LG Streaming Week: LG feiert zehn Jahre webOS mit großer Auswahl an Test-Abonnements verschiedener Streamingdienste

LG Electronics (LG) feiert das zehnjährige Jubiläum seines Smart-TV-Betriebssystems webOS mit der LG Streaming Week: Besitzer von LG-Smart TVs1 können vom 9. September bis zum 13. Oktober2 2024 eine Vielzahl an kostenlosen und ermäßigten Abonnements von LG-Servicepartnern abrufen. Die Kampagne läuft in 44 Ländern.



Innerhalb des Kampagnenzeitraums wird in jeder Aktionswoche ein anderes globales und lokales Partnerangebot vorgestellt, wobei jedes begrenzte Angebot der Partner jede Woche ausschließlich über die LG Streaming Week App zugänglich ist.3



Unter anderem gibt es kostenlose Abonnements von bis zu drei Monaten, zum Beispiel von Apple TV+4: Eine Testversion verschafft Besitzern von LG TVs Zugang zu neuesten Premium-Apple-Originals, darunter der Psychothriller „Disclaimer“, neue Staffeln der Emmy-nominierten Dramaserie „Slow Horses“ und weitere Highlights. Auch Apple Music ist mit einer dreimonatigen kostenlosen Testversion verfügbar.5



DAZN, Mubi und weitere Dienste bieten vielfältiges Angebot

Filmliebhaber bekommen außerdem Filme und Serien von mehreren Content-Anbietern aus verschiedenen Genres geboten. Mubi6, ein globaler Streaming-Dienst, Produktionsunternehmen und Filmverleiher, der sich auf Filmkunst und Kinoklassiker spezialisiert hat, bietet während der LG Streaming Week 70 Prozent Rabatt für sechs Monate auf seine Abos.



Für Sportfans dürfte DAZN7 oberste Priorität haben, denn dort gibt es – mit Ausnahme des chinesischen und US-amerikanischen Marktes – die einzige Möglichkeit, den NFL Game Pass nutzen zu können. Neukunden erhalten Rabatt auf ein NFL Game Pass Season Pro-Abonnement und ein NFL Weekly Pro-Abonnement. Eine kostenlose Testversion von Crunchyroll richtet sich hingegen an Anime-Fans: Sie können 30 Tage lang auf die größte spezialisierte Anime-Streaming-Bibliothek mit über 25.000 Stunden Inhalt und Serien zugreifen.



Ein interaktives Erlebnis bietet Blacknut8 Cloud Gaming mit 30-minütigem kostenlosen Gaming von mehr als 500 Premium-Spielen und einem speziellen Angebot für neue Abonnenten zum Preis von einem Dollar (ca. 90 Cent) im ersten Monat. Eltern und Kindern ermöglicht Baby Shark World for Kids von The Pinkfong Company einen Monat lang kostenlosen Zugang zu seiner umfangreichen Bibliothek mit Liedern und Geschichten für Kinder.



Verschiedene Aktionen zu LG-TVs auf dem globalen Markt geplant

Für diejenigen, die noch keinen LG-TV besitzen, plant der Technologiekonzern während der LG Streaming Week verschiedene Verkaufsaktionen. Damit zielt LG darauf ab, webOS noch mehr Nutzern zugänglich zu machen. Das Betriebssystem unterstreicht den Innovationsgeist des Unternehmens und hat sich in den vergangenen zehn Jahren in puncto Komfort und Bedienbarkeit kontinuierlich weiterentwickelt. So wurde das Erlebnis im Bereich Home Entertainment auf ein neues Level gehoben.



Alle Informationen sowie eine Übersicht über alle in Deutschland verfügbaren Angebote während der LG Streaming Week finden Sie hier.



1Angebote nur erhältlich in der LG Streaming Week App im webOS auf LG NanoCell, QNED und OLED TVs sowie den LG StanbyMe und StanbyME Go Modellen ab Modelljahr 2018 und mit webOS 4.0 oder höher.



2 Die LG Streaming Week 1 beginnt am 9. September, die Einlösungen für die Angebote der ersten Woche enden am 15. September. Woche 2 beginnt am 16. September, die Einlösungen für die Angebote der zweiten Woche enden am 22. September. Woche 3 beginnt am 23. September, die Einlösungen für die Angebote der dritten Woche enden am 29. September. Woche 4 beginnt am 30. September, die Einlösungen für die Angebote der vierten Woche enden am 6. Oktober. Woche 5 beginnt am 7. Oktober, die Einlösungen für die Angebote der fünften Woche enden am 13. Oktober.



3 Das Partnerangebot kann nur einmal über die LG Streaming Week App eingelöst werden. Angebote wechseln wöchentlich und sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden. Angebote können auf bestimmte TV-Modelle, -Modelljahre und webOS-Versionen beschränkt sein.



4 Das Apple TV+ Angebot ist ab dem 9. September über die LG Streaming Week App verfügbar und kann auch direkt über die Apple TV App in über 90 Märkten bis zum 17. November 2024 genutzt werden. Das Angebot endet am 17.11.2024. Es ist verfügbar auf LG 4K, 8K Smart TV-Modellen der Jahre 2018–2024 sowie auf StanbyME- und StanbyME GO-Modellen in der Apple TV App. Das Angebot gilt nur für neue und qualifizierte zurückkehrende Abonnenten von Apple TV+ in deiner Region. Das Angebot ist auf eine Einlösung pro TV und Apple ID begrenzt. Der Plan verlängert sich automatisch zum monatlichen Preis der jeweiligen Region, bis er gekündigt wird. Eine Apple ID mit hinterlegter Zahlungsmethode ist erforderlich. Die Zahlung wird der hinterlegten Zahlungsmethode belastet und kann jederzeit mindestens einen Tag vor dem jeweiligen Verlängerungsdatum in den Servicekontoeinstellungen gekündigt werden. Es gelten die Nutzungsbedingungen und die Apple-Datenschutzrichtlinie; die entsprechenden Bedingungen sind unter https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html einsehbar. Das Mindestalter im jeweiligen Land sowie im Land, das dem Store-Front entspricht, in dem das Angebot einlöst wurde, muss erreicht sein. Kompatible Produkte und Dienstleistungen sind erforderlich. Das Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden, die Zugang zu demselben Dienst bieten. Apple TV+ ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.



5 Das Apple Music Angebot ist ab dem 9. September über die LG Streaming Week App in 44 Märkten verfügbar und kann auch direkt über die Apple Music App in 137 Märkten bis zum 30. April 2025 genutzt werden. Apple Spatial Audio mit Dolby Atmos ist verfügbar auf LG OLED TV-Modellen, die zwischen 2018 und 2024 auf den Markt kamen, sowie auf QNED TV-Modellen ab Q90T und höher.



6 Das MUBI-Angebot ist in 28 Märkten verfügbar und kann je nach Markt und Woche variieren.



7 Das DAZN-Angebot ist in 41 Märkten verfügbar. Das Season Pro Angebot beginnt am 16. September, das Weekly Pro Angebot startet am 23. September. Das Angebot kann je nach Markt variieren. In Großbritannien und Irland gelten Sperrfristen. Weitere Informationen gibt es auf der Website.



8 Das Blacknut-Angebot ist in 28 Märkten verfügbar und kann je nach Markt und Woche variieren. Der Dienst ist auf LG-TVs verfügbar, die mit webOS 6.0 oder höher laufen.