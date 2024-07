Mehr Entertainment, mehr Effizienz: Bühne frei für neues Kühl- und Gefriergeräte Line-Up von LG

· Schwerpunkt bei Kühl- und Gefriergeräten liegt auf innovativem Design und außergewöhnlichen Features

· Farbenfrohe LED-Paneele und Musik-Integration sorgen für Entertainment in der Küche

· Highlights des neuen Line-Ups sind die ersten Kühl-/Gefrierkombinationen mit InstaView® und MoodUP®

Eschborn, 15. März 2024 – LG Electronics (LG) präsentiert auf der LG Convention in Frankfurt sein neues Portfolio im Bereich Kühl- und Gefriergeräte für das Jahr 2024. Dabei setzt der Technologiekonzern auf bewährte LG-Technologien und erweitert seine Modellreihen um neue spannende Ausstattungsvarianten und innovative Features wie MoodUP® und InstaView®, Craft Ice sowie modernste Designs. Kunden von LG erhalten damit künftig noch mehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und Flexibilität – für zusätzlichen Komfort und Spaß in der Küche.

Design- und Entertainment-Features erobern die Küche

Das LG-Sortiment wird in diesem Jahr vor allem durch die einzigartigen InstaView®-Kühlgeräte mit MoodUP® bereichert. Nicht nur wegen ihrer fortschrittlichen Kühl- und Smart Home-Technologien, sondern auch aufgrund der innovativen LED-Türpaneele, die sich über die LG ThinQ®-App in vielen stylischen Farboptionen individuell gestalten lassen. Zudem sind die InstaView®-Kühlgeräte mit MoodUP® echte Stimmungskanonen: Durch die Funktion „Music Collection“ können Kunden ihr Smartphone oder Tablet mit dem Kühlschrank verbinden und über den eingebauten Lautsprecher Musik abspielen. Für besonders gute Vibes sorgt zudem der „Party Mode“: Hierbei werden je nach Beat eigenständige Farbwechsel umgesetzt. Auch das Licht des InstaView®-Fensters erscheint dann entsprechend bunt und kann je nach Vorliebe geändert werden. Neu auf den Markt kommt mit der ersten mit InstaView® und MoodUP® ausgestatteten Kühl-/Gefrierkombination von LG das Modell GBG7190CEV als absolutes Highlight der Saison. Das Modell erstrahlt nicht nur durch das ikonische und beliebte InstaView® (auch „Knock-knock Funktion“ genannt), sondern auch durch die direkt in der InstaView®-Scheibe eingebaute MoodUP®-Funktion in insgesamt 22 verschiedenen Farben. In eine ähnliche Kategorie fällt die ebenfalls neue InstaView®-Kühl-/Gefrierkombination GBG719MDNN mit MoodUP®. Das zweitürige Modell besitzt die MoodUP®-Funktion zusätzlich im unteren Türbereich und bringt mit seinem LED-Frontpaneel noch mehr Farbe in die Küche. Beide genannten Geräte vereinen somit gleich zwei wegweisende LG-Innovationen auf einen Schlag. Das Modell GBG719MDNN bietet eine Kapazität von 352 Litern, GBG7190CEV fasst insgesamt 349 Liter. Zudem sind beide echte Leisetreter: Dank des innovativen Smart Inverter Compressors® laufen die Geräte nicht nur besonders effizient, sondern mit 35 Dezibel auch äußerst geräuscharm – und das mit zehn Jahren Garantie1. Auch das neue 4,3 Zoll große Touch LCD-Display macht Spaß: auf Wunsch werden dort Bilder, persönliche Nachrichten, die Uhrzeit oder die Temperatur angezeigt. Der GBG7190CEV (Energieeffizienklasse C) und der GBG719MDNN (Energieeffizienklasse D) sind voraussichtlich ab Mai 2024 verfügbar und kommen zu einer UVP von 2.099 Euro bzw. 2.799 Euro auf den Markt.

Ergänzt werden die beiden neuen InstaView®-Kühl-/Gefrierkombinationen mit MoodUP® durch die große viertürige InstaView®-Multi-Door Modellvariante GMV960NNME, die ebenfalls mit dem MoodUP®-Feature für das InstaView®-Fenster sowie drei individualisierbaren LED-Frontpaneelen ausgestattet ist, die sich alle in unterschiedlichen Farben darstellen lassen können. Mit einer Höhe von 1865 mm, einer Breite von 914 mm sowie 687 mm tief bietet der mit rund 190.000 möglichen Farbkombinationen hochindividualisierbare Hingucker eine geräumige Gesamtkapazität von 617 Litern. Zu den praktischen Features des in Energieeffizienzklasse E eingestuften Geräts gehören neben InstaView® und MoodUP® unter anderem auch Total No Frost, LINEARCooling®, DoorCooling+® sowie eine Schnelleinfrierfunktion. Das neue LG-Flaggschiff kommt ebenfalls voraussichtlich ab Mai in den Handel, die UVP beträgt 5.299 Euro.

Beeindruckende Energieeffizienz

Wer es weniger bunt mag, sondern in erster Linie viel Wert auf ausreichend Platz und eine hohe Energieeffizienz legt, der wird beim neuen Highend-Gerät unter den Kühl-/Gefrierkombinationen von LG fündig: Der GBB92MBB3P ist eine Kühl-/Gefrierkombination mit Flat-Door-Design und mit einer Energieeffizienzklasse von A -20%2 aktuell das effizienteste Gerät von LG.3 Die beeindruckende Energieeffizienz geht dabei allerdings nicht zu Lasten der Leistung. Im Gegenteil: Der Smart Inverter Compressor® reduziert dank innovativer Antriebstechnik den Energieverbrauch und stellt sicher, dass das 381 Liter fassende Gerät maximale Power liefert und dabei mit nur 29 Dezibel besonders leise arbeitet. Der GBB92MBB3P ist bereits verfügbar und zu einer UVP von 2.499 Euro erhältlich.

Eine im wahrsten Sinne des Wortes coole Angelenheit ist die Marktpremiere des GMG960EVEE, dem ersten LG Multi-Door-Kühlschrank mit Flat Door Design und „Edge to Edge“ InstaView®-Paneel. Letzteres sorgt dafür, dass die gesamte Scheibe bei ausgeschaltetem InstaView®-Feature schwarz erscheint. Das nach innen verlagerte LCD-Touchdisplay rundet das edle Design des GMG960EVEE ab. Ebenfalls wieder dabei: die beliebte Craft Ice-Funktion für Drinks auf Profi-Niveau. Das Modell steht sinnbildlich für den Ansatz von LG, Kunden über eine noch breitere Vielfalt an Modellen und Features neue kreative Möglichkeiten bei der Nutzung ihrer Küchengroßgeräte zu geben. 1792 mm hoch, 914 mm breit und 729 mm tief bietet der GMG960EVEE von LG stolze 638 Liter Gesamtrauminhalt – und so genug Platz, um auch Familien über einen längeren Zeitraum mit frischen Getränken und Lebensmitteln zu versorgen. Der GMG960EVEE (Energieeffizienzklasse E) ist voraussichtlich ab April 2024 verfügbar und kommt zu einer UVP von 3.399 Euro in den Handel.

1Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).

220% niedrigerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert für die Energieeffizienzklasse A gemäß der EU-Verordnung 2019/2016.

3A -20% bedeutet ein um 20% niedrigerer Energieeffizienzindex (EEI) als der Grenzwert für die Energieeffizienzklasse A gemäß der EU-Verordnung 2019/2016. Quelle: EPREL vom 15.12.2023.