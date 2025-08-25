We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Redéfinissez la norme du travail d’équipe avec
Service d’écriture collaboratif de LG
Le LG CreateBoard Lab est un service d’écriture collaboratif conçu autour de LG CreateBoard. Il prend en charge les applications web en plus d’être compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, permettant aux utilisateurs d’y accéder à partir de divers appareils en plus du LG CreateBoard, à tout moment et n’importe où. Cela offre aux utilisateurs une expérience cohérente et permet une collaboration en temps réel avec plusieurs personnes au-delà des contraintes d’espace.
* Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction du système d’exploitation. ** Les fonctionnalités et la conception du service LG CreateBoard Lab sont soumises à des mises à jour continues.
Dessin et outil
Le LG CreateBoard Lab fournit un ensemble complet d’outils pour faciliter la communication sur le smart board. Vous pouvez facilement utiliser une variété d’outils, allant des outils traditionnels pour dessiner des formes ou écrire du texte à des dispositifs numériques tels que les navigateurs Web et les calculatrices.
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :
Menu Outil
Le LG CreateBoard Lab, avec son menu d’outils intuitif, permet aux nouveaux utilisateurs d’accéder facilement aux fonctions. Cette collection de menus réunit toutes les fonctions nécessaires à l’utilisation d’un smart board, y compris des outils pour l’écriture, le dessin, la collaboration, la gestion du tableau et les paramètres. Les utilisateurs peuvent accéder à chaque fonctionnalité de l’application à partir du menu de l’outil et la personnaliser avec les outils fréquemment utilisés.
Stylo
Le LG CreateBoard Lab offre une gamme de couleurs et la fonctionnalité remarquable de stylo Magic Pen. Lorsque vous dessinez un objet avec ce stylo, il recherche dans sa base de données un objet similaire (par ex., texte, image ou forme) et convertit votre dessin en cet objet.
* La fonctionnalité Magic Pen n’est disponible que sur l’application Android.
Forme
Le LG CreateBoard Lab offre une variété de formes en 2D et 3D, avec des angles et des côtés réglables. Ces outils de forme peuvent être utilisés efficacement à diverses fins, par exemple pour des cours de mathématiques.
Conception
Les utilisateurs peuvent utiliser une règle numérique, une règle triangulaire et un rapporteur pour interagir simplement et en temps réel sans avoir besoin d’outils physiques.
Outil pratique
Les outils intuitifs, tels que les dés, le spinner, l’horloge et la calculatrice, améliorent l’interaction et l’engagement des participants.
Tableau d’affichage
Les utilisateurs peuvent utiliser des tableaux d’affichage réglables de différentes couleurs et tailles pour épingler des informations importantes telles que le WiFi et les affectations.
Modèle
Les utilisateurs peuvent explorer une gamme diversifiée de fichiers de modèles adaptés à divers thèmes, notamment les cartes mentales, les sessions de brainstorming et les organigrammes. Ces modèles soigneusement conçus permettent aux éducateurs de préparer facilement du contenu éducatif efficace et percutant.
* Le modèle est une fonctionnalité payante.
Navigateur Web
Lorsque des documents ou des ressources audiovisuelles supplémentaires sont nécessaires, les utilisateurs peuvent y accéder instantanément via le web. Les informations pertinentes fournies par la navigation Web (texte, images, etc.) peuvent être facilement glissées et déposées du Web dans le document.
* La fonctionnalité Navigateur Web est disponible sur l’application Android.
Collaboration
La Collaboration est une fonctionnalité qui permet à plusieurs utilisateurs de partager un tableau et de travailler ensemble.
Les enseignants et les élèves peuvent interagir en écrivant ou en dessinant sur le tableau en temps réel.
Les fonctionnalités suivantes sont incluses :
* Le mode Division et le mode Attribution sont des services payants. ** Le nombre de participants varie en fonction du type de service.
Mode Collaboration
Tous les participants peuvent se connecter à un cours et collaborer sur un tableau partagé en temps réel. Les contributions de chacun se reflètent instantanément sur le tableau, ce qui le rend idéal pour des activités telles que la carte mentale ou le brainstorming.
Mode Division
L’hôte peut diviser l’espace du tableau en plusieurs zones et les affecter aux participants. Bien que chaque participant partage le même tableau, il ne peut écrire ou dessiner que dans la zone qui lui est attribuée.
Mode Attribution
Les enseignants peuvent utiliser le mode Attribution pour attribuer des problèmes aux élèves. Les élèves peuvent résoudre les problèmes avec leurs propres appareils et envoyer leurs réponses immédiatement, ce qui permet aux enseignants de fournir des commentaires rapides. Cela améliore l’efficacité de l’apprentissage.
Fonctionnalités pratiques pour l’utilisateur
Le LG CreateBoard Lab est conçu en mettant l’accent sur la commodité pour l’utilisateur.
Personnalisation de la barre d’outils
La barre d’outils est un ensemble de diverses fonctions à utiliser dans l’application. Vous pouvez le personnaliser en organisant les fonctionnalités fréquemment utilisées.
Insérer du contenu
Les utilisateurs peuvent facilement importer des images, des vidéos, des fichiers audio et plus encore sur le tableau, y compris du contenu provenant d’appareils externes comme des téléphones portables et des appareils photo.
Fonction Geste
Le LG CreateBoard offre une fonction Geste pour utiliser facilement diverses fonctions de base du tableau. Par exemple, en appuyant simplement deux fois sur l’écran LG CreateBoard avec 4 à 5 doigts, un panneau d’alerte apparaîtra avec un son. Cela permet de capter facilement l’attention des participants lorsque vous voulez qu’ils se concentrent.
Facile à enregistrer et à partager
Les tableaux créés dans le LG CreateBoard Lab peuvent être enregistrés dans le stockage cloud, Google Drive ou même Google Classroom. Après les réunions, vous pouvez simplement scanner un code QR pour le transférer sur votre appareil personnel.
Compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation
Le LG CreateBoard Lab est compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, permettant aux utilisateurs de l’utiliser non seulement avec le LG CreateBoard, mais également avec d’autres appareils. Cela permet aux utilisateurs de maintenir une expérience fluide sur les tablettes, les ordinateurs portables et divers autres appareils, même en dehors de la salle de classe.
* Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction du système d’exploitation.