstracta geométrica y llamativa.

Descubre obras maestras sin límites con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una amplia variedad de contenidos

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos de ambiente y otro contenido visual para elevar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleja tu estilo.20)

 

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente perfecto con música que combine con tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Family Trip activado.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Family Trip activado.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

Conecta convenientemente tu cuenta de Google Photos a tu TV simplemente usando tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.23)

 

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED está montado en la pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel de información que incluye clima, marcadores deportivos, Programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Panel de Información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de programas y más.

Gallery Mode

Cambia del TV a obras de arte sin interrupciones

Con Gallery Mode activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.30)

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo en cualquier nivel de iluminación

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.24)

 

Sensor de Movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de manera inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.25)

 

LG Channels

Entretenimiento sin límites de formar gratuita

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te gusta.26)

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Conectividad Inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un diseño de control único.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin problemas con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.27)

LG Soundbar eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo del LG TV y la barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el TV y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia de sonido envolvente más completa.29)

 

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con WOW Orchestra muestra músicos actuando en pantalla, mientras las ondas de sonido en capas del TV y la barra de sonido llenan la sala para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los LG TVs están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de Ajuste de Color, Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes en esta página de detalle de producto son solo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones relevantes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las apps de streaming. Sin cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la TV terrestre/por antena (solo para TVs con sintonizador). La creación de una cuenta LG no tiene costo.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real de Gallery+.

2)*QNED evo tiene una gama de color más amplia en comparación con QNED.

 

3)*El Volumen de Gama de Color de Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

 

4)*Comparado con el Procesador alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025 según comparación interna de especificaciones.

 

5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

 

6)*Debe activarse a través del menú Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados con el Programa webOS Re:New, incluyendo modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte LLM.

 

9)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En esta escena' está disponible en países que soportan EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona únicamente con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede desbloquearse con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento de lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no esté disponible.

 

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten procesamiento de lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

 

14)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

15)*La validación de AMD FreeSync Premium se basa en baja latencia de entrada, reducción de tartamudeo y rendimiento sin parpadeo.

*144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece hasta 288Hz de tasa de actualización a una resolución Full HD optimizada para un juego ultra fluido.

 

16)*En el modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

17)*El soporte para servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

18)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

20)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido completo y a todas las funciones.

 

23)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

24)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

25)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

26)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

 

27)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

29)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

 

30)*El ahorro de energía aplica únicamente cuando tanto Gallery Mode como Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Ofertas exclusivas para tí

Encontrar en la zona

Disfruta de este producto cerca de ti.