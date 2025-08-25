Le menu « DÉMARRAGE RAPIDE » contient toutes les valeurs de configuration initiales sur une seule page, vous offrant un accès centralisé pour sélectionner chaque élément tel que la langue, la rotation ou la source d’entrée. Vous pouvez aussi accéder facilement à d’autres paramètres détaillés en cliquant sur le bouton du bas. Toutes les fonctions liées à la signalétique sont indexées dans le menu « EZ SETTING », ce qui permet de rechercher et de configurer facilement les menus les plus utilisés. Même si vous êtes débutant, chaque menu est accompagné de descriptions détaillées pour en faciliter l’utilisation. La configuration et l’installation des applications associées sont simples.