Cette image met en valeur l’affichage numérique dans un espace extérieur, affichant plusieurs publicités couvrant des sujets tels que la musique, les voyages et la beauté.

*Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustration.

Passez à l’étape supérieure dans le secteur de la publicité en utilisant vos écrans

Découvrez LG DOOH Ads, un panneau d’affichage numérique (DOOH) complet qui transforme les écrans ordinaires en panneaux publicitaires dynamiques. Cette solution puissante facilite la monétisation des écrans existants, permettant aux propriétaires d’écran de recevoir et d’afficher simplement des publicités sans contact direct avec les annonceurs, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités commerciales.

Contactez-nous

Gestion de la publicité

Les propriétaires de médias souhaitent tirer parti de leurs écrans pour une rentabilité accrue, souvent en utilisant la publicité comme approche principale. Par conséquent, une gestion efficace de la publicité est essentielle. LG DOOH Ads est une plateforme qui connecte les propriétaires de médias aux annonceurs, simplifiant leurs interactions et améliorant l’efficacité et l’impact des publicités. Elle sert de point d’accès unique, permettant aux utilisateurs de gérer à la fois les publicités directes et programmatiques, ainsi que de surveiller les données d’audience* de manière transparente.

* La connexion à des solutions externes est nécessaire pour optimiser la publicité et peut entraîner des coûts supplémentaires.

Gestion de la publicité

Deux façons d’exploiter les publicités

Ce diagramme décrit la configuration de LG DOOH Ads pour les publicités directes et programmatiques. Elle présente des annonceurs à gauche, des annonces LG DOOH au centre et des propriétaires de médias (qui sont également des propriétaires d’affichage) à droite, illustrant que les annonces LG DOOH sont disponibles pour l’un ou l’autre type de publicité.

Publicités directes

Les propriétaires de médias, qui possèdent et exploitent des affichages, interagissent directement avec les annonceurs pour sécuriser le contenu publicitaire et le présenter sur leurs écrans. Souvent, ils doivent ajuster les créations pour personnaliser les supports publicitaires en fonction de leurs environnements spécifiques. Avec les publicités LG DOOH, ils peuvent facilement exposer des publicités sur plusieurs écrans.

Publicités programmatiques

Les propriétaires de médias communiquent avec les annonceurs via une plateforme spécialisée, comme les LG DOOH Ads. En collaboration avec des sociétés de technologie publicitaire, LG DOOH Ads gère une collection de contenus provenant d’annonceurs et les fournit aux éditeurs. Les propriétaires d’affichages peuvent désormais éviter la recherche de contenu publicitaire et diffuser facilement plusieurs publicités sur leurs écrans.

* Les revenus issus des publicités seront partagés entre le propriétaire du média et LG, et les revenus peuvent varier en fonction de la publicité.

Maximum de commodité

La solution LG DOOH Ads comprend un module d’annonces programmatiques robuste. Elle offre un large éventail de paramètres personnalisables pour offrir l’expérience utilisateur la plus pratique et un ciblage précis du contenu publicitaire.

Cette image présente un homme et une femme debout à côté d’un écran affichant les options de publicités programmatiques de LG DOOH Ads, mises en évidence par de simples icônes. Cela indique que les utilisateurs peuvent définir des préférences telles que le filtrage de contenu, les paramètres de langue, les paramètres de prix inférieur et l’approbation de contenu.

Paramètres des publicités programmatiques

Filtrage de publicités

Filtrez certains types de contenu publicitaire sur votre écran. Par exemple, le contenu d’une marque de café peut être exclu de la diffusion dans les cafés, ce qui permet un placement optimal des publicités.

Réglage de la langue

Les propriétaires de médias peuvent spécifier la langue des publicités pour s’assurer que le contenu est exact selon la région et résonne auprès du public local.

* Les options de langue peuvent être limitées ou varier selon le pays.

Prix bas

Fixer des prix facilite une communication claire entre les annonceurs et les éditeurs, aidant les annonceurs à estimer les coûts des médias et les éditeurs à gérer efficacement leurs revenus.

Approbation du contenu

Les éditeurs ont la possibilité d’approuver automatiquement tout le contenu ou d’exclure les documents en conflit avec leur philosophie ou leurs valeurs commerciales.

À gauche, une femme regarde un écran d’affichage dynamique diffusant une publicité pour un concert de musique classique, tandis qu’à droite, une autre personne vérifie les données d’attention.

Optimisation de la publicité

Le simple fait d’afficher des publicités ne génère pas forcément les résultats souhaités. LG DOOH Ads améliore l’efficacité des publicités grâce à une optimisation basée sur des données d’attention. En utilisant la vision par ordinateur, le système mesure l’engagement du public pour adapter la fréquence publicitaire, augmentant ainsi l’impact des médias affichés.

* La connexion à des solutions externes est nécessaire pour optimiser la publicité et peut entraîner des coûts supplémentaires.

Cette image montre la vue de l’affichage dynamique lui-même et comment il analyse les données de circulation piétonne des personnes à proximité.

Surveillance de l’engagement du public avec des caméras

Plusieurs créatifs sont analysés collectivement, avec des données d’attention collectées via des caméras pour identifier le contenu le plus attrayant.

Cette image montre un affichage numérique à l’intérieur d’un café diffusant une publicité pour des services de livraison rapides.

Génération de revenus

LG DOOH Ads connecte les éditeurs aux annonceurs, ce qui permet aux annonceurs d’afficher leurs messages sur plus d’écrans et d’aider les propriétaires de médias à trouver des publicités de qualité pour leurs écrans. Notre solution permet d’augmenter les revenus grâce à des techniques publicitaires intelligentes et crée une synergie entre tous les écrans existants, permettant des avancées transparentes sans avoir besoin d’appareils supplémentaires.

Cette image présente des bulles de texte d’un annonceur et d’un propriétaire de médias commentant pourquoi LG DOOH Ads est bénéfique pour eux.

* Les revenus issus des publicités seront partagés entre le propriétaire du média et LG, et les revenus peuvent varier en fonction de la publicité.

Tableau de bord et rapports

Le suivi du statut actuel et la surveillance des données historiques sur plusieurs appareils n’ont jamais été aussi simples. Le tableau de bord intuitif et les rapports détaillés de LG DOOH Ads offrent un aperçu rapide des opérations publicitaires complètes, simplifiant la gestion.

Tableau de bord

Le tableau de bord de LG DOOH Ads permet aux utilisateurs de surveiller facilement le statut des appareils, des lieux et des revenus publicitaires programmatiques.

Rapports

Les données des appareils et du contenu stockés sur le serveur cloud sont utilisées pour produire des rapports destinés aux annonceurs et aux éditeurs, facilitant ainsi une prise de décision plus éclairée.