Gérez les écrans des écoles
À tout moment, où que vous soyez, plus efficacement
LG ConnectedCare est une solution cloud complète qui facilite le contrôle et la surveillance à distance des appareils LG Signage. La fonction de surveillance active détecte les conditions de fonctionnement anormales dans les écrans d’affichage, ce qui permet un fonctionnement ininterrompu et réduit les temps d’arrêt des appareils.
* Programmation de diffusion, Boîte à fichiers, Message d’alerte et Paramètres CAP ne sont disponibles que lorsqu’ils sont achetés avec une licence DMS. ** La disponibilité du service LG ConnectedCare varie selon les modèles. Veuillez contacter le bureau de vente local pour plus de détails.
Structure de LG ConnectedCare
Grâce à la possibilité de modifier à distance les paramètres de l’appareil et de gérer plusieurs appareils simultanément, LG ConnectedCare vous fait gagner du temps et de l’argent sur les visites coûteuses sur site, ce qui peut être une solution efficace pour les opérateurs d’affichage.
Pourquoi une solution basée sur le cloud est-elle essentielle ?
Sans limites, faible coût et accès facile
LG ConnectedCare est une solution logicielle basée sur le cloud qui fonctionne sur Internet, plutôt que d’être installée sur des ordinateurs ou des serveurs physiques. Il offre une gamme d’avantages aux entreprises, dont l’accessibilité depuis n’importe quel endroit avec une connexion Internet, des coûts initiaux réduits, ainsi qu’une maintenance et des mises à jour simplifiées. L’utilisation de solutions basées sur le cloud permet aux entreprises d’éviter les coûts associés aux serveurs physiques, tels que le matériel, la maintenance et les mises à niveau. L’adoption d’un modèle d’abonnement basé sur le cloud réduit les dépenses d’installation et d’exploitation par rapport aux solutions sur site, ce qui en fait une option rentable pour les entreprises de toutes tailles.
Accès facile via Internet
Plus simple que jamais : les utilisateurs peuvent surveiller ou mettre à jour à distance l’affichage numérique à tout moment, n’importe où via Internet, sans avoir besoin de visiter physiquement les sites.
TCO inférieur*
Comme il s’agit d’une solution basée sur le cloud, elle offre un coût total de possession (TCO) inférieur et peut être une alternative aux configurations physiques sur site, qui nécessitent une configuration de serveur et des coûts d’investissement initiaux.
* TCO : Total Cost of Ownership (Coût total de possession)
* Le TCO peut varier en fonction des habitudes d’utilisation ou de l’environnement réel de l’utilisateur.
Surveillance de l’appareil
Pour les propriétaires d’entreprise, il est essentiel de maintenir les écrans d’affichage en fonctionnement sans temps d’arrêt pour éviter la perte de revenus. LG ConnectedCare surveille le bon fonctionnement des écrans d’affichage, détecte les erreurs et envoie des notifications par e-mail aux responsables informatiques désignés. Il offre également des tableaux de bord intuitifs pour une visibilité claire des problèmes, garantissant une gestion efficace de l’affichage.
Réglage et contrôle de l’appareil
Télécommande
Le contrôle à distance de l’appareil réduit la nécessité des visites sur site.
* Il peut y avoir une limite au nombre d’appareils pouvant être gérés ou connectés à distance. Pour en savoir plus, veuillez vérifier auprès de vos vendeurs locaux pour confirmation.
Contrôle d’appareils multiples
Plusieurs appareils peuvent être facilement contrôlés en simultané, en sélectionnant des modèles ou des groupes d’appareils et en activant le bouton Contrôleur rapide.
Clonage automatique des données
Le regroupement des appareils avec les mêmes paramètres permet un contrôle pratique. Tout nouvel appareil ajouté au groupe sera automatiquement mis à jour à l’aide du clonage automatique des données.
Tableau de bord
Le tableau de bord permet aux administrateurs de surveiller l’état de plusieurs appareils simultanément, afin de gagner du temps et travailler plus efficacement.
Gestion des problèmes de l’appareil
Le statut actuel de tous les problèmes soulevés peut être catégorisé à l’aide de la fonctionnalité de filtre, pour faciliter une gestion plus efficace et des temps de réponse plus rapides.
Détection de problème/Statut
Grâce à une interface utilisateur intuitive pour une gestion efficace des appareils, les utilisateurs peuvent surveiller le statut de la connexion de l’appareil tout en suivant les changements de température de l’appareil, de vitesse du ventilateur, etc.
Surveillance toujours activée
Les indicateurs importants des écrans sont surveillés en temps réel et alertent l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent également vérifier des problèmes d’affichage spécifiques si nécessaire.
Statut de l’appareil
Les utilisateurs peuvent facilement obtenir un aperçu complet du statut de connectivité de l’appareil en un coup d’œil.
Une solution de base
pour les établissements scolaires
LG ConnectedCare avec licence DMS* offre non seulement un contrôle centralisé, mais également des fonctionnalités spécifiques de « Programmation de diffusion » et de « Messages d’alerte » pour diffuser des messages importants aux moments souhaités à l’école.
* L’option DMS n’est activée que lorsque vous achetez une licence DMS.
Programmation / Messages d’alerte
Grâce à la licence DMS de LG ConnectedCare, les utilisateurs peuvent diffuser des messages constants sur les LG CreateBoards et l’affichage numérique, et programmer des annonces et rappels spécifiques à la classe.
Programmation de diffusion
L’administrateur peut définir des programmations à des jours et heures spécifiques pour diffuser du contenu tel que des vidéos, des images, des fichiers audio, des messages ou des diffusions en direct. De plus, des commandes de programmation sont disponibles pour des fonctionnalités telles que la luminosité de l’écran et le contrôle du volume, l’écran allumé/éteint et le verrouillage d’écran/tactile.
Boîte à fichiers
Chaque compte de « Boîte à fichiers » est fourni avec 1Go d’espace de stockage pour enregistrer et utiliser les fichiers requis pour la diffusion et l’installation d’applications.
* La capacité de la boîte à fichiers est limitée à 1Go, et une extension supplémentaire est actuellement indisponible.
Messages d’alerte
Dans les situations critiques telles que les exercices d’alerte incendie ou les confinements scolaires, les utilisateurs peuvent rapidement transmettre des alertes aux appareils connectés. Ces messages peuvent être diffusés dans le système, guidant les enseignants et les élèves sur la mise en place des protocoles de sécurité nécessaires.
* L’administrateur doit créer manuellement le message d’avertissement pour utiliser la fonction de message d’alerte.
Paramètres CAP (Administration)*
Avec les paramètres CAP dans l’administration, les alarmes d’urgence et d’avertissement seront automatiquement envoyées aux appareils lorsque des catastrophes spécifiques se produisent. Cette fonctionnalité peut être activée lorsqu’elle est utilisée avec la « solution Singlewire* ».
* CAP (Common Alerting Protocol, protocole d’alerte commun) : La norme internationalement reconnue pour les alertes d’urgence et les avertissements publics.
Catégories de messages d’avertissement
Les alarmes d’avertissement d’urgence suivantes seront affichées sur les écrans en fonction de l’urgence et de la gravité de la situation.
* Les utilisateurs sont tenus d’enregistrer l’URL générée par le DMS ConnectedCare avec la solution Singlewire. * Singlewire (InformaCast) est une solution tierce qui peut notifier de votre situation d’urgence et de catastrophe aux appareils connectés en temps réel (à l’aide du protocole de la norme fédérale américaine).