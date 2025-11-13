Affichage LED intérieur | All-in-one | 136" I LG France

La série LAPA prend en charge Crestron Connected®* et offre ainsi un niveau de compatibilité plus élevé avec les commandes AV professionnelles, ce qui permet de parvenir à une intégration harmonieuse et un contrôle automatisé** qui vont donner un coup de boost à la gestion de votre entreprise.

* Le réglage initial de l’affichage est nécessaire pour la comptabilité à Crestron Connected®.

** Contrôle basé sur le réseau