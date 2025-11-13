About Cookies on This Site

Affichage LED intérieur | All-in-one | 136" I LG France

LG LAPA136-GF
Vue avant avec image de remplissage
Vue avant
vue de côté à -45 degrés
vue de côté à -90 degrés
vue de côté de +45 degrés
vue de côté de +90 degrés
Vue arrière
Vue latérale arrière à - 45 degrés
Vue latérale arrière à + 45 degrés
Vue de dessus
Vue de dessous
Fonctionnalités principales

  • Affichage LED intérieur
  • All-in-one
  • 136"
  • LG France
Plus

Écran LED tout-en-un avec webOS

Un écran large est installé sur le mur de la salle de conférence, et la présentation est affichée au centre, de manière nette, sur le grand écran.

Un écran large est installé sur le mur de la salle de conférence, et la présentation est affichée au centre, de manière nette, sur le grand écran.

* Toutes les images présentées sont utilisées à des fins d’illustration et peuvent différer du véritable produit.

** Les accessoires du support diffèrent selon les modèles et doivent être achetés séparément.

Écran LED tout en un avec enceinte intégrée

Découvrez le confort de la série LED tout-en-un LAPA de LG, avec un écran exceptionnel de 136 pouces. Ce pack tout-en-un comprend un contrôleur et un haut-parleur intégrés, ce qui facilite l’installation. Écartant les préjugés d’après lesquels les écrans LED seraient compliqués à installer, elle ne nécessite pas de connecter un contrôleur ou de configurer les modules.

Un grand écran LAPA fixé au mur d’un magasin de vente de détail présente une conférence présentant des produits, avec un son diffusé via son haut-parleur intégré.

Un grand écran LAPA fixé au mur d’un magasin de vente de détail présente une conférence présentant des produits, avec un son diffusé via son haut-parleur intégré.

Installation facile

Le processus d’installation du tout-en-un LED est simple. Tout d’abord, fixez les boîtiers (trois pour le LAPA136). Ensuite, fixez chaque module d’affichage LED aux boîtiers et, enfin, branchez le câble d’alimentation. Cette installation simple permet de gagner du temps et d’éviter de la main-d’œuvre, ce qui permet aux utilisateurs de gérer facilement l’écran LED.

Il s’agit d’un total de trois images illustrant les étapes de fixation des trois boîtiers, de fixation des modules LED et de connexion du câble d’alimentation.

Il s’agit d’un total de trois images illustrant les étapes de fixation des trois boîtiers, de fixation des modules LED et de connexion du câble d’alimentation.

* L’image est illustrée comme un exemple de modèle LAPA136.

* Des vis de montage ou une fixation murale / des accessoires supplémentaires sont requis.

Raccordement électrique simple

La série LAPA fonctionne avec un double câble CA, qui simplifie les connexions d’alimentation et garantit une installation propre et ordonnée.

Maintenance rapide

En cas de panne liée au module LED ou à la carte mère, la réparation peut être effectuée sur place. Il suffit de détacher le module LED à l’aide de l’outil magnétique fourni et de le remplacer, le tout rapidement et sans câbles.

Installation polyvalente avec des accessoires dédiés

Ce produit est proposé avec tous les composants nécessaires, notamment la fixation murale en mode paysage et les outils requis pour l’installation. Pour plus de commodité, un support dédié est disponible en option, vous permettant de positionner facilement l’écran en fonction de vos besoins d’installation. De plus, la série LAPA peut être facilement disposée côte à côte dans une configuration 1 × N, pouvant accueillir jusqu’à 10 écrans pour s’adapter à votre site d’installation et à votre objectif spécifiques.

La série LAPA, installée sur le mur avec une fixation murale en mode paysage, avec un support dédié, et deux écrans en côte à côte avec la configuration multi-écrans, est présentée dans trois images différentes.

La série LAPA, installée sur le mur avec une fixation murale en mode paysage, avec un support dédié, et deux écrans en côte à côte avec la configuration multi-écrans, est présentée dans trois images différentes.

* Les accessoires du support varient en fonction du modèle et doivent être achetés séparément.

Service LG ConnectedCare en temps réel

La maintenance devient simple et rapide grâce au service en option ConnectedCare*, une solution de service cloud fournie par LG. Ce service gère à distance le statut des écrans sur les lieux de travail des clients grâce aux diagnostics d’anomalie et aux services de contrôle à distance, permettant ainsi la stabilité des activités des clients.

Un des employés de LG gère à distance l’écran LAPA LED installé à un endroit différent en utilisant la solution de surveillance LG basée sur le cloud, appelée LG ConnectedCare.

Un des employés de LG gère à distance l’écran LAPA LED installé à un endroit différent en utilisant la solution de surveillance LG basée sur le cloud, appelée LG ConnectedCare.

* La disponibilité du service LG ConnectedCare varie selon la région.

SoC haute performance avec webOS

Le processeur Quad Core SoC intégré peut exécuter plusieurs tâches à la fois tout en offrant une lecture fluide du contenu sans avoir besoin de lecteur multimédia. De plus, la plateforme d’affichage intelligente webOS de LG offre une interface graphique intuitive et des outils de développement d’applications simples.

Un certain nombre de tâches qui peuvent être effectuées simultanément sont facilement organisées à travers la plateforme webOS de LG.

Un certain nombre de tâches qui peuvent être effectuées simultanément sont facilement organisées à travers la plateforme webOS de LG.

* Le site du développeur webOS Signage (https://webossignage.developer.lge.com) fournit des outils et documents SDK pour la création d’applications sur l’affichage numérique de LG. Cela est réservé aux partenaires.

Compatibilité avec les systèmes de contrôle AV

La série LAPA prend en charge Crestron Connected®* et offre ainsi un niveau de compatibilité plus élevé avec les commandes AV professionnelles, ce qui permet de parvenir à une intégration harmonieuse et un contrôle automatisé** qui vont donner un coup de boost à la gestion de votre entreprise.

 

* Le réglage initial de l’affichage est nécessaire pour la comptabilité à Crestron Connected®.

** Contrôle basé sur le réseau

*** Crestron Connected® doit être acheté séparément.

On voit un écran LAPA dans la salle de réunion et un système de contrôle AV qui aide les utilisateurs à contrôler l’écran.

Mode Office meeting

En mode Office meeting, configurez facilement les détails de la salle de réunion comme le numéro de la salle. Il inclut aussi des fonctionnalités pratiques comme le changement de saisie automatique, un minuteur de présentation et des réglages ajustables comme l’autoluminosité et le mode Image.

 

* Les utilisateurs peuvent activer le mode Office meeting dans le menu Configuration EZ de l’affichage.

Partage d’écran sans fil

La série LAPA est compatible avec la solution de partage d’écran sans fil LG One:Quick Share*. Cela permet de facilement partager un écran de PC personnel à l’écran avec le bouton et le WiFi intégré**, et d’ajuster aussi les paramétrages de base (volume, mode Image, luminosité auto, etc.) de l’écran connecté sans une télécommande.

 

* LG One:Quick Share doit être acheté séparément.

** Les utilisateurs doivent activer Soft AP sur l’affichage dans le menu réseau.

Cette image montre des personnes participant à une réunion en connectant un dongle USB à un ordinateur portable, puis en partageant l’écran via la série LAPA sur le mur.

Protection contre la propagation des flammes

La série LAPA a satisfait aux normes de la norme BS476 Partie 7 classe 1, confirmant sa conformité aux normes de propagation des flammes. Son excellente résistance au feu peut aider à améliorer la sécurité sur le site d’installation.

 

* La série LAPA a été évaluée pour la propagation des flammes à 1,5 min et la propagation finale des flammes selon les procédures BS476 Partie 7 :1997 (R2016), certifiées par TUV SUDCertification and Testing (Chine) Co., Ltd. en décembre 2024, et satisfaites aux exigences de la norme de classe 1 (165 + 25 mm). (Rapport technique n° 68.189.24.0712.01).

** Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.

La série LAPA est conçue pour être résistante au feu.

Capacité opérationnelle
de 5 000 m

La série LAPA est conçue pour fonctionner à des altitudes allant jusqu’à 5 000 mètres. Pour prendre en charge cette capacité, l’unité d’alimentation électrique originale (PSU) sur la carte d’alimentation a été remplacée par une nouvelle PSU optimisée pour les performances en haute altitude.

La série LAPA fonctionne bien à des altitudes allant jusqu’à 5 000 mètres.

La série LAPA fonctionne bien à des altitudes allant jusqu’à 5 000 mètres.

* Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

