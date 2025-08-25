About Cookies on This Site

Une employée d’un magasin de détail portant un gilet et un casque de sécurité fait un geste en direction d’un écran numérique affichant une femme avec la mention « Employée de l’année ». Une autre personne, tenant un dossier, observe l’écran dans un espace de vente moderne avec des étagères de vêtements et de sacs.

*Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustration.

Solution LG SignageCare



L’échange d’informations via les écrans numériques continue de croître. Ainsi, il est devenu plus important que jamais pour votre entreprise de collaborer avec des experts capables d’offrir des réponses rapides, professionnelles et fiables à divers problèmes, afin de réduire les désagréments et d’optimiser la gestion à long terme de vos écrans numériques.

*Les informations concernant la « Solution LG SignageCare » peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions générales peuvent varier en fonction du pays. Veuillez vous adresser au service commercial local de LG pour plus de détails.

LG ExtendedCare

Service de garantie étendue pour prolonger la couverture et assurer la maintenance du matériel.

En savoir plusContactez-nous