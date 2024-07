LG MIT ZAHLREICHEN RED DOT AWARDS AUSGEZEICHNET 

LG erhält 28 Preise bei einem der weltweit renommiertesten Design-Wettbewerbe

Roboter LG CLOi ServeBot und Einbauöfen aus der Signature Kitchen Suite Transitional Series als „ Best of the Best “ prämiert

Tragbarerer LG StanbyME Go wird doppelt als „innovatives Produkt“ und „Winner“ ausgezeichnet

Eschborn, 05. April 2024 – LG Electronics (LG) hat beim diesjährigen Red Dot Award, einem der weltweit angesehensten Wettbewerbe für Produktdesign, Kommunikationsdesign und Designkonzepte, 28 Preise erhalten, darunter zwei Best of the Best für den LG CLOi ServeBot und die Signature Kitchen Suite Transitional Series Einbauöfen.

Der LG CLOi ServeBot vereint innovative Technologie, schlankes Design und Stabilität in nur einem Gerät – dank sechs Rädern und Einzelradaufhängung kann sich der Roboter selbst auf wackeligen Böden ohne Einschränkungen fortbewegen. Für den Transport von Gegenständen steht ein verstellbares und abnehmbares Regal zur Verfügung, das mit bis zu 40 Kilogramm Gewicht belastet werden kann. Ausgestattet mit 3D-Kamera und LiDAR-Sensor erkennt der intelligente Helfer Umgebungen und kann mit anderen CLOi ServeBots kommunizieren, um Bewegungen zu koordinieren. So können mehr als zehn Roboter gleichzeitig im selben Raum aktiv sein.

Ebenfalls mit Best of the Best ausgezeichnet wurden die Wandbacköfen der Signature Kitchen Suite Transitional Series. Sie überzeugen durch ein modernes, minimalistisches Design mit eleganter, samtig-matter Oberfläche, die das Küchenambiente aufwertet. Besondere Features sind die Gourmet AI™ Technologie und die eingebaute High-Definition-Kamera. Mit ihrer Hilfe erkennen die Backöfen Zutaten und schlagen automatisch die passenden Rezepte via Display vor. Außerdem praktisch: Nutzer können über die Kamera den Kochvorgang per ThinQ™ App in Echtzeit verfolgen und Zeitraffervideos sowie Fotos erstellen.

Zweifach als innovatives Produkt und Winner ausgezeichnet wurde der tragbare 27-Zoll-Bildschirm LG StanbyME Go. Mit Dolby-Atmos-Soundsystem, HDMI-Anschluss und webOS bietet er ein komplettes Unterhaltungserlebnis – und das zu jeder Zeit an jedem Ort. Der portable Lifestyle-Screen im Koffer-Design lässt sich per Gelenkarm auf drei verschiedene Arten positionieren.

Zu den weiteren Innovationen, die für ihr herausragendes Design ausgezeichnet wurden, zählen die neuesten Fernseher, Laptops, Monitore, Lautsprecher, Klimaanlagen, Waschmaschinen und Trockner von LG, der Styler, ein All-in-One-System zum Bügeln, der Luftentfeuchter sowie der HydroTower, eine Kombination aus Luftreiniger und Luftbefeuchter.