We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Affichage LED intérieur | All-in-one | 136" I LG France
Affichage LED intérieur | All-in-one | 136" I LG France
Écran LED tout-en-un avec webOS
* Toutes les images présentées sont utilisées à des fins d’illustration et peuvent différer du véritable produit.
** Les accessoires du support diffèrent selon les modèles et doivent être achetés séparément.
Écran LED tout en un avec enceinte intégrée
Découvrez le confort de la série LED tout-en-un LAPA de LG, avec un écran exceptionnel de 136 pouces. Ce pack tout-en-un comprend un contrôleur et un haut-parleur intégrés, ce qui facilite l’installation. Écartant les préjugés d’après lesquels les écrans LED seraient compliqués à installer, elle ne nécessite pas de connecter un contrôleur ou de configurer les modules.
Installation facile
Le processus d’installation du tout-en-un LED est simple. Tout d’abord, fixez les boîtiers (trois pour le LAPA136). Ensuite, fixez chaque module d’affichage LED aux boîtiers et, enfin, branchez le câble d’alimentation. Cette installation simple permet de gagner du temps et d’éviter de la main-d’œuvre, ce qui permet aux utilisateurs de gérer facilement l’écran LED.
* L’image est illustrée comme un exemple de modèle LAPA136.
* Des vis de montage ou une fixation murale / des accessoires supplémentaires sont requis.
Raccordement électrique simple
La série LAPA fonctionne avec un double câble CA, qui simplifie les connexions d’alimentation et garantit une installation propre et ordonnée.
Maintenance rapide
En cas de panne liée au module LED ou à la carte mère, la réparation peut être effectuée sur place. Il suffit de détacher le module LED à l’aide de l’outil magnétique fourni et de le remplacer, le tout rapidement et sans câbles.
Installation polyvalente avec des accessoires dédiés
Ce produit est proposé avec tous les composants nécessaires, notamment la fixation murale en mode paysage et les outils requis pour l’installation. Pour plus de commodité, un support dédié est disponible en option, vous permettant de positionner facilement l’écran en fonction de vos besoins d’installation. De plus, la série LAPA peut être facilement disposée côte à côte dans une configuration 1 × N, pouvant accueillir jusqu’à 10 écrans pour s’adapter à votre site d’installation et à votre objectif spécifiques.
* Les accessoires du support varient en fonction du modèle et doivent être achetés séparément.
Service LG ConnectedCare en temps réel
La maintenance devient simple et rapide grâce au service en option ConnectedCare*, une solution de service cloud fournie par LG. Ce service gère à distance le statut des écrans sur les lieux de travail des clients grâce aux diagnostics d’anomalie et aux services de contrôle à distance, permettant ainsi la stabilité des activités des clients.
* La disponibilité du service LG ConnectedCare varie selon la région.
SoC haute performance avec webOS
Le processeur Quad Core SoC intégré peut exécuter plusieurs tâches à la fois tout en offrant une lecture fluide du contenu sans avoir besoin de lecteur multimédia. De plus, la plateforme d’affichage intelligente webOS de LG offre une interface graphique intuitive et des outils de développement d’applications simples.
* Le site du développeur webOS Signage (https://webossignage.developer.lge.com) fournit des outils et documents SDK pour la création d’applications sur l’affichage numérique de LG. Cela est réservé aux partenaires.
Compatibilité avec les systèmes de contrôle AV
La série LAPA prend en charge Crestron Connected®* et offre ainsi un niveau de compatibilité plus élevé avec les commandes AV professionnelles, ce qui permet de parvenir à une intégration harmonieuse et un contrôle automatisé** qui vont donner un coup de boost à la gestion de votre entreprise.
* Le réglage initial de l’affichage est nécessaire pour la comptabilité à Crestron Connected®.
** Contrôle basé sur le réseau
*** Crestron Connected® doit être acheté séparément.
Mode Office meeting
En mode Office meeting, configurez facilement les détails de la salle de réunion comme le numéro de la salle. Il inclut aussi des fonctionnalités pratiques comme le changement de saisie automatique, un minuteur de présentation et des réglages ajustables comme l’autoluminosité et le mode Image.
* Les utilisateurs peuvent activer le mode Office meeting dans le menu Configuration EZ de l’affichage.
Partage d’écran sans fil
La série LAPA est compatible avec la solution de partage d’écran sans fil LG One:Quick Share*. Cela permet de facilement partager un écran de PC personnel à l’écran avec le bouton et le WiFi intégré**, et d’ajuster aussi les paramétrages de base (volume, mode Image, luminosité auto, etc.) de l’écran connecté sans une télécommande.
* LG One:Quick Share doit être acheté séparément.
** Les utilisateurs doivent activer Soft AP sur l’affichage dans le menu réseau.
Protection contre la propagation des flammes
La série LAPA a satisfait aux normes de la norme BS476 Partie 7 classe 1, confirmant sa conformité aux normes de propagation des flammes. Son excellente résistance au feu peut aider à améliorer la sécurité sur le site d’installation.
* La série LAPA a été évaluée pour la propagation des flammes à 1,5 min et la propagation finale des flammes selon les procédures BS476 Partie 7 :1997 (R2016), certifiées par TUV SUDCertification and Testing (Chine) Co., Ltd. en décembre 2024, et satisfaites aux exigences de la norme de classe 1 (165 + 25 mm). (Rapport technique n° 68.189.24.0712.01).
** Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Capacité opérationnelle
de 5 000 m
La série LAPA est conçue pour fonctionner à des altitudes allant jusqu’à 5 000 mètres. Pour prendre en charge cette capacité, l’unité d’alimentation électrique originale (PSU) sur la carte d’alimentation a été remplacée par une nouvelle PSU optimisée pour les performances en haute altitude.
* Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider
Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.
Produit Recommandé