Goethes Welt hautnah erleben – LG macht es möglich

Der Trend zu immersiven Konzepten in Museen und Ausstellungen hält ungebrochen an. Mithilfe von digitaler Technik wird dabei ein virtueller Bereich geschaffen, der die Distanz zwischen Publikum und Exponat auflöst und Räume sowie Gegenstände hautnah erlebbar macht. Dank der Klassik Stiftung Weimar können Kulturinteressierte nun auch in die Welt des Universalgenies Johann Wolfgang von Goethe eintauchen. Basis für diese einzigartige Immersive Experience: eine 3D-fähige LED Curved Video-Wall von LG Electronics.

Kaum jemand steht so für deutsche Dicht- und Denkkunst wie Johann Wolfgang von Goethe. Literarische Meilensteine wie „Faust“ oder „Die Leiden des jungen Werther“ gehören bis heute zu den wichtigsten Werken der Weltliteratur und haben Generationen von Lesern beeinflusst. Verfasst hat Goethe einen Großteil seiner Klassiker in Weimar. Und genau dort hat es sich die ansässige Klassik Stiftung Weimar zusammen mit LG, den Visualisierungsprofis von digitus.art und dem Wandkonstrukteur PROMEDIATEC zur Aufgabe gemacht, Goethes Vermächtnis für die nachkommenden Generationen erlebbar zu machen. Gemeinsam wurde ein visuelles Konzept entwickelt, das es den Besuchern von Goethes Wohnhaus seit Anfang April 2023 ermöglicht, in die Welt des Universalgenies einzutauchen: „Goethes Apparat“. Dabei handelt es sich um eine einzigartige interaktive 3D-Visualisierung des Arbeitszimmers von Goethe und hier vor allem um seinen Zeichentisch, der mit all seinen Funktionen, etwa Fächer und Schubladen, virtuell bedienbar ist.

Geschichte zum Anfassen

In Goethes Apparat treffen 3.628.800 Pixel auf über 20.000 Digitalisate, 12 Kleinobjekte und drei Möbel aufeinander – alles zusammengefasst in einer interaktiven Medienstation. Dafür stellt LG Electronics eine hochauflösende LED Curved Video-Wall für das immersive Erlebnis zur Verfügung – eine aktuell europaweit einzigartige Lösung. Hier wird eine 3D-Modulation visuell ansprechend und mit mannigfaltigen Interaktionsmöglichkeiten übertragen. Mithilfe von Controllern können Besucher Teile des Zeichentisches öffnen sowie virtuelle Gegenstände bewegen und betrachten. Was bewahrte der Dichter in seinen Schubladen auf? Welche Gedanken hat Goethe in seinen Notizen verewigt? All das lässt sich nun in Weimar individuell erforschen und erleben.

Technik wie maßgeschneidert

Die eingesetzte Technologie unterstützt die besonderen Anforderungen der Klassik Stiftung Weimar in allen Aspekten. Zum Beispiel durch das ultraflache Design des LG Displays aus der LSCB-Serie, das lediglich 40,8 Millimeter dick ist und sich so optimal in die Umgebung der kulturellen Einrichtung integriert. Gleiches gilt für den besonderen 3D-Effekt, der die immersive Erfahrung für die Besucher intensiviert und zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Zudem ist das eingesetzte Display mit seiner EMV-Klasse-B-Zertifizierung perfekt dazu geeignet, die anspruchsvollen Brandschutzvorrichtungen einzuhalten – eine wichtige Voraussetzung im sensiblen Umfeld eines historischen Gebäudes.

Weitere Informationen zur Umsetzung finden Sie in diesem Video.