*Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustration.
Vous promettre une grande tranquillité d’esprit
De nombreuses marques proposent des plans de service, mais nous sommes convaincus que LG ExtendedCare est celle qui comprend réellement vos besoins et vous simplifie la vie.
La véritable valeur de LG commence après l’achat
Garantie prolongée
Apporte un vrai soulagement
Plus les écrans numériques évoluent, plus leur prix augmente. L’extension de garantie de LG vous permet de conserver votre précieux équipement en parfait état.
Problèmes résolus
aussi rapidement que possible
Notre équipe de service LG vous contactera le jour ouvrable suivant* en fonction de la couverture que vous sélectionnez, afin de minimiser les interruptions et de remettre votre équipement en service rapidement.
*Le délai d’intervention le jour ouvré suivant peut varier selon les pays. *Veuillez noter que les conditions générales peuvent varier d’un pays à l’autre. *Veuillez vous adresser au service commercial local de LG pour LG ExtendedCare.
LG ExtendedCare
Fournir des services exclusifs à votre entreprise
*Veuillez noter que les conditions générales peuvent varier d’un pays à l’autre. Veuillez vous adresser au service commercial local de LG pour LG ExtendedCare.
Des plans qui répondent à vos besoins
*Les informations ci-dessus sont basées sur des normes générales. Veuillez noter que les conditions générales peuvent varier d’un pays à l’autre. *NBD : Jour ouvrable suivant (Next Business Day). Veuillez noter que les conditions générales peuvent varier d’un pays à l’autre. Veuillez vous adresser au service commercial local de LG pour une gamme de services détaillée.