Passez à l’étape supérieure dans le secteur de la publicité en utilisant vos écrans
Découvrez LG DOOH Ads, un panneau d’affichage numérique (DOOH) complet qui transforme les écrans ordinaires en panneaux publicitaires dynamiques. Cette solution puissante facilite la monétisation des écrans existants, permettant aux propriétaires d’écran de recevoir et d’afficher simplement des publicités sans contact direct avec les annonceurs, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités commerciales.
Gestion de la publicité
Les propriétaires de médias souhaitent tirer parti de leurs écrans pour une rentabilité accrue, souvent en utilisant la publicité comme approche principale. Par conséquent, une gestion efficace de la publicité est essentielle. LG DOOH Ads est une plateforme qui connecte les propriétaires de médias aux annonceurs, simplifiant leurs interactions et améliorant l’efficacité et l’impact des publicités. Elle sert de point d’accès unique, permettant aux utilisateurs de gérer à la fois les publicités directes et programmatiques, ainsi que de surveiller les données d’audience* de manière transparente.
* La connexion à des solutions externes est nécessaire pour optimiser la publicité et peut entraîner des coûts supplémentaires.
Deux façons d’exploiter les publicités
Publicités directes
Les propriétaires de médias, qui possèdent et exploitent des affichages, interagissent directement avec les annonceurs pour sécuriser le contenu publicitaire et le présenter sur leurs écrans. Souvent, ils doivent ajuster les créations pour personnaliser les supports publicitaires en fonction de leurs environnements spécifiques. Avec les publicités LG DOOH, ils peuvent facilement exposer des publicités sur plusieurs écrans.
Publicités programmatiques
Les propriétaires de médias communiquent avec les annonceurs via une plateforme spécialisée, comme les LG DOOH Ads. En collaboration avec des sociétés de technologie publicitaire, LG DOOH Ads gère une collection de contenus provenant d’annonceurs et les fournit aux éditeurs. Les propriétaires d’affichages peuvent désormais éviter la recherche de contenu publicitaire et diffuser facilement plusieurs publicités sur leurs écrans.
* Les revenus issus des publicités seront partagés entre le propriétaire du média et LG, et les revenus peuvent varier en fonction de la publicité.
Maximum de commodité
La solution LG DOOH Ads comprend un module d’annonces programmatiques robuste. Elle offre un large éventail de paramètres personnalisables pour offrir l’expérience utilisateur la plus pratique et un ciblage précis du contenu publicitaire.
Paramètres des publicités programmatiques
Filtrage de publicités
Filtrez certains types de contenu publicitaire sur votre écran. Par exemple, le contenu d’une marque de café peut être exclu de la diffusion dans les cafés, ce qui permet un placement optimal des publicités.
Réglage de la langue
Les propriétaires de médias peuvent spécifier la langue des publicités pour s’assurer que le contenu est exact selon la région et résonne auprès du public local.
* Les options de langue peuvent être limitées ou varier selon le pays.
Prix bas
Fixer des prix facilite une communication claire entre les annonceurs et les éditeurs, aidant les annonceurs à estimer les coûts des médias et les éditeurs à gérer efficacement leurs revenus.
Approbation du contenu
Les éditeurs ont la possibilité d’approuver automatiquement tout le contenu ou d’exclure les documents en conflit avec leur philosophie ou leurs valeurs commerciales.
Optimisation de la publicité
Le simple fait d’afficher des publicités ne génère pas forcément les résultats souhaités. LG DOOH Ads améliore l’efficacité des publicités grâce à une optimisation basée sur des données d’attention. En utilisant la vision par ordinateur, le système mesure l’engagement du public pour adapter la fréquence publicitaire, augmentant ainsi l’impact des médias affichés.
* La connexion à des solutions externes est nécessaire pour optimiser la publicité et peut entraîner des coûts supplémentaires.
Surveillance de l’engagement du public avec des caméras
Plusieurs créatifs sont analysés collectivement, avec des données d’attention collectées via des caméras pour identifier le contenu le plus attrayant.
Génération de revenus
LG DOOH Ads connecte les éditeurs aux annonceurs, ce qui permet aux annonceurs d’afficher leurs messages sur plus d’écrans et d’aider les propriétaires de médias à trouver des publicités de qualité pour leurs écrans. Notre solution permet d’augmenter les revenus grâce à des techniques publicitaires intelligentes et crée une synergie entre tous les écrans existants, permettant des avancées transparentes sans avoir besoin d’appareils supplémentaires.
* Les revenus issus des publicités seront partagés entre le propriétaire du média et LG, et les revenus peuvent varier en fonction de la publicité.
Tableau de bord et rapports
Le suivi du statut actuel et la surveillance des données historiques sur plusieurs appareils n’ont jamais été aussi simples. Le tableau de bord intuitif et les rapports détaillés de LG DOOH Ads offrent un aperçu rapide des opérations publicitaires complètes, simplifiant la gestion.
Tableau de bord
Le tableau de bord de LG DOOH Ads permet aux utilisateurs de surveiller facilement le statut des appareils, des lieux et des revenus publicitaires programmatiques.