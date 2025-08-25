We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Business Cloud est une plateforme de solution qui réunit les solutions B2B de LG en un seul endroit. Il comprend des solutions telles que CMS, RMS et la publicité, permettant une utilisation diversifiée et efficace des solutions d’affichage numérique. C’est une plateforme cloud où les solutions à venir seront ajoutées successivement. Nous avons fourni diverses explications relatives aux solutions afin d’améliorer l’accessibilité et nous avons permis d’acheter, d’intégrer et de gérer les solutions à partir d’un seul site Web.
LG SuperSign Cloud
Une solution qui permet la création et la distribution faciles de contenu grâce à des outils d’édition flexibles.
LG ConnectedCare
Une solution cloud pour surveiller et gérer de manière centralisée le fonctionnement des affichages LG.
LG Pro:Centric Cloud
Une solution basée sur le cloud de gestion hôtelière qui permet une gestion intégrée.
Démarrer avec LG Business Cloud
Matériaux conviviaux
Dans LG Business Cloud, vous pouvez non seulement accéder aux pages détaillées des solutions incluses, mais aussi télécharger des brochures pour comprendre les solutions en détail et regarder des tutoriels vidéo.
Licence d’essai
L’option de demander une licence d’essai gratuite* est également disponible pour découvrir la solution par vous-même.
* Le nombre et la durée des licences d’essai gratuites peuvent varier selon les pays.
Achat et abonnement à la solution
Sélectionnez et achetez ou abonnez-vous aux solutions nécessaires en fonction de la quantité, du type, de la qualité et de la durée des licences, en fonction de l’environnement d’utilisation, comme pour l’achat de produits en ligne. Les solutions achetées ou souscrites peuvent être facilement intégrées aux appareils LG* sur le même site Web.
* Les solutions disponibles peuvent varier en fonction de l’appareil.
** Les achats et abonnements en ligne sont désormais disponibles aux États-Unis, avec des projets d’expansion vers d’autres pays à l’avenir.
Gestion de l’appareil
Dans LG Business Cloud, l’enregistrement des appareils LG Signage* prend en charge des commandes simples telles que la mise sous/hors tension, le redémarrage, etc. Vous pouvez également consulter de brèves informations sur les appareils enregistrés (type d’appareil, nom du modèle, numéro de série, etc.).
* S’applique aux appareils avec la version webOS 6.0 ou supérieure.