Le LG Pro:Centric Cloud s’intègre parfaitement aux prestataires de services tiers pour apporter une gamme de solutions directement dans les chambres, dont le « Service de voyage GYG (Get Your Guide) ». Ce service permet aux clients d’accéder à une variété de forfaits touristiques locaux et de programmes d’excursions via des téléviseurs dans la chambre, leur permettant de découvrir des informations et de faire des achats* depuis le confort de leurs chambres. De plus, la solution peut être associée à des services externes tels que la météo et des détails de vol**, permettant aux clients d’accéder facilement à ces informations sur leur TV.



* Les achats peuvent être effectués via le téléphone du client en scannant le code QR sur la TV pour accéder aux liens d’achat. ** Veuillez noter que des frais séparés sont requis pour l’utilisation du service d’informations de vol.