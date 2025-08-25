LG ConnectedCare est une solution logicielle basée sur le cloud qui fonctionne sur Internet, plutôt que d’être installée sur des ordinateurs ou des serveurs physiques. Il offre une gamme d’avantages aux entreprises, dont l’accessibilité depuis n’importe quel endroit avec une connexion Internet, des coûts initiaux réduits, ainsi qu’une maintenance et des mises à jour simplifiées. L’utilisation de solutions basées sur le cloud permet aux entreprises d’éviter les coûts associés aux serveurs physiques, tels que le matériel, la maintenance et les mises à niveau. L’adoption d’un modèle d’abonnement basé sur le cloud réduit les dépenses d’installation et d’exploitation par rapport aux solutions sur site, ce qui en fait une option rentable pour les entreprises de toutes tailles.