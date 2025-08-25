Les propriétaires de médias souhaitent tirer parti de leurs écrans pour une rentabilité accrue, souvent en utilisant la publicité comme approche principale. Par conséquent, une gestion efficace de la publicité est essentielle. LG DOOH Ads est une plateforme qui connecte les propriétaires de médias aux annonceurs, simplifiant leurs interactions et améliorant l’efficacité et l’impact des publicités. Elle sert de point d’accès unique, permettant aux utilisateurs de gérer à la fois les publicités directes et programmatiques, ainsi que de surveiller les données d’audience* de manière transparente.



* La connexion à des solutions externes est nécessaire pour optimiser la publicité et peut entraîner des coûts supplémentaires.